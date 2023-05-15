Гордий Семенович Саблуков как востоковед, - П.Густерин

13:06 16.05.2023 П.В. Густерин

Гордий Семенович Саблуков как востоковед



Замечательный российский исламовед и переводчик с арабского языка Гордий Семенович Саблуков родился в 1804 г. под Уфой в семье православного священника. В 1826 г. окончил Оренбургскую духовную семинарию, а в 1830 г. - Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.



По окончании обучения Саблуков преподавал в Саратовской духовной семинарии древнееврейский язык и гражданскую историю и в то же время начал изучать татарский и арабский языки по грамматике татарского языка А.А. Троянского и арабской хрестоматии профессора Болдырева. Он достиг таких результатов, что в 1837 г. был назначен преподавателем татарского языка в семинарии. В 1841 г. Саблуков был приглашен исправлять букварь калмыцкого языка священника Дилигентского по заметкам известного знатока монгольского языка профессора Казанского университета А.В. Попова, ранее редактировавшего этот букварь.



Вообще, Гордий Семенович отличался от своих сослуживцев обширными познаниями и трудолюбием, вследствие чего семинарское и епархиальное начальство возлагало на него множество разнообразных поручений. Так, саратовский протоиерей Иаков обратил особенное внимание на Саблукова и привлек к разбору восточных древностей, находимых близ старейших городищ в нижнем Поволжье от времени Золотой Орды - Укека (Увека) и в Цареве. Определяя и описывая монеты протоиерея Иакова, Саблуков вскоре приобрел такие познания в нумизматике, что к нему стали обращаться любители древних монет; в том числе владелец Усть-Укека Н.Я. Маурин и обер-прокурор 2-го департамента Сената М.К. Цеймерн. Несмотря на свои педагогические обязанности, Саблуков охотно разбирал и описывал присылаемые к нему монеты. Маурину, с которым он был в дружеских отношениях, он не только определил множество монет, но и написал для него историю древнего Укека.



В 1843–1844 гг. известный исследователь народного быта А.B. Терещенко был направлен Министерством народного просвещения для раскопок на местонахождении Сарая в Цареве. Не зная ни татарского, ни арабского языков, он не мог обойтись без руководителя, которым и стал Саблуков. Он делился с Терещенко своими сведениями по истории Кипчакской орды, по изучению старинного быта татар и по восточной нумизматике.



Через Терещенко и Цеймерна о занятиях Саблукова узнали в Петербурге. Академик Френ заинтересовался описанием джучидских монет, составленным Саблуковым, вступил с ним в переписку, доложил о нем Академии наук и стал посылать ему книги по нумизматике из своей личной библиотеки.



Н.И. Костомаров, находившийся в административной ссылке в Саратове, будучи редактором "Саратовских губернских ведомостей", предложил преподавателям духовной семинарии свои работы в этой газете, куда Саблуков и предоставил несколько статей о мусульманских обрядах (см. ниже).



Саблуков преподавал историю и восточные языки в Саратовской духовной семинарии до 1849 г., когда он был вызван в Казань для участия в работе состоявшего при Казанской духовной академии переводческого комитета.[1] Одновременно с этим он был назначен в Академию бакалавром греческого языка и в духовную семинарию преподавателем татарского языка. Коллеги Саблукова по Саратовской семинарии радовались его повышению и выразили свое к нему уважение и расположение поднесением серебряного вызолоченного кубка с надписями на татарском, арабском, еврейском и персидском языках следующих слов: "смирение, терпение, труд, дружба". В них они отразили человеческие качества, присущие Гордию Семеновичу, и его любовь к изучению восточных языков и культур.



Авторитет Саблукова был велик и в академических кругах. "В Казани Березиным[2] было начато издание "Библиотеки восточных историков", первый том которой вышел в 1849 г. […] Предприятие Березина не было единоличным; в нем своим переводом Абулгази[3] принял участие такой ученый, как Г.С. Саблуков, …в 1844 г. напечатавший "замечательное", как оценивал его Березин в 1850 г., исследование о "внутреннем состоянии Кипчакского царства"…"[4].



"Ученые татары изумлялись его знанию мусульманства и его праведной жизни, а некоторые из них считали его даже тайным мусульманином, уверяя, что нельзя так хорошо знать их закон, не будучи мусульманином. Татары называли Саблукова Гордей-бабай (дедушка), и он пользовался между ними большой любовью и известностью не только в городе, но и далеко в окрестностях, куда он предпринимал иногда летом прогулки пешком, чтобы потолковать с каким-нибудь муллой"[5].



Академик Крачковский[6] отмечает, что "знания его большую известность даже в мусульманских кругах, далеких от России, а иногда расцвечивались своеобразными легендами. Саблуков никогда не покидал пределов своей родины, однако в стамбульском органе старотурецкой печати "Бысаре" около 1874 г. появилась статья, в которой сообщалось, что профессор Петербургского университета Саблуков под видом мусульманина когда-то путешествовал по Турции, Египту, Аравии и Бухаре, откуда и вынес близкое знание ислама"[7].



До ухода в отставку в 1862 г. Саблуков преподавал арабский, татарский и классические языки и являлся "ученым полемистом с мусульманством" в Казанской духовной академии.[8] Характерным является отзыв о Саблукове одного из бывших его слушателей в Казанской духовной академии профессора Аристова: "Гордий Семенович был отличным знатоком восточных и классических языков. Он преподавал у нас греческий язык замечательным образом. Каждое слово, каждое выражение выяснял путем сравнительной филологии, сообщал громадную массу сведений историко-этнографических, литературных, бытовых и археологических. Вообще его приемы преподавания можно считать образцовыми, да вдобавок и поучиться у него было чему. Он постоянно для объяснения византийских писателей прибегал к восточной литературе и указывал их взаимную связь. Он был полным олицетворением идеала ученого мужа, образцом необычайного трудолюбия, высокой честности и святой жизни"[9].



