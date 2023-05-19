П.В. Густерин: Памяти Мирзы Фатали Ахундова - основоположника азербайджанской литературы

13:43 21.05.2023 П.В. Густерин

Памяти Мирзы Фатали Ахундова



Величайший азербайджанский писатель-просветитель и философ, основоположник азербайджанской драматургии Мирза Фатали Ахундов родился 12 июля 1812 г. в городке Шеки[1] в семье Мирзы Мамеда Таги, купца из персидского[2] Азербайджана[3]. Отец никакого влияния на своего сына не оказал: его мать Нана-ханум развелась со своим мужем через два года, и маленький Фатали воспитывался двоюродным дедом по материнской линии Гаджи-Алискером, весьма образованным для того времени человеком. Он был ахундом[4], откуда и происходит фамилия Мирзы Фатали. Гаджи-Алискер, желая видеть своего внука муллой, старался дать ему духовное образование: Фатали прошел курс богословского обучения и выучил арабский, персидский и турецкий языки, познакомившись с литературами на этих языках. Однако он не оправдал надежд деда, отказавшись от духовного поприща, хотя и проучился около года в школе при мечети в городе Елизаветполь[5], куда Гаджи-Алискер направил Фатали в 1832 г. Здесь большое влияние на ищущего свой путь юношу оказал поэт Мирза Шафи Вазех[6]: "Мирза-Шафи объяснил мне все основы просвещения и снял пелену с очей моих, мешавшую мне видеть и ощущать мир. После этого случая я возненавидел духовенство и изменил свои намерения"[7]. Позже Фатали поступил в русско-азербайджанское училище в родном Шеки.



В 1834 г. благодаря владению русским языком Ахундову удалось занять в Тифлисе[8] должность помощника драгомана[9] в канцелярии царского наместника на Кавказе барона Розена[10]. Одновременно Ахундов преподавал азербайджанский и персидский языки в Тифлисском уездном училище. В 1840 г. Ахундов стал драгоманом: в этой должности он состоял до конца своих дней, дослужившись до чина полковника.[11]



В 30-х годах началась литературная деятельность Ахундова, носившая просветительский характер. В своих литературно-критических статьях Ахундов подвергал критике придворно-эпигонскую поэзию, разрабатывал принципы реалистического искусства, пропагандировал новые литературные жанры. Первое значительное произведение Ахундова - сочиненная в 1837 г. элегическая поэма "На смерть Пушкина".[12] Поэма была переведена на русский язык и в том же году опубликована в журнале "Московский наблюдатель".[13]



Художественной литературой Ахундов занимался только шесть лет - с 1850 по 1856 г., но за этот короткий период он сделал так много, что стал классиком азербайджанской литературы. С особенной силой его литературный талант проявился в драматургии.[14] Он написал шесть комедий, в которых нашла реалистическое отражение жизнь Азербайджана первой половины XIX в. В 1850 г. им были написаны комедии "Французский ботаник мюсье Жордан и дервиш Мастали-шах", премьера которой на русской сцене в переводе автора состоялась в 1851 г. в Петербурге, "Алхимик Мулла Ибрагим Халил" и "Визирь Сарабского ханства", постановка которой в первом азербайджанском театре состоялась в 1873 г.[15] Успех этих первых пьес принес Ахундову славу "мусульманского Мольера". Эпитет "мусульманский" соответствует действительности лишь в том смысле, что Ахундов вышел из мусульманской среды и писал для мусульманской публики, но никоим образом не применим к нему как к представителю мусульманской интеллигенции, поскольку Ахундов к 50-м годам стал убежденным атеистом.[16]



В 1851 г. Ахундов пишет комедию "О медведе, победителе разбойника", в 1852 г. - "Хаджи Кара" (или "Приключение скряги"), в 1855 г. - "Восточные адвокаты" (или "Правозаступники в городе Тебризе"). "Важная заслуга Ахундова-драматурга состоит и в том, что он своими комедиями заложил основы реалистического направления в азербайджанской литературе"[17].



