Казахстан подумал и... впустил в себя Росдепутата Затулина. Хуже не будет...

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14:41 22.05.2023
Депутата Госдумы Константина Затулина впустили в Казахстан после вмешательства МИД РФ.
"Была попытка не впустить его в страну при прохождении паспортного контроля, пограничники не смогли объяснить причину, после вмешательства МИД России ситуация была разрешена", - сообщил @SputnikLive пресс-секретарь парламентария.
Затулин сейчас находится на Байконуре, где 24 мая примет участие в запуске корабля "Прогресс" на МКС.