Евгения Гуцул от пророссийской партии "Шор" окончательно избрана новым башканом (главой) Гагаузии

22:43 16.05.2023

Народное собрание Гагаузии утвердило решение ЦИК об избрании главой автономии представителя оппозиционной партии "Шор" Евгении Гуцул.



Евгения Гуцул (девичья фамилия Буюклы) родилась 5 сентября 1986 года в селе Етулия. На момент своего избрания также проживает в селе Етулия Вулканештского района.



