Путь воды: как Узбекистан решает вопросы водной безопасности, - Ермек Хамитов

01:51 10.06.2023

Путь воды: как Узбекистан решает вопросы водной безопасности



Ермек Хамитов

June 05, 2023



Фото:

Письмо ООО РУСЭЛПРОМ

Схема аффилированных лиц и компаний министра Ш. Хамраева



Внутренние силы подталкивают отдельные страны Центральной Азии к водным конфликтам



Как показывает история, истинной причиной проблем в Центрально-Азиатском регионе на самом деле всегда являлась борьба за управление ресурсами.



Неравномерное расположение стран вдоль трансграничных рек - географическая особенность региона. Так, на территории Кыргызстана и Таджикистана располагаются истоки основных рек Центральной Азии, а Узбекистан, Туркменистан и Казахстан располагаются ниже по течению. То есть 80% всех запасов пресной воды в регионе сосредоточены в Кыргызстане и Таджикистане, остальные же три страны заинтересованы в использовании трансграничных вод для орошения своих земель.



Чтобы купить как можно больше и дешевле драгоценный ресурс, страны нижнего течения стали повышать цены на нефть и газ, поставляемые в страны верховья в обмен на воду. Это вынудило Кыргызстан и Таджикистан развивать свою гидроэнергетику: так появились проекты по строительству крупных Камбаратинской ГЭС-2 в Кыргызстане и Рогунской ГЭС в Таджикистане. По заявлению президента Э.Рахмона, строительство Рогунской ГЭС для Таджикистана – вопрос жизни и смерти, и проект будет реализован любой ценой.



Однако, всем известно, что этот мегастрой явно противоречит интересам Узбекистана.



Рогунское водохранилище объемом 13,3 кубических км планируется использовать как в энергетических, так и в ирригационных целях на засушливых землях площадью более 300 тыс. га. По завершении строительства гидроэлектростанции к 2024 году Рогун станет самой высокой плотиной в мире - она должна достигнуть 335 м.



Накопление воды в столь крупном водохранилище по приблизительным подсчетам гидротехников будет происходить в течение пяти лет. Это означает, что вода будет накапливаться в верховьях и станет еще более дефицитной для стран, расположенных ниже по течению. Таким образом, водный вопрос вновь обостряется.



Казалось бы, в такой ситуации все силы должны быть брошены на урегулирование спора о трансграничных реках. Однако картина совершенно противоположная: ситуация используется для личного обогащения, создается искусственное напряжение с соседними государствами, тем самым появляется угроза втянуть страну в конфликт. Например, деятельность министра водного хозяйства Республики Узбекистан Шавката Хамраева явно не отличается патриотичным отношением к родине и ни в коем случае не идет на пользу Узбекистану.



Так, согласно заявлению генерального директора продовольственной и сельскохозяйственной организации Цюя Дунъюя, уровень нагрузки на водные ресурсы в Узбекистане оценивается как критический: страна использует 169% от водных запасов страны. Несмотря на это, в действиях министра прослеживается лоббирование интересов аффилированных с ним компаний в процессе проведения государственных закупок в водохозяйственной сфере.



К примеру, согласно данным проведенного в ноябре-декабре 2021 года аудита счетной палаты и Минфина Республики Узбекистан, в деятельности МВХ РУ выявлены грубые финансовые нарушения при заключении контрактов в 19 случаях на сумму 7,1 млн. долларов США (75,6 млрд. сумов). В частности, в рамках проекта "Капитальное восстановление каскада противонасосов (фаза III)" в 2020 году министерством был заключен контракт с узбекской компанией "O’zmaxsussuvt’aminot" на поставку и установку насосов на сумму 17,8 млн. долларов с выплатой аванса в размере 5,1 млн. долларов (53,4 млрд. сумов). При сравнении цен на пять насосов и электродвигателей по этому контракту (2020 г.) было выявлено, что они на 18%, или 2,4 млн. долларов, дороже, чем на такую ​​же мощность по договору, заключенному с этой же компанией в 2021 году.



