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Об издании Корана в переводе Дмитрия Николаевича Богуславского, - П.ГустеринОб издании Корана в переводе Дмитрия Николаевича Богуславского, - П.Густерин
16:24 01.06.2023

П.В. Густерин
Об издании Корана в переводе Дмитрия Николаевича Богуславского

Известно, что большинство мусульман России относятся или к народам Поволжья, или к народам Кавказа. Автор первого изданного русского перевода Корана с арабского языка [1] Гордий Семенович Саблуков [2] ментально ближе к народам Поволжья, поскольку был уроженцем этого региона и провел там большую часть своей жизни. [3]

Первый же переводчик Корана с арабского языка на русский [4] Дмитрий Николаевич Богуславский [5], конечно, ближе народам Кавказа, поскольку он состоял в дружбе с духовным лидером дагестанских народов имамом Шамилем: "После переезда Шамиля в Россию и интернирования его в Калуге Богуславский в 1859 г. был назначен первым приставом к нему благодаря хорошему владению арабской речью. В арабских воспоминаниях лиц, окружавших Шамиля, равно как и в письмах последнего, сохранились трогательные детали, которые говорят о том, насколько тесная дружба объединила пристава с его поднадзорным, и насколько хорошо Богуславский владел не только языком, но и всеми условностями бытового уклада горцев-мусульман" [6]. [7]

С опубликованием в 1995 г. в России перевода Богуславского вряд ли можно было сказать, что у российских или русскоязычных мусульман Кавказа появился "свой" перевод Корана, поскольку издан он был тиражем всего лишь в 100 номерных экземпляров, которые реализовывались по высокой цене и не были доступны широким слоям населения (в настоящее время в интернет-магазинах стоимость одного экземпляра доходит до 300.000 руб.). Это издание готовилось около пяти лет и вышло в свет под двойным импринтом: Издательская фирма "Восточная литература" РАН (Москва) и Центр "Петербургское Востоковедение" (Санкт-Петербург). Книга была напечатана на особой финской бумаге и появилась в ручном переплете из телячьей кожи, тисненном золотом и серебром, в таком же футляре. В 1996 г. на первом конкурсе "Петербургская книга" издательская группа первого Корана в переводе Богуславского была удостоена почетного диплома "За уникальное издание". К сожалению, наряду с этим роскошным подарочным вариантом в России не было осуществлено издание перевода Богуславского массовым тиражем по доступной простым людям цене.

Такое издание осуществил в Турции, а именно в Стамбуле, книгоиздатель Шабан Курт (издательство ";a;riYayinlary"). В рамках программы издания Корана на различных языках в 2001 г. им было выпущено в свет первое издание перевода Богуславского "карманного" формата, которое на сегодняшний день было переиздано пять раз: в 2004, 2005, 2007, 2012 и 2013 гг. К сожалению, тиражи этих изданий неизвестны.

Издание перевода Богуславского осуществляется Шабаном Куртом наряду с изданиями лучших переводов Корана на другие языки. По словам издателя, для русскоязычного издания Корана был выбран перевод Богуславского, поскольку "он является прямым переводом с арабского оригинала и содержит резюме всех существующих (на время работы над переводом. - П.Г.) тафсиров [8]" [9].

Важнейшей особенностью турецкого издания, по нашему мнению, является следующее: "Экземпляр Корана, который был взят Д. Богуславским за основу перевода, количеством и нумерацией стихов (аятов) в некоторых сурах не соответствует Корану, допущенному сегодня к изданию во всем исламском мире. Для того чтобы данное несоответствие не приводило к путанице, и чтобы текст перевода полностью отражал Коран, нумерация аятов и их количество в одиннадцати сурах (№ 7, 8, 9, 26, 27, 45, 47, 71, 74, 78, 101) приведены в порядок в соответствии с общепринятыми нормами" [10].

