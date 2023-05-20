 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Казахстан подумал и... впустил в себя Росдепутата Затулина. Хуже не будет...
14:41 22.05.2023

Депутата Госдумы Константина Затулина впустили в Казахстан после вмешательства МИД РФ.

"Была попытка не впустить его в страну при прохождении паспортного контроля, пограничники не смогли объяснить причину, после вмешательства МИД России ситуация была разрешена", - сообщил @SputnikLive пресс-секретарь парламентария.

Затулин сейчас находится на Байконуре, где 24 мая примет участие в запуске корабля "Прогресс" на МКС.

Источник - ЦентрАзия
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