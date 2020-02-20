Свалил в Гайавату. Британский иноагент Нил Лонгфэллоу досрочно оставил пост председателя Совета директоров Казатомпрома

09:34 31.05.2023

б изменении состава Совета директоров АО "НАК "Казатомпром"

kazatomprom.kz, 29 мая



АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее – "Казатомпром" или "Компания") сообщает о том, что г-н Нил Лонгфэллоу покидает пост независимого директора - председателя Совета директоров Казатомпрома c 21 июня 2023 года согласно поданному им уведомлению.

"Я хотел бы поблагодарить Казатомпром и всех его работников за долгосрочную поддержку и реализацию нашей стратегии на мировом урановом рынке. После шести успешных лет работы в Совете директоров Казатомпрома, я принял решение покинуть Компанию и двигаться дальше, чтобы исследовать новые возможности" - Нил Лонгфэллоу, председатель Совета директоров Казатомпрома



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ЛОНГФЭЛЛОУ Нил

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[..1958 - ..]

Место рождения: Великобритания



Образование Высшее



Начал свою карьеру в области электротехники в Великобритании;

Сотрудник, Заместитель управляющего директор British Nuclear Fuels Limited, работая на заводе по переработке ядерного топлива Sellafield в Западной Камбрии (1991-2009);

Управляющий директор Springfields Fuels Limited, вице-президент Европейского топливного бизнеса (2009-2013);

Директор крупных проектов для ядерного, нефтяного и газового секторов в Великобритании Costain PLC (2013-2015);

Независимый консультант в международном ядерном секторе АО "НАК "Казатомпром" (с 2015);

Председатель Совета АО "НАК "Казатомпром" (с 12.2019-05.2023)



Прочие должности:

Независимый директор, член Совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (с 2015);

Председатель Комитета по стратегическому планированию и инвестициям Совета директоров АО "НАК "Казатомпром" (с 20.02.2020)