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Задержан за коррупцию известный каз-бизнесмен (экс-вице-министр и депутат) Нуржан Альтаев
08:19 09.06.2023

КазТАГ – Бывший депутат мажилиса Нуржан Альтаев, задержанный накануне, оказался фигурантом дела экс-председателя правления национальной палаты предпринимателей (НПП) "Атамекен" Аблая Мырзахметова, передает корреспондент агентства.

"7 июня антикоррупционной службой по результатам комплекса негласных мероприятий задержан экс-вице-министр Альтаев Н.Б. по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления. Альтаев Н.Б. подозревается в том, что будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом мажилиса парламента РК на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления НПП "Атамекен" Мырзахметова А.И. Занимая ответственные государственные должности в период 2018-2020 годы, он действуя в интересах Мырзахметова А.И., способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство", - сообщили в "антикоре" в четверг.

Альтаев водворен в изолятор временного содержания департамента полиции Астаны.

"Расследование продолжается", - добавили в "антикоре".

АЛЬТАЕВ Нуржан Бауыржанович
/ALTAYEV Nurzhan/
[13.10.1978 - ..]
Уроженец Чардаринского района Южно-Казахстанской области. Казах

окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, юрист;

В 2004-2007 годах оперуполномоченный по особо важным делам, начальник отдела международного сотрудничества и межведомственной координации Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролю за оборотом наркотиков МВД Республики Казахстан;
В 2008-2010 годах менеджер, главный менеджер, директор Департамента правового обеспечения, член Правления АО "Национальная компания "СПК "Онтустик ", член Совета директоров АО "Аэропорт Шымкент", АО "Финансовая компания "Онтустик".
С июня 2010 года - Начальник Управления предпринимательства и промышленности Южно-Казахстанской области;
В 2012–2014 гг. возглавлял "Центр обслуживания предпринимателей", палату предпринимателей Южно-Казахстанской области.
С марта 2014 - нояб. 2017 - зам. председателя правления Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен".
С нояб. 2017 - янв. 2018 - вице-министр сельского хозяйства РК
С 16 янв. 2018 - 12 февр. 2019 - вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана

С 12.02.2019 - 2.12.2020 - депутат Мажилиса Парламента РК - член Комитета по аграрным вопросам /по списку партии "Нур Отан"/

30.11.2020 Бюро Политического совета филиала партии Nur Otan города Нур-Султан исключен из рядов партии Nur Otan, 2.12.2020 ЦИК аннулировал его депутатский мандат.

лидер незарегистрированной партии El Tiregi ("Опора страны").
(на 2021-2022)

25.06.2021 организовал несанкционированный митинг в Нур-Султане - Порядка 50 сторонников Альтаева собрались у главного монумента столицы - площади у Байтерека. Главный лозунг митингующих - отправить в отставку членов действующего правительства и отдельных депутатов мажилиса.

В 10.2022 подал документы в ЦИК о выдвижении кандидатом в президенты. Он выдвигается от республиканского общественного объединения "Мұқалмас". При этом ряд руководителей объединения подали в ЦИК заявление о фальсификации протокола заседания высшего органа "Мұқалмас" о выдвижении Альтаева.

7 июня 2023 задержан Антикоррупционной службой РК по результатам комплекса негласных мероприятий "по подозрению в совершении особо тяжкого коррупционного преступления". Альтаев Н.Б. подозревается в том, что будучи вице-министром труда и социальной защиты, а в последующем депутатом мажилиса парламента РК на системной основе получал взятки в особо крупном размере от председателя правления НПП "Атамекен" Мырзахметова А.И. Занимая ответственные государственные должности в период 2018-2020 годы, он действуя в интересах Мырзахметова А.И., способствовал в получении его организацией государственных заказов и оказывал общее покровительство"

Был женат на казахстанской гимнастке Алие Юсуповой.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686287940


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