Мировоззрение Ахундова складывалось под воздействием прогрессивных идей философии Ближнего Востока, а также русской философии и идей французских просветителей XVIII в.[18] В сатирические повести 1857 года "Обманутые звезды" Ахундов изобразил распад феодально-патриархальных отношений.[19] В философском трактате "Три письма индийского принца Кемал-уд-Довле к персидскому принцу Джалал-уд-Довле и ответ сего последнего", статьях "Джон Стюарт Милль о свободе", "Ответ философу Юму", "О человеческих потребностях" и др. Ахундов развивал просветительские и атеистические идеи. Написанные в 1864–1866 гг. ""Письма Кемал-уд-Довле" - одно из самых сильных атеистических произведений во всей восточной литературе. В нем впервые с большой силой и убедительностью, открыто и смело и с весьма радикальными политическими выводами дана критика восточного деспотизма и религии ислама. В то же время это одно из немногих произведений в Азербайджане и на Ближнем Востоке, в котором изложены основы материалистической философии"[20]. В 1828 г. в результате русско-персидской войны 1826–1828 годов был заключен Туркманчайский договор, по которому к России были присоединены Нахичеванское и Эриванское[21] ханства, то есть Азербайджан вошел в состав России. "Ахундов придавал огромное значение присоединению Азербайджана к России и понимал его прогрессивную роль. Слова мыслителя о том, что "под покровительством Российского государства мы обрели покой и нет теперь бесконечных войн, сопряженных с грабежами и неурядицами"[22], было бы наивно воспринимать как восхваление режима"[23].



Целью воспитания Ахундов видел в подготовке сознательных граждан-патриотов. Он придавал большое значение патриотическому воспитанию подрастающего поколения, пропагандировал науки, ратовал за подготовку национальных педагогических кадров. Ахундов выступал в защиту прав женщины Востока: впервые в тюркской литературе он вывел азербайджанок персонажами литературных произведений. Будучи последовательным реалистом, Ахундов проявил себя и как замечательный эстет. Однако он смотрел на женщин не только, как на физический предмет, предназначенный для визуального любования, но и отстаивал за ними право быть самими собой, право распоряжаться своей судьбой по своей воле.[24]



Ахундов доказывал целесообразность замены арабского алфавита латинским. Вообще, его проект замены арабицы, адаптированной к тюркским языкам, новым тюркским алфавитом на латинско-русской основе можно считать большой заслугой Ахундова. Он разослал свой проект государственным и научным деятелям России, Персии и Турции, а впоследствии сам выехал в Стамбул, где при его участии проект обсуждался в турецкой Академии наук.[25]



Ахундов создал в тюркской литературе свою школу: крупнейшие азербайджанские писатели конца XIX и начала XX в. - А. Ахвердов, Н. Везиров, Д. Мамед-Кули-задэ, Н. Нариманов и др. - в той или иной степени находились под влиянием творчества Ахундова.



Важное место в общественно-литературной деятельности Ахундова занимает его работа "Переписка Кемалуддовле с Джемалуддовле", написанная на персидском языке и позже переведенная автором на азербайджанский и русский языки. Впервые "Переписка" вышла в свет в 1924 г. в Азербайджане на родном языке автора. В "Переписке" Ахундов резко критикует деспотизм, косность быта, обнаруживая близкое знакомство с политическим и экономическим состоянием как Персии, так европейских стран. Здесь автор наметил пути европеизации современной ему Персии: ликвидация деспотизма, организация парламента, замена арабского алфавита на латинский и распространение науки. Неудивительно, что среди друзей Ахундова был персидский общественный деятель и публицист Незам од-Доуле Мальком-Хан.



Деятельность Ахундова оказала большое влияние на развитие литературы и общественной мысли народов Кавказа, а также Ближнего и Среднего Востока. Его философские сочинения, впервые появившиеся на русском языке в переводе автора в 1853 г., позднее переводились на английский, немецкий, урду, фарси, французский и другие языки.