Замечательно и то, что турецкое издание снабжено "Указателем имен собственных" и "Указателем этнических названий", что делает удобным научное изучение Корана.

Текст перевода передан в современной орфографии с сохранением транскрипции, принятой в XIX в.

В августе 1937 г. академик Крачковский [11], которому была доступна рукопись перевода, сделав разбор рассматриваемой работы, писал, "что безукоризненным перевод Богуславского назвать нельзя, однако отсюда было бы ошибочно заключать, что он хуже какого-либо перевода, существовавшего в его время в пределах поставленных им задач. Свою основную цель - дать представление о понимании Корана в мусульманских кругах поздних эпох - он достигает вполне" [12]. Позже, примерно в середине 1940-х годов, Крачковский, давая оценку переводу Богуславского, отметил, что это "труд, который дает полное право этому генералу на место в истории нашей арабистики" [13].

Таким образом, в случае с изданием Корана в переводе Богуславского один турецкий книгоиздатель сделал для российского востоковедения в целом и российской коранистики в частности больше, чем два названных российских специализированных издательства вместе взятых, и еще в 2001 г. можно было сказать, что у российских мусульман Кавказа появился "свой" Коран.

ПРИМЕЧАНИЯ
[1] Перевод опубликован в 1878 г.
[2] Саблуков, Гордий Семенович (1804–1880) - отечественный востоковед. Окончил Оренбургскую духовную семинарию (1826), Московскую духовную академию (1830). Преподавал в Казанской духовной академии. Автор работ по археологии, истории, нумизматике и этнографии народов Поволжья и половцев, истории Золотой Орды, перевода Корана с арабского языка.
[3] Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики. - В кн.: Академик И.Ю. Крачковский. Избранные сочинения. - Т. V. М.-Л., 1958, с. 127–129.
[4] Перевод закончен в 1871 г.
[5] Богуславский, Дмитрий Николаевич (1826–1893) - отечественный военный востоковед, генерал-лейтенант (1878). Окончил артиллерийское училище (1846), являлся вольнослушателем факультета восточных языков Петербургского университета. В 1847–1861 гг. служил в Российской армии, в 1862–1870 гг. - в Азиатском департаменте МИД (переводчик Российской миссии в Константинополе), с 1870 г. - в Военном министерстве. Кавалер российских орденов: Св. Анны 3-й ст. (1854), Св. Станислава 1-й ст. (1870), Св. Анны 1-й ст. (1873), Св. Владимира 2-й ст. (1876), Белого Орла (1883). Иностранные награды: персидский орден Льва и Солнца 2-й ст. со звездой (1863), турецкий орден Меджидие 2-й ст. (1867), командорские знаки испанского ордена Изабеллы (1867), табакерки с бриллиантами от турецкого султана (1868; 1871).
[6] Крачковский И.Ю. Очерки по истории русской арабистики, с. 96.
[7] См.: Казиев Ш. Имам Шамиль. - М., 2001, с. 291.
[8] Тафсир - толкование Корана. (Прим. П.Г.).
[9] Коран. - Стамбул, 2013, с. IX.
[10] Там же, с. X.
[11] Крачковский, Игнатий Юлианович (1883–1951) - отечественный востоковед (арабистика, коранистика, эфиопистика), историк науки. Один из создателей школы советской арабистики. Окончил факультет восточных языков Петербургского университета (1905). С 1910 г. - приват-доцент Петербургского университета, с 1918 г. - профессор Петроградского университета, с 1921 г. - академик РАН. Автор ок. 500 работ.
[12] Крачковский И. Перевод Корана Д.Н. Богуславского. - В кн.: Советское востоковедение. - Вып. III. М.-Л., 1945, с. 300.
[13] Крачковский И.Ю. Над арабскими рукописями. - В кн.: Академик И.Ю. Крачковский. Избранные сочинения. - Т. I. М.-Л., 1955, с. 121.

Источник - ЦентрАзия
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