"В Казани у Саблукова окончательно сформировался научный интерес к исламоведению. Особенно плодотворной стала его исламоведческая деятельность после ухода в отставку, когда ученый полностью посвятил себя исследованию и переводу Корана. Если даже допустить, что Коран как исторический источник заинтересовал Саблукова только в период работы в Казани, то и тогда получается, что исследователь посвятил изучению этого источника около 30 лет. Можно даже считать это делом его жизни"[10].



Будучи автором первого печатного перевода Корана на русский язык с арабского, Саблуков увидел его первое издание в 1878 г. Были опубликованы и его "Приложения к переводу Корана" (в 1879 г.), содержащие аннотированные указатели к Корану, и "Сведения о Коране" (в 1884 г.), в которых изложены содержание Корана, сведения о применении его в быту и обрядах.[11]



"Ученый рассматривал Священную книгу мусульман как важнейший первоисточник по истории ислама, как основной сборник догматов мусульманского вероучения и как древнейший памятник арабской литературы, написанный рифмованной прозой. Такой подход представлял примечательное явление в отечественной историографии"[12].



Гордий Семенович Саблуков умер в Казани 29 января (10 февраля) 1880 г.[13]



Перечень опубликованных востоковедных работ Г.С. Саблукова



1) Исследование о месте Сарая - столицы Кипчакской Орды // Уч. зап. Каз. ун-та. 1842, II, с. 55–75; перепечатано в "Саратовских губернских ведомостях" (1843, № 48–49).

2) Монеты Золотой Орды // Саратовские губернские ведомости. 1844, № 2–4.

3) Очерк внутреннего состояния Кипчакского царства // Саратовские губернские ведомости. № 26–36; 2-е изд. (испр. и доп.). - Казань, 1895. Отзыв о 1-м изд. см. в статье В.В. Григорьева "О местоположении столицы Золотой Орды - Сарая" (СПб., 1845, с. 40, 86, 87).

4) О магометанском пении при богослужении // Саратовские губернские ведомости. 1845.

5) Черты из жизни русских татар // Саратовские губернские ведомости. 1846, № 25, 27–29.

6) Очерк генеалогии, географии и образа жизни половецкого народа // Саратовские губернские ведомости. 1848, № 12.

7) Родословная тюркского племени. Перевод сочинения Абу-ль-Гази с джагатайского наречия. Издано И.Н. Березиным в серии "Библиотека восточных историков" (Т. III. Казань, 1854).

8) Путевые записки двух ходжиев (1751 и 1783 гг.). Казань, 1862.

9) Сличение мохаммеданского учения о именах Божиих с христианским о них учением. Казань, 1873. См. рецензию Е.А. Малова в "Православном собеседнике" (1874, январь).

10) Коран, законодательная книга мохаммеданского вероучения. Перевод с арабского. Казань, 1877. (С параллельным арабским текстом. В последствии неоднократно переиздан).

11) Приложения к переводу Корана. Казань, 1879; 1898.

12) Сведения о Коране, законодательной книге мохаммеданского вероучения. Казань, 1884.

13) Рассказы мухаммедан о Кыбле. Казань, 1889.



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] См.: Записки Миссионерского общества. Вып. III. СПб., 1867, с. 86–106.

[2] Березин, Илья Николаевич (1818–1896) - отечественный иранист и тюрколог. Окончил Казанский университет (1837). Профессор Казанского университета (1846). Автор многочисленных трудов по истории, филологии и археологии стран Ближнего и Среднего Востока. Составил первое в России руководство по фарси - "Грамматика персидского языка" (1853).

[3] См. № 7 в приложенном к статье "Перечне опубликованных востоковедных работ Г.С. Саблукова".

[4] Бартольд В.В. И.Н. Березин как историк. - В кн.: Академик В.В. Бартольд. Сочинения. Т. IX. М., 1977, с. 747.

[5] Русский биографический словарь. [Т. 18]. СПб., 1904, с. 12.

[6] Крачковский, Игнатий Юлианович (1883–1951) - отечественный востоковед (арабистика, коранистика, эфиопистика), историк науки. Один из создателей школы советской арабистики. Окончил факультет восточных языков Петербургского университета (1905). С 1910 г. - приват-доцент Петербургского университета, с 1918 г. - профессор Петроградского университета, с 1921 г. - академик РАН. Автор ок. 500 работ. Издал тексты и переводы многих памятников средневековой и современной арабской литературы. Большое внимание уделял описанию арабских рукописей в отечественных собраниях, исследованию русско-арабских литературных связей, организации издания арабских источников по истории народов СССР. Занимался изучением литературы и культуры средневековой Эфиопии, историко-культурных и эпиграфических памятников древней Южной Аравии, историей востоковедения.

[7] Крачковский И.Ю. Чернышевский и ориенталист Г.С. Саблуков. - В кн.: Академик И.Ю. Крачковский. Избранные сочинения. Т. I. М.-Л., 1955, с. 222.

[8] См.: Знаменский П.В. История Казанской духовной академии за первый (дореформенный) период ее существования (1842–1870). В 3-х томах. Казань, 1891–1892.

[9] Русский биографический словарь, с. 12.

[10] История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 г. М., 1997, с. 36.

[11] Оценка названным работам дана академиком Крачковским в ук. соч. (с. 223–224).

[12] История отечественного востоковедения…, с. 36.

[13] См.: Малов Е.А. Некролог Г.С. Саблукова. Казань, 1880. Источник - ЦентрАзия

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