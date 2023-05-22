П.В. Густерин: Глава Азиатского департамента МИД России Егор Ковалевский и страны Востока

14:01 23.05.2023 П.В. Густерин

Егор Петрович Ковалевский и страны Востока



В истории отечественного МИДа Ковалевский являет собой, пожалуй, единственный пример руководителя, который поставил на столь высокий уровень научную деятельность своего департамента и столь успешно применял научный подход в решении дипломатических задач.



Егор Петрович Ковалевский родился 6 (17) февраля 1809 г. [1] в селе Ярошевка Харьковской губернии в дворянской семье. В 1825–1828 гг. обучался на филологическом факультете Харьковского университета, по окончании которого служил в 1830–1837 гг. горным инженером на алтайских и уральских золотопромышленных заводах.



Ковалевский начал печататься в 1832 г. как поэт, его перу принадлежат также романы и повести, но известность ему принесли прежде всего очерки о поездках по Югу Европы, в Среднюю Азию, Африку и на Дальний Восток.



По результатам своих путешествий по Афганистану, Балканам, Карпатам, Кашмиру и Средней Азии Ковалевский написал книгу "Странствователь по суше и морям" в 3-х частях [2].



В 1846 г. Ковалевский сопровождал на Урал египетских инженеров, присланных в Россию пашой Мухаммедом Али [3] для изучения горного дела, а в 1847 г. сам ездил в Египет для устройства там золотых промыслов. Этой поездкой он воспользовался, чтобы оказать услуги молодому Русскому географическому обществу, в члены которого был избран в том же году: в 1847–1848 гг.



Ковалевский проводил географические и геологические исследования в Северо-Восточной Африке, по результатам которых он одним из первых указал правильное географическое положение истоков реки Бахр-эль-Абьяд / Белый Нил. [4] Эту экспедицию Ковалевский описал в книге "Путешествие во внутреннюю Африку" [5] в 2-х частях.



На основе материалов, собранных Ковалевским во время поездок в Пекин в 1849–1851 гг., он составил описание Монголии и Китая "Путешествие в Китай" [6] в 2-х частях [7].



При участии полковника корпуса горных инженеров Ковалевского 25 июля (6 августа) 1851 г. был заключен Кульджинский трактат [8]. По этому договору Россия получала право на устройство в Кульдже (Или, нынешний Инин. - П.Г.) и Чугучаке (Тарбагатае, нынешний Тачэн. - П.Г.) торговых факторий и назначала туда консулов. [9] Положив начало регулярной торговле с Западным Китаем, договор способствовал последовавшим позже приобретениям России в Туркестане.



В 1853 г. в связи с нападением турок на Черногорию Ковалевский был направлен туда в качестве российского комиссара. За свои успешные действия на Балканах Николай I пожаловал ему драгоценную табакерку.



Во время Крымской войны в 1853–1855 гг. Ковалевский находился в армии князя М.Д. Горчакова. Состоя при штабе главнокомандующего, он участвовал в отступлении армии с Дуная и обороне Севастополя. Свой анализ событий того времени Ковалевский отразил в книге "Война с Турцией и разрыв с западными державами в 1853 и 1854 гг." [10].



По окончании Крымской войны, имевшей для России тяжелые военно-политические последствия, император Александр II, вступивший на престол в 1855 г., сменил руководство МИДа. В 1856 г. вместо консервативного канцлера К.В. Нессельроде министром иностранных дел был назначен талантливый дипломат А.М. Горчаков, а Ковалевский - директором Азиатского департамента. Одновременно Ковалевский являлся помощником председателя Русского географического общества, став в 1856 г. членом-корреспондентом, а в 1857 г. - почетным членом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук.



Назначение Ковалевского директором Азиатского департамента было одним из удачных шагов А.М. Горчакова. Деятельность этого подразделения МИДа сразу оживилась. Ковалевский, энергичный и инициативный деятель, выступил за проведение национальной внешней политики, за ее активизацию, особенно на Среднем Востоке и Балканах [11].



Поскольку основное внимание в своей дипломатической деятельности А.М. Горчаков уделял европейским державам, роль Ковалевского в определении азиатской политики была особенно велика. При его содействии в азиатские страны были направлены три дипломатические миссии, выполнившие большую научно-исследовательскую и разведывательную работу: Н.В. Ханыков возглавил миссию в Персию и Афганистан, Н.П. Игнатьев - в Хиву и Бухару, Ч.Ч. Валиханов - в Восточный Туркестан [12].



Важнейшим успехом восточного направления российской дипломатии того времени стало урегулирование отношений с Китаем, и, прежде всего, пограничных вопросов. В результате заключения с китайской стороной в 1858 г. Айгунского договора и Тяньцзиньского трактата, а в 1860 г. - Пекинского дополнительного договора, к России на Дальнем Востоке были присоединены огромные территории: весь нынешний Приморский край, большая часть Хабаровского края и Амурской области. [13] В письме А.М. Горчакову от 27 ноября 1860 г. Н.Н. Муравьев-Амурский писал: "Теперь мы законно обладаем и прекрасным Уссурийским краем, и южными портами, и приобрели право сухопутной торговли из Кяхты и учреждения консульств в Урге (прежнее название Улан-Батора (Монголия). - П.Г.) и Кашгаре (Каши. - П.Г.). Все это без пролития русской крови, одним умением, настойчивостью и самопожертвованием нашего посланника [14], а дружба с Китаем не только не нарушена, но скреплена более прежнего" [15].



