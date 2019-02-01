 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скончался аксакал казахстанской политии - Бердибек Сапарбаев - экс-аким, министр и вице-премьер
08:18 10.06.2023

По полученным достоверным данным в ночь на 10 июня последовала кончина известного казахстанского политика-"тяжеловеса" Бердибека Сапарбаева

САПАРБАЕВ Бердибек Машбекович
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[09.02.1953 - 10.06.2023]
Родился в Кзыл-Ординской области. Казах.

Окончил Алматинский институт народного хозяйства (1977). Кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начал рабочим совхоза. После окончания института трудился по специальности в Республиканском управлении гострудсберкасс, Министерстве финансов республики.
С 1988 года работал начальником планово-финансового управления, начальником ГлавПЭУ, а с 1990 года - заместителем министра образования.
С 1994 года - заместитель заведующего, заведующий отделом финансов, труда и социальной защиты, руководитель аппарата Кабинета Министров.
В сентябре 1995-июле 1999 гг. - аким Кызылординской области.
С 28 июля 1999 по август 2002 гг. - аким Южно-Казахстанской области.
С августа 2002-1 февраля 2006 - пред. Агентства таможенного контроля РК, вице-министр финансов - председатель Комитета таможенного контроля Минфина.
С 1 февраля 2006 -по февр. 2007 - заместитель руководителя канцелярии премьер-министра РК-представитель правительства в Мажилисе
C 9 февр. по 27 авг. 2007 - вице-министр экономики и бюджетного планирования.
С 27 авг. 2007 - 4 марта 2009 - министр труда и социальной защиты населения РК.
С 4 марта 2009 - 11 нояб. 2014 - аким Восточно-Казахстанской области.
С 11 нояб. 2014 - 2015 - зам. пред. Кабинета министров РК.
С 11 сент. 2015 - 02.2019 - аким Актюбинской обл.
С 25.02.2019 - 19.08.2019 - министр труда и социальной защиты населения РК.

с 20.08.2019 - 10.02.2020 - вице-премьер-министр РК /курирует социально-культурный блок/

с 10.02.2020 - 7.04.2022 - аким Жамбылской области РК

Награжден орденами: "Отан" (15.12.2017), "Парасат" (12.2007), орденом "Алғыс" ("Благодарность") Казахстанской митрополии РПЦ (12.2013).

Автор книг "Экономика региона в переходный период" (1995), "Специальные экономические зоны. Опыт создания" (1996) и публикаций в прессе
Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

Жена: Сапарбаева Калдыгайша Зейнулловна (1955 г.р.)
Дети: дочь - Акбота (1978 г.р.); сыновья - Бауыржан (1983-2002), Жансултан (1991 г.р.)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686374280


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