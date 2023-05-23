Трансляция запуска грузового корабля "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур

15:19 24.05.2023

Трансляция запуска грузового корабля "Прогресс МС-23"



Роскосмос ТВ

943 тыс. подписчиков



284 зрителя ждут начала Планируемая дата публикации: 24 мая 2023 г. #Роскосмос #РоскосмосТВ







24 мая в 15:56 мск запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-23" с космодрома Байконур.



Полет пройдет по двухвитковой схеме сближения. Стыковка грузовика к модулю "Поиск" российского сегмента Международной космической станции - 24 мая в 19:21 мск.



"Прогрессу" предстоит доставить на МКС 2 491 кг грузов, среди которых топливо, укладки для экспериментов, питьевая вода, еда и одежда для космонавтов.



Техническая трансляция запуска с космодрома Байконур: https://youtube.com/live/xO-k2-IrDAM



Конечно, мы не забыли про сюрпризы для наших зрителей. В этот раз - от Главкосмоса: https://glavstore.com/



Это отличная возможность получить фирменную футболку с космическим принтом. Первые три участника, которые правильно ответят на вопрос наших экспертов, получат заветный приз.



Всем удачи!



Начало прямого эфира: 24 мая 15:30 мск



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