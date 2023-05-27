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Илон Маск своим предложением сталкивает мир к ядерной катастрофе, - А.Шварц
13:50 29.05.2023

Илон Маск преднамеренно толкает мир к ядерной катастрофе!

Наш мир не единожды оказывался в одном шаге от полного самоуничтожения. Неисправные компьютеры, человеческий фактор и откровенная глупость могли привести к полномасштабной ядерной войне, грозящей смертью всему человечеству.

На днях Илон Маск заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может "разоружить человечество" и добиться мира во всем мире. Поэтому предложил отдать ИИ контроль над всем оружием на планете. Он уверяет, что ИИ можно запрограммировать так, чтобы он взял под контроль все компьютеры и системы вооружения на Земле, эффективно предотвращая участие людей в войне.

Представители транснациональных корпораций и тайные правители мира именно вот таких дебилов пиарят на высочайшем уровне в СМИ как гениев планеты! Эти "господа" превратили нашу Землю в планету тотальной лжи и фальши, только с целью манипуляции общественным сознанием мирового сообщества для продвижения и защиты своих корыстных интересов, а также достижения полной управляемости миром из одного центра - США и их сателлитов! Эту политику можно расценивать как неоколониальную, беззастенчиво проводимую Западными странами под руководством США после распада СССР.

Причиной является тот факт, что с конца 80-х годов прошлого века капиталистическая система начала ускоренно деградировать. Путем финансовых спекуляций банков, товарно-сырьевых, торговых бирж и других мировых финансовых институтов очень узкая группа "избранных" людей в течение последних 40 лет смогла таким путем сконцентрировать в своих руках более 90% мирового богатства. Одним из представителей данного сообщества и является Илон Маск. Теперь их главной целью является сокращение на 2/3 населения Земли. Наиболее яркие сторонники данной теории заявляют, что в ближайшем будущем на земле должны жить менее одной трети из общего количества нынешнего населения мира.

Исходя из этой человеконенавистнической идеологии, они планируют обеспечить себе долгую беззаботную и комфортную жизнь. Для достижения цели они идут на разные изощренные способы, такие как: рукотворное создание биологических эпидемий, землетрясений, войн, финансово-экономических кризисов, обесценивание сферы материального производства, искусственное создание голода, хаоса и т.д.

Исходя из чрезвычайной важности, поднятой Илоном Маском проблемы вокруг ИИ для судьбы всего человечества, я решил рассказать о том, каким чудом наша планета была спасена в 1974 году.

Отмечу, что к 1974 году контроль за обнаружением и применением ракет стратегического назначения вела электронно-вычислительная машина военных программистов. Этот искусственный МОЗГ по тогдашним меркам уровня развитии ЭВМ был очень мощным. У американцев тоже такой же контроль управления их ракетами вела ЭВМ. Но они не имели представления, что советские военные с помощью своих программных обеспечений ЭВМ способны в оперативном режиме отслеживать работу их ЭВМ. Американцы реально тогда отставали от нас, причем отставали существенно.

Однажды в 1974 году у американцев произошел СБОЙ системы, не программы, а системы запуска и обнаружения ракетами стратегического назначения. Их система показала, что они, американцы, запустили несколько сот ядерных ракет в направлении СССР. Но ракеты на самом деле не взлетали. Наши ЭВМ мгновенно обнаружили и расшифровали эту информацию, генерируемую ЭВМ США о запуске нескольких сот ядерных ракет. Наша система обнаружения автоматически привела ракеты в состояние полной боевой готовности и запуску количественно в два раза больше чем, запущенных ракет США, в качестве удара возмездия.

Нашим военным оставалось только нажать на кнопки "ПУСК". Но, к великому счастью всего человечества, полковник который нес тогда дежурство в штабе Войск Стратегического Назначения понял, что это СБОЙ в работе программной системы компьютеров США. До принятия решения о запуске времени оставалось всего 20 минут! За это время надо было принять решение: наносить ракетно - ядерный удар, или нет. Если нет, то враг нас уничтожит, и мы не сможем отомстить.

Я не представляю, каким образом он в это судьбоносное мгновение почувствовал и сообразил, что это СБОЙ в системе ЭВМ противника, но он каким-то своим внутренним чутьем это понял. И таким образом не дал команду на старт ракет. К этому времени в США уже поняли, что у них сбой и, спохватившись, стали названивать в высшее военное командное руководства СССР, чтобы предупредить, что никаких ракет выпущено не было, что это ошибка работы их компьютеров! Короче, ситуация тогда ЧУДОМ была спасена.

После этой чрезвычайной ситуации в СССР, начиная с 1974 года, в самый разгар холодной войны, в течение 6 лет разработали новую систему защиты от ядерного нападения "Периметр". Во времена СССР и современной России эта система "машина судного дня" носит название "Периметр". Основу системы составляет командно-аналитический компьютерный центр, оценивающий все исходные данные и принимающий решение об ответном ударе. Это сложный аппаратно-программный комплекс, принимающий во внимание сразу множество факторов: сейсмическую и радиационную активность; атмосферное давление; интенсивность радиообмена на военных частотах; контроль телеметрии с постов наблюдения Ракетных войск стратегического назначения (РВСН); данные системы предупреждения о ракетном нападении.

К примеру, при обнаружении мощного электромагнитного и радиоактивного излучения система сопоставляет их с данными о сейсмической активности, и если они совпадают - делает однозначный вывод о том, что был нанесен ядерный удар. В таком случае "Периметр" может действовать автоматически, если это предусмотрено установленным уровнем опасности.

Никакой коммуникации с внешним миром и ЭВМ США эта система не имела. До сих пор эта система живет и работает сама по себе.

Основной суть этой системы таков, что если даже будут уничтожены все офицеры верховного командования управления РВСН, ответное возмездие осуществиться в любом случае, поскольку оставшиеся ракеты в обязательном порядке полетят в сторону США!

Поэтому уже в 1974 году было ясно, что нельзя доверять ядерное оружие и даже неядерное стратегическое оружие искусственному интеллекту! Решение при всех обстоятельствах о применении ракет должен принимать ЧЕЛОВЕК!

В нашем хрупком мире, где весь интернет принадлежит только одной стране США, доверять что-либо серьезное искусственному, как они говорят, интеллекту нельзя! Но, к сожалению, за последние 33 года все страны мира вынужденно привязали себя к единой финансово-информационной системе США. И чтобы какой-нибудь стране снова отвязать себя от США нужно как минимум 10-20 лет при наличии громаднейших финансовых, технологических и военно-политических возможностей. Таких возможностей пока ни у кого нет, кроме США. Отсюда вывод: чтобы иметь НАСТОЯЩУЮ, а не мнимую независимость, необходимо обладать сначала финансовым суверенитетом, а затем Технологичным суверенитетом и т.д.

Предложенный Илном Маском идею передать ИИ контроль над ядерным вооружением планеты есть не что иное, как преднамеренное и безумное сталкивание мира к ядерной катастрофе. Поэтому до сих пор нет доверия Искусственному Интеллекту! И единственный путь спасения всего человечества от уничтожения в результате применения стратегического ядерного оружия - это ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ!

Американцы надеются, что убедив простодушное руководство РФ в удобстве и эффективности ИИ, могут добраться до системы "Периметр" и взять ее под свой контроль. Они ведут себя так нагло, потому что до сегодняшнего дня все их "хотелки" в мире осуществлялись. Как только они получат "Периметр", всей планете будет /конец. Надеюсь, Бог найдет способы защитить человечества от этих бесов.

Айзек Шварц

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685357400


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