Мирза Фатали Ахундов умер в Тифлисе 10 марта 1878 г. В знак признания заслуг великого азербайджанского просветителя в Шеки был создан дом-музей Ахундова, в Баку и Тбилиси ему были открыты памятники, его именем были названы Азербайджанская национальная библиотека и Азербайджанский театр оперы и балета.



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] Шеки в 1840–1950 гг. назывался Нуха.

[2] Иран до 1935 г. назывался Персией.

[3] Историко-географическая область Азербайджан разделена на собственно Азербайджан и на ту его часть, которая входит в состав Ирана.

[4] Ахунд - высшее звание мусульманского священника.

[5] До 1804 г. назывался Ганжа, современный Гянджа.

[6] Умер в Тифлисе в 1852 г.

[7] Цит. по кн.: Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов. М., 1978, с. 28–29.

[8] Тифлис - название Тбилиси до 1936 г.

[9] Драгоман - переводчик восточных языков.

[10] Григорий Владимирович Розен (1781–1841) - генерал-адъютант при дворе императора Николая I. В 1831–1837 гг. - командующий Отдельным кавказским корпусом и Главноуправляющий гражданской частью и пограничными делами на Кавказе. См.: Биографический очерк генерал-адъютанта барона Розена // Кавказский календарь, 1869; Берже А.П. Барон Розен и время его управления Кавказом. Тифлис, 1874.

[11] Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов. М., 1978, с. 30.

[12] См.: Мирахмедов А. Мирза Фатали Ахундов. Баку, 1953, с. 15–20.

[13] Наиболее полно библиография жизни и творчества М.Ф. Ахундова на русском языке представлена в кн.: Лерман А.Н. Мирза Фатали Ахундов в русской печати: Биобиблиография. 1837–1962 гг. Баку, 1962. См. также: Русская и европейская печать о М.Ф. Ахундове. Баку, 1987.

[14] См.: Джафаров Дж. Драматургия М.Ф. Ахундова. Баку, 1950.

[15] См.: Алиева А.А. М.Ф. Ахундов и театр. Баку, 1966.

[16] См.: Гусейнов Г. Философские взгляды М.Ф. Ахундова. Баку, 1942, с. 54–76; Сеидов Р.Н. М.Ф. Ахундов как виднейший азербайджанский мыслитель-материалист и воинствующий атеист XIX в. - В кн.: Жизнь и творчество М.Ф. Ахундова: Сборник статей. Баку, 1962; Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов. М., 1978, с. 73–104.

[17] Мамедов Н.Дж. Реализм М.Ф. Ахундова. Баку, 1982, с. 4.

[18] См.: Гусейнов Г. Философские взгляды М.Ф. Ахундова. Баку, 1942; Мамедов Ш.Ф. Мировоззрение М.Ф. Ахундова. М., 1962.

[19] См.: Мирахмедов А. Мирза Фатали Ахундов. Баку, 1953, с. 42–48; Асадуллаев С.Г. О жанровых и сюжетно-композиционных особенностях "Обманутых звезд" М.Ф. Ахундова. - В кн.: Жизнь и творчество М.Ф. Ахундова: Сборник статей. Баку, 1962; Мамедов Н.Дж. Художественное творчество М.Ф. Ахундова. Баку, 1962, с. 100–116.

[20] Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов. М., 1978, с. 33.

[21] Эривань - название Еревана до 1936 г.

[22] Ахундов М.Ф. Избранные философские произведения. М., 1962, с. 300.

[23] Рзаев А.К. Ахундов. М., 1980, с. 57. См.: Меликова М. Общественно-политические взгляды Мирзы Фатали Ахундова. Баку, 1958; Рзаев А.К. Политические взгляды М.Ф. Ахундова. Баку, 1968.

[24] См.: Мирзоева Ш. Эстетические взгляды М.Ф. Ахундова. Баку, 1969, с. 24–25.

[25] См.: Мирахмедов А. Мирза Фатали Ахундов. Баку, 1953, с. 72–79; Мамедов Ш.Ф. Мирза-Фатали Ахундов. М., 1978, с. 128–136. Источник - ЦентрАзия

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