Член ОПС Ташиева - Алтынбек Жумаев поедет послом Кыргызстана в Малайзию

15:55 31.05.2023

Сегодня распоряжением Президента С.Жапарова назначен новый посол Кыргызстана в Малайзии. Им стал



ЖУМАЕВ Алтынбек Токтомуратович



родился 9 апреля 1979 года.



В 2012 году окончил Юридическую академию бизнес-образования в городе Жалал-Абад. По специальности юрист.



В 1999-2003 годы - рабочий крестьянского хозяйства "Кубатбек";

В 2003-2006 годы - водитель и охранник в корпорации "Кон" в Жалал-Абаде;

В 2006-2012 годы - частный предприниматель;

В 2012 - 2017 годы - руководитель МП "Тазалык" в городе Кочкор-Ата.



31 января 2017 года был назначен на должность мэра города Кочкор-Ата Джалал-Абадской обл.

с 10.06.2021 переизбран на безальтернативных выборах /Жумаева поддержали 20 депутатов из 21/



Генеральный директор "7-го канала" (до 12.2021)



советник председателя кабинета министров Акылбека Жапарова (с 15.11.2021 -



С 28 декаб. 2021 - авг. 2022 - руководитель Службы информационной политики администрации президента КР.



с авг. по 20 декаб. 2022 - советник президента Кыргызстана.



с 31 мая 2023 - ЧиП посол Кыргызстана в Малайзии.



"давний соратник и друг главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Он также дружен с экс-спикером Жогорку Кенеша Ахматбеком Келдибековым. В 2017 году вместе с последним открыл в Оше еще один телеканал - "НурТВ". В 2020 году неожиданно стало известно, что "7-й канал" был продан бывшему президенту страны Алмазбеку Атамбаеву. На имущество (ОсОО "Канал D") Военная прокуратура наложила арест 9 августа 2019-го. Здание канала в Оше опечатали. Однако спустя несколько дней следователи сняли печати и открыли офис для сотрудников. После телеканал сразу вышел в эфир.

Во время судебного разбирательства выяснилось, что в 2018 году владелица информресурса Майрамкуль Мамбеталиева, как утверждали его учредители, продала телеканал за 7 миллионов сомов Алмазбеку Атамбаеву и общественному фонду "Апрель". Потом она заявила, что никаких бумаг не подписывала и сделки не заключала. Каким образом Атамбаев позже лишился "7-го канала", неизвестно.

https://24.kg/vlast/213538_drug_kamchyibeka_tashieva_stal_sovetnikom_predsedatelya_kabineta_ministrov/