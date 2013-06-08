Бездельницу на бездельника. В Казахстане поменяли вице-премьера по социалке

08:37 08.06.2023

Президент Касым-Жомарт Токаев вновь назначил Тамару Дуйсенову заместителем премьер-министра, курирующим социальный блок.

"Назначить Дуйсенову Тамару Босымбековну заместителем премьер-министра – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", – говорится в указе.



Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года.



Окончила Ташкентский институт народного хозяйства по специальности инженер-экономист.



Трудовой стаж:



Учитель информатики и вычислительной техники средней школы в Сарыагашском районе Южно-Казахстанской области (1988).

Научный сотрудник НИИ экономики и нормативов ВЦ Госплана Узбекской ССР (1988-1992).

Старший экономист Сарыагашской районной администрации (1992-1993).

Руководитель отдела информации и маркетинга компании "Перизат-Холдинг" (1993-1994).

Советник, заместитель акима Сарыагашского района (1994-1997).

Первый заместитель акима Шымкента (1997-1999).

Заместитель акима Южно-Казахстанской области (1999-2002).

Вице-министр труда и социальной защиты населения (16.09.2002-09.2006).

Заместитель акима Южно-Казахстанской области (27.09.2006-2007).

Ответственный секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК (31.01.2008-02.2013).

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК (02.2013-06.2013).

Исполняющая обязанности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, министр труда и социальной защиты населения РК (06.2013-06.08.2014; переназначена с 04.04.2014).

Министр здравоохранения и социального развития РК (06.08.2014; переназначена 30.04.2015, 13.09.2016-24.01.2017).

Министр труда и социальной защиты населения РК (25.01.2017-02.2018).

Руководитель АО "Центр развития трудовых ресурсов" (07.2019-05.2020).

Помощник президента РК – заведующий отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации президента РК (05.05.2020-11.04.2022).

Министр труда и социальной защиты населения РК (11.04.2022, переназначена с 04.04.2023).



Президент освободил Алтая Кульгинова от должности вице-премьера, курирующего соцблок. "Болашакер" Кульгинов - полгода надувал щеки имитируя полезную деятельность, в реале показывая полную профнепригодность и неспособность к какой-либо осмысленной работе. Мадам Дуйсенова, в плане работоспособности и общего интеллектуального уровня его ничем не превосходит, но имеет гораздо больший аппаратный, а главное - житейский жизненный опыт.