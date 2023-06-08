Сгорел на работе. Отстранен от должности глава КазМЧС Ильин - единственный русский министр Казправительства

09:09 10.06.2023

Так и не справившийся с пожарами в бывшей Семипалатинской области генерал Ильин лишился кресла министра - отстранен от должности утренним указом президента К. Токаева.



родился в городе Куйбышев РСФСР. Русский



в 1989 году окончил- Алма-Атинское высшее общевойсковое командное училище имени Конева И.С.-инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин,в 2006 году Кыргызскую государственную юридическую академию- юрист.

С августа 1985 года курсант Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища им. И.Конева;



С августа 1989 года командир мотострелкового взвода 73 гвардейского мотострелкового полка 2 гвардейской Мотострелковой дивизии Московского военного округа;

С июня 1990 года командир мотострелкового взвода 1 гвардейского мотострелкового полка 2 гвардейской Мотострелковой дивизии Московского военного округа;

С июля 1992 года преподаватель 390 курсов Гражданской обороны Сумской области Украины;

С июля 1993 года заместитель начальника курсов - 390 курсов Гражданской обороны Сумской области Украины;

С августа 1996 года старший офицер центра подготовки обучения Алматинского областного управления почрезвычайным ситуациям;

С июня 1998 года начальник отдела гражданской защиты Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям;

С июня 1999 года заместитель начальника Алматинского городского управления по чрезвычайным ситуациям;

С марта 2005 