При проведении экспертизы закупленного оборудования, которая предусматривала изучение паспортов, сертификатов соответствия, маркировки, внешний осмотр насосов и двигателей, были также выявлены нарушения по предоставлению поставщиками ("O’zmaxsussuvta’mirta’minot", "Tashkent Elektro Dvigatel" и др.) некачественного товара. Однако тендерная документация получила соответствующее заключение от "Центра экспертизы импортных контрактов" о соответствии товаров требуемым техническим спецификациям.



По результатам проверки рекомендовано принять меры к возврату денежных средств от поставщиков основного оборудования, техническое состояние которого признано неудовлетворительным, и представить выявленные случаи в правоохранительные органы.



Также проверка показала, что документы и финансовая информация в процессе торгов были представлены в фальсифицированной форме.



К примеру, "O’zmaxsussuvt’aminot" выступила в тендере в качестве консорциума от имени зарубежных компаний "GANZ Enginnering es Energetikai Gegyarto Kft" (Венгрия) и ООО "РУСЭЛПРОМ Электрические машины" (Россия). При этом иностранные фирмы официально опровергли данные о наличии партнерских отношений с "O’zmaxsussuvt’aminot".



Рисунок 1. Письмо ООО РУСЭЛПРОМ В результате фальсификации МВХ РУ и компанией "O’zmaxsussuvta’mirta’minot" тендерного процесса было допущено заключение контракта по завышенной цене вопреки интересам государства.



Причем же здесь глава МВХ РУ? Участник контракта – компания "O’zmaxsussuvta’mirta’minot" – фигурирует в качестве одного из основных поставщиков электродвигателей для ведомства. Учредитель ее - Абдумумин Рахимов, а руководитель и заместитель - его сыновья Сарварбек и Шохрухбек Салохиддиновы.



Указанные лица, так или иначе имеют непосредственное отношение к еще ряду компаний, также поставляющих оборудование и запасные части для Министерства водного хозяйства. Некоторые сами производят электродвигатели, генераторы и трансформаторы, другие закупают запасные части.



Примечательно, что младший сын министра Шахзод Хамраев официально числится сотрудником вышеуказанной "O’zmaxsussuvta’mirta’minot". Так что характер связи министра с А. Рахимовым очевиден: не исключено, что Шавкат Хамраев не только лоббирует интересы, но и имеет непосредственное отношение к этим компаниям (Рисунок 2).



При этом, несмотря на их подпорченную репутацию у российских производителей, фальсификацию сведений при закупках, завышение цены из-за прохождения товара через несколько посредников, указанные компании продолжают участвовать в тендерах Министерства.



При наличии такой глобальной для страны водной проблемы министр, непосредственно отвечающий за ее решение, кажется, совершенно ее не видит и сфокусирован на более важных для него вопросах личной выгоды.



В странах, располагающихся ниже по течению, летом вода крайне необходима для полива, но Узбекистан не получает ее в полном объеме.



Из-за хронического дефицита страна вынуждена сокращать посевы основного экспортного сырья – хлопчатника. В результате со стороны Ташкента все чаще и настойчивее звучат упреки в адрес Таджикистана и Кыргызстана. Вместо урегулирования споров с соседями возникают новые причины для раздора. В стране, в частности, в Фергане и Каракалпакстане, уже громко прозвучали тревожные сигналы народного недовольства. Однако министр на них никак не отреагировал.



В ноябре 2020-го Президент Узбекистана уже раскритиковал Шавката Хамраева за состояние дел в ирригации и мелиорации республики. "…В водном хозяйстве нет ни руководителя, ни работы над собой, ни мнения у господина Хамраева. Ходишь с этими бессовестными и строишь большие здания для водного хозяйства. Ты не продержишься долго, если в Каракалпакстане, в Кашкадарье не будет сделано того, что обещал. Мне не нужен министр-сторож", - резко высказался Шавкат Мирзиеев.