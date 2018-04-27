Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана

10:28 17.05.2023

ЖАМАНБАЕВА Джамиля Акматбековна

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[22.02.1977 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Кыргызка.



Окончила в 1998 г. Кыргызский Государственный Национальный университет, правовед



стажер-помощник прокурора Октябрьского района г. Бишкек (3.06.1998-16.06.1999); пом. прокурора Октябрьского района г. Бишкек (16.06.1999

30.12.1999); ст. помощник прокурора Октябрьского района (30.12.1999-

01.03.2001); ст. помощник прокурора Свердловского района г. Бишкек (1.03.2001-4.01.2004); пом. прокурора - ст. следователь прокуратуры Свердловского района (4.01.2004-29.10.2004); прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений в органах прокуратуры и внутренних дел Отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры г. Бишкек (29.10.2004-18.11.2005); прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений о коррупции и посягающих на национальную безопасность Отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры г. Бишкек (18.11.2005-22.01.2007); прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры г. Бишкек (22.01.2007-05.04.2007); старший прокурор отдела организационного обеспечения и правовой экспертизы-

пресс-секретарь Управления организационного обеспечения и международных связей Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (5.04.2007-

15.10.2007); зам. прокурора Сокулукского района Чуйской обл. (15.10.2007-

03.05.2011); прокурор отдела по надзору за соблюдением прав детей Генпрокуратуры КР (03.05.2011-07.06.2011); следователь по особо важным делам Генпрокуратуры КР (07.06.2011-3.10.2011); и.о. прокурора города Токмок

(04.10.2011-21.02.2012); прокурор города Токмок Чуйской области (21.02.2012-

1.10.2013); прокурор Кыргызской транспортной прокуратуры (1.10.2013-

01.07.2016); в распоряжении кадров Генпрокуратуры КР (1.07.2016-

27.04.2018);

с 27.04.2018 - 30.03.2021 - зам. Генерального прокурора КР.

В 2021 году была кандидатом в депутаты ЖК от партии "Ата-Журт Кыргызстан".



Жогорку Кенеш 17 мая 2023 избрал Джамилю Джаманбаеву на должность омбудсмена Кыргызстана. Джаманбаева была представлена от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил".

За ее кандидатуру проголосовали 48 депутатов, против - нет.

За Бакыта Рысбекова проголосовали 20 депутатов, против - 1.



советник юстиции 1 кл.