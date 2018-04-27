Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана

|22:43 Евгения Гуцул от пророссийской партии "Шор" окончательно избрана новым башканом (главой) Гагаузии
20:53 Израиль, Италия, Германия, Штаты и т.д. Куда свалили бывшие вице-премьеры РФ
18:39 Почему президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев спешит с выборами? - Рамзия Мирзобекова
18:37 Огромную очередь и давку из-за бесплатных донеров сняли на видео в Актобе
18:30 При пожаре и взрыве на АГЗС 9 мая в Самаркандской области пострадал один человек
18:05 Упырьки Дайрабаевы. Какая только дрянь не заседает в КазПарламенте
18:02 В Казахстане хотят за счет спонсоров установить скважины для водопоя сайгаков
17:57 Стоп, буровая: Европа и американцы ударили по газодобыче в США
17:53 После взрыва "снарядов с ураном" в Хмельницком стали твориться необъяснимые вещи
16:44 Две казахстанские красавицы Лукас и Муздиман подерутся на республиканской Спартакиаде по боксу
15:57 ЕС пытается наказать Индию за дружбу с российской нефтью, - Financial Times
15:52 "Для Эрдогана это не катастрофа". О чем говорят результаты первого тура выборов в Турции
15:47 Конец американской "исключительности"? - Филип Джиралди
15:44 Гагаузия взяла курс на независимость
15:40 Даже в РосДуме требуют расторгнуть позорную зерновую сделку
15:38 Водный вопрос, тревоги Европы и Туркменистан, - Леонид Закс
15:36 Энергопереход по-российски: из Европы в Азию вместе с углем, - Александр Григорьев
15:33 Операция "Хайбатулла" становится опасной для соседей Афганистана, - Гаус Джанбаз
15:32 Азиаты не сядут в одну лодку с членами НАТО, - Владимир Скосырев
15:29 УзбМораль. Уволен имам Ташлакского района, запрещавший школьницам танцевать вальс
15:24 Сын бывшего президента Узбекистана избил жену в Подмосковье
15:21 67-летний генерал в отставке Кыязов выиграл марафон на Иссык-Куле, пробежав 42 км за 4 часа 15 минут
14:06 В Узбекистане будет внедрена единая система движения газа
13:32 Госдума приняла закон о денонсации ДОВСЕ. Россия забила последний гвоздь в гроб отношений с НАТО
13:06 Гордий Семенович Саблуков как востоковед, - П.Густерин
12:18 Турецкий выбор еще не сделан: Эрдоган и Кылычдароглу идут на второй тур
|Прокурорша Жамиля Жаманбаева избрана новым омбудсменом Кыргызстана
10:28 17.05.2023
ЖАМАНБАЕВА Джамиля Акматбековна
/ /
[22.02.1977 - ..]
Род. в г. Фрунзе. Кыргызка.
Окончила в 1998 г. Кыргызский Государственный Национальный университет, правовед
стажер-помощник прокурора Октябрьского района г. Бишкек (3.06.1998-16.06.1999); пом. прокурора Октябрьского района г. Бишкек (16.06.1999
30.12.1999); ст. помощник прокурора Октябрьского района (30.12.1999-
01.03.2001); ст. помощник прокурора Свердловского района г. Бишкек (1.03.2001-4.01.2004); пом. прокурора - ст. следователь прокуратуры Свердловского района (4.01.2004-29.10.2004); прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений в органах прокуратуры и внутренних дел Отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры г. Бишкек (29.10.2004-18.11.2005); прокурор сектора по надзору за расследованием преступлений о коррупции и посягающих на национальную безопасность Отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры г. Бишкек (18.11.2005-22.01.2007); прокурор отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры г. Бишкек (22.01.2007-05.04.2007); старший прокурор отдела организационного обеспечения и правовой экспертизы-
пресс-секретарь Управления организационного обеспечения и международных связей Генеральная прокуратура Кыргызской Республики (5.04.2007-
15.10.2007); зам. прокурора Сокулукского района Чуйской обл. (15.10.2007-
03.05.2011); прокурор отдела по надзору за соблюдением прав детей Генпрокуратуры КР (03.05.2011-07.06.2011); следователь по особо важным делам Генпрокуратуры КР (07.06.2011-3.10.2011); и.о. прокурора города Токмок
(04.10.2011-21.02.2012); прокурор города Токмок Чуйской области (21.02.2012-
1.10.2013); прокурор Кыргызской транспортной прокуратуры (1.10.2013-
01.07.2016); в распоряжении кадров Генпрокуратуры КР (1.07.2016-
27.04.2018);
с 27.04.2018 - 30.03.2021 - зам. Генерального прокурора КР.
В 2021 году была кандидатом в депутаты ЖК от партии "Ата-Журт Кыргызстан".
Жогорку Кенеш 17 мая 2023 избрал Джамилю Джаманбаеву на должность омбудсмена Кыргызстана. Джаманбаева была представлена от фракции "Ата-Журт Кыргызстан" и депутатской группы "Мекенчил".
За ее кандидатуру проголосовали 48 депутатов, против - нет.
За Бакыта Рысбекова проголосовали 20 депутатов, против - 1.
советник юстиции 1 кл.