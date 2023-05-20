Казахстан подумал и... впустил в себя Росдепутата Затулина. Хуже не будет...

14:41 22.05.2023

Депутата Госдумы Константина Затулина впустили в Казахстан после вмешательства МИД РФ.



"Была попытка не впустить его в страну при прохождении паспортного контроля, пограничники не смогли объяснить причину, после вмешательства МИД России ситуация была разрешена", - сообщил @SputnikLive пресс-секретарь парламентария.



Затулин сейчас находится на Байконуре, где 24 мая примет участие в запуске корабля "Прогресс" на МКС.



