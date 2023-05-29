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"Прочь отсюда, "Радио клеветы!"": в Вашингтоне прошли массовые протесты против журналистов "Радио Свободы"
10:49 31.05.2023

В Соединенных Штатах Америки прошли митинги протеста против деятельности и журналистов "Радио Свободы". На шествие, которое транслировалось онлайн вышли десятки американцев, также узбекская диаспора проживающая в США. К протестам подключились люди разных вероисповеданий.

На деле вся эта история очень похожа на фильм с печальной концовкой, где рассказывается о том, какой не должны быть независимые СМИ, и о том, что произойдет, если долго, довольно долго вводить людей в глубокое заблуждение. Тут даже у самой толерантной американской демократии как мы видим, терпение лопнуло.

В итоге десятки людей с плакатами вышли на улицы, чтобы выразить недовольство против стиля работы узбекской редакции "Радио Свободы". В частности, люди с плакатами пришли к главному зданию "Озодлик" в Вашингтоне. В выложенных в социальные сети видео можно увидеть, как люди разных национальностей, рас и вероисповеданий стоят с плакатами, где гигантскими буквами вычерчены надписи на узбекском и английском языках. "Враги-журналисты узбекского народа – на радио Свободе"; "Долой
Алишера Сидика и Сарвара Усмона!" (журналистов "Радио Свобода", прим. авт), "Будь проклят Озодлик, публикующий только клевету и ложь" - именно так выражают свое недовольство участники шествий.
Участники митинга требовали полной отставки работников узбекской редакции "Радио Озодлик".

Надо отметить, что в последнее время узбекская редакция "Радио Свободы" даже не пытается скрывать, что выбрала путь полной безнравственности и взялась за правило действовать вопреки журналистской и профессиональной этике.

Конечно, сегодняшнее обилие источников, множество информационных потоков, требует от СМИ, борющихся за овладение умами широких масс, быть уникальными и выделяться на фоне других. Без этого они просто не выживут.

Наверняка, так предполагала и узбекская редакция "Радио Озодлик", когда выбирала "свой метод". Стиль редакции предназначен больше на простых, доверчивых людей и действительно, может завоевать доверие еще неопытного читателя.

Однако те, кто привык анализировать, проверять факты приведенные в публикациях, невооруженным глазом заметит, что журналистские расследования проводимые "Радио Озодлик" всегда преподносятся однобоко, необъективно, и цель "журналистских" материалов всегда направлены на служение только их корыстных целей.

Отсутствие тщательной редактуры текстов, поверхностность фактов, попытка использовать любую ситуацию в корыстных целях и, главное, сеяние паники стали основными критериями работы "Радио Озодлик". Явное кощунство, веющее в публикациях "Озодлик" в очередной раз доказывают, что у редакции "Озодлик" - нет "Кодекса чести", однажды взявшие в руки перо, чтобы представлять интересы читателей и газет, работать ради поиска правды, сегодня они используют "перо" и свое положение как оружие или средство давления, искажают истину ради достижения своих целей и пытаются стать причиной тех или иных событий.

Ни для кого не секрет, что даже малейшие недостатки в социальной жизни той или иной страны журналисты редакции стараются "вытянуть за уши" на уровень государственной политики на основании надуманных ими выводов. Всем это уже давно знакомо и как говорится успело "набить оскомину".

Конечно, никого нельзя заставить писать и говорить правду. Тем не менее, десятки людей в столице США сегодня вышли против грязных методов работы "Радио Свободы", требуя, чтобы каждый, кем бы он ни был, был беспристрастным, правдивым и справедливым при подаче информации.

Амир Калонов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1685519340


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