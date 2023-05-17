Умер российский актер и режиссер Рустам Уразаев (уроженец Ташкента)

23:21 18.05.2023

Российский актер и режиссер Рустам Уразаев скончался в возрасте 65 лет после продолжительной болезни, информацию об этом передает "Пятый канал".



Как рассказал источник, у артиста был рак третьей стадии. Он проходил лечение в одной из больниц Москвы.



Уразаев появился на свет 21 января 1958 года. Он окончил Художественное училище и исторический факультет Ташкентского государственного университета. Уразаев являлся членом Союза кинематографистов России.



Актерскую карьеру он начал в 1974 году. На протяжении жизни Уразаев сыграл более 50 ролей на сценах театров и в кино. Зрители помнят его по сериалам "Знахарь", "Глухарь". В последнем он также выступил в качестве режиссера.



Рустам Уразаев родился 21 января 1958 года в Ташкенте. Окончил Художественное училище (отделение дизайна и художественного оформления), а затем - исторический факультет Ташкентского государственного университета.



Кино

Рустам Уразаев начал свою актерскую карьеру в 1974 году. Работал на разных киностудиях страны. Он сыграл более 50 ролей в театре и кино. Он снялся в таких картинах, как "Глухарь", "Знахарь", "Псевдоним „Албанец"", "След", "Меч", "Женские истории", "Пятая стража".



Был режиссером фильма "Паутина 11" (2017).