Абдул Кабир сменил Мохаммада Ахунда на посту главы правительства Эмирата Афганистан

10:33 17.05.2023

Вслед за телеканалом TOLOnews все афганские СМИ сообщают о внезапной отставке главы правительства Исламского Эмирата Афганистан Мохаммада Хасана Ахунда.

Сообщается, что он сам попросил освободить его от государственных постов ввиду преклонного возраста и по состоянию здоровья.



По информации телеканала, на должность временно исполняющего обязанности премьера в правительстве талибов назначен Абдул Кабир. Ранее он занимал должность заместителя Ахунда по политическим вопросам.



Ахунд возглавил правительство талибов после его формирования в сентябре 2021 года.