Ковалевский поддерживал тесные связи со многими славянскими деятелями и уделял большое внимание балканскому вопросу. Он рассматривал положение балканских народов как "рабство, постыдное даже в средневековые времена" и выступал сторонником их освобождения при поддержке России [16].



Современник Ковалевского публицист и путешественник М.И. Венюков так оценивал его деятельность: "В трудное время стал Ковалевский директором Азиатского департамента; несчастная крымская компания и Парижский мир сильно подорвали влияние и вес, каким пользовалась досель Россия на Востоке… Ковалевскому принадлежит несомненная заслуга, что в это тяжелое время он сумел поддержать престиж русского имени среди восточных и западных племен и тем ослабил моральное значение Парижского мира в международных отношениях" [17].



В августе 1861 г. Ковалевский оставил МИД в знак протеста против применения репрессивных мер в отношении прогрессивно настроенного студенчества. Несмотря на это, он в звании генерал-лейтенанта был назначен сенатором и членом Совета министра иностранных дел [18].



Егор Петрович Ковалевский умер 20 сентября (2 октября) 1868 г. в Петербурге. В качестве признания его заслуг перед отечественной наукой и российским обществом, в 1871–1872 гг. в Петербурге было издано собрание сочинений Егора Петровича Ковалевского в 5-ти томах.



Благодаря научным основам, заложенным Ковалевским в его бытность директором Азиатского департамента, российские дипломаты-востоковеды приняли активное участие в подготовке и работе состоявшегося в Петербурге в 1876 г. III Международного конгресса ориенталистов. Обязанности генерального секретаря Конгресса выполнял экс-вице-директор Азиатского департамента МИДа востоковед Ф.Р. Остен-Сакен. [19]



В последующем дальновидная деятельность Ковалевского воплотилась в успехи российской дипломатии и российского оружия: в присоединении к России Средней Азии в 1865–1895 гг., противодействии политическим устремлениям Великобритании, победе в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. и ,в результате, в восстановлении влияния России на международной арене.



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] По некоторым сведениям, 1811 г.

[2] Впервые опубликовано в Петербурге в 1843–1845 гг.

[3] Мухаммед Али (1805–1848) - величайший египетский правитель-реформатор Нового времени, значение которого для Египта можно сравнить со значением Петра I для России. Примечательно, что центром реформ Мухаммеда Али стал приморский город Александрия, где ему установлен конный памятник.

[4] См.: Гвоздецкий Н.А. Путешествия во Внутреннюю Африку // Природа. 1950, № 5, с. 76–79; Забродская М.П. Русские путешественники по Африке. М, 1955, с. 12–18; Тихомиров В.В. Геология в России первой половины ХIХ в. М., 1960, с. 191–194; Горнунг М.Б., Липец Ю.Г., Олейников И.Н. История открытия и исследования Африки. М, 1973, с. 135–137.

[5] Впервые опубликовано в Петербурге в 1849 г.

[6] Впервые опубликовано в Петербурге в 1853 г.

[7] Обо всех экспедициях Ковалевского подробнее см.: Вальская Б.А. Путешествия Егора Петровича Ковалевского. М., 1956; Виленкин В.Л. Странствователь по суше и морям. (Егор Петрович Ковалевский). М., 1969.

[8] История дипломатии. Т. I. М., 1959, с. 638. См.: Маслова О.В. Обзор русских путешествий и экспедиций в Среднюю Азию. Ч. 1 (1715–1856). Ташкент, 1955, с. 147–148.

[9] Русско-китайские договорно-правовые акты (1689–1916). М., 2004, с. 58–62.

[10] Впервые опубликовано в Петербурге в 1866 г., немецкий перевод - в Лейпциге в 1868 г.

[11] Очерки истории министерства иностранных дел России. Т. I. М., 2002, с. 398.

[12] История отечественного востоковедения с середины XIX века до 1917 года. М., 1997, с. 116.

[13] Русско-китайские договорно-правовые акты, с. 62–83.

[14] Речь идет о графе Н.П. Игнатьеве, заключившем Пекинский договор. (Прим. П.Г.).

[15] Барсуков И.П. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский. Т. 2. М., 1891, с. 317.

[16] История внешней политики России (конец XIV в. – 1917 г.). Том "Вторая половина XIX века". М., 1997, с. 61.

[17] Из воспоминаний М.И. Венюкова. Книга первая: 1832–1867. Амстердам, 1895, с. 24.

[18] Очерки истории министерства иностранных дел России. Т. I, с. 398.

[19] См.: Остен-Сакен Ф. Слово в память Егора Петровича Ковалевского, произнесенное в географическом обществе // Русский Инвалид. 1868, №147; [Салтыков-Щедрин М.Е.] Е.П. Ковалевский // Отечественные записки. 1868, № 10; Анненков П. Е.П. Ковалевский. СПб., 1868; Замечательные уроженцы и деятели Харьковской губернии // Харьковский календарь за 1886 год. Харьков, 1885, с. 136–144. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1684839660





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 15 мая 2023 года №216

- Повестку предстоящего заседания Палаты утвердили сенаторы

- "Из-за регулярных порывов люди месяцами остаются без воды"

- Центральная Азия узнала свою судьбу

- Рассмотрены итоги государственного аудита консолидированной финансовой отчетности республиканского бюджета

- Документы на $275 млн подписаны по итогам казахстанско-сингапурского бизнес-форума в Астане

- Той как карнавал

- Недропользователи неохотно покупают отечественные товары

- В Кызылординской области были выявлены особо крупные финансовые нарушения при строительстве газопровода

