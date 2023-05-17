В Алматы скончался от инсульта известный казахстанский оппозиционер и популярный в 1990-е общественный деятель Жасарал Куанышалин

23:26 18.05.2023

Жасарал Минажадинулы Куанышалин (7 апреля 1949, Карабутакский район, Актюбинская область,

Казах рода торткара племени алимулы Младшего жуза.



Окончил Актюбинское ПТУ № 7 (1966-67), "машинист автокрана"; филологический факультет Казахского Госуниверситета им. Кирова (1972-78), "преподаватель русского языка и литературы"; заочно юридический факультет КазГУ (1998), "юрист".



С 1967 - машинист автокрана в СУ Актюбинского треста "Строймеханизация".

В 1968 - водитель Карабутакской санэпидемстанции.

В 1968-1971 - служба в Советской Армии.

В 1971-1975 - инструктор Карабутакского райисполкома.

В 1978-1979 - инструктор правления Казахстанского добровольного общества книголюбов.

В 1979-1986 - ответственный секретарь, редактор многотиражной газеты "Педагог" Казахского пединститута им. Абая.

В 1981-1993 - преподаватель кафедры казахской литературы Казахского пединститута.

С 1993 - ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией социально-медико-демографический исследований Казахского женского педагогического института.

С октября 1991 - 1-й заместитель председателя Гражданского движения Казахстана "Азат" (избран на 1-м съезде).

В 1994-1995 - депутат Верховного Совета Республики Казахстан. Член Комитета по конституционному законодательству и правам человека.

В 1998-1999 - заместитель начальника Актюбинского областного управления по демографии и миграции.

В 1999 - директор Актюбинского областного архива.

В 1999-2003 - начальник Актюбинского областного управления информации и общественного согласия.

В 2022 году в апреле стал основателем карликовой партии Алға Қазақстан.



Преследование

В 2006 году был осужден на два года тюрьмы по обвинению в посягательстве на честь и достоинство Президента РК (ст. 318 ч.2 УК РК). От отбывания срока наказания он был освобожден в зале суда по амнистии.



Член Союза журналистов Казахстана (с 1986). Лауреат премии Союза журналистов КазССР (1991). Награжден орденом "Парасат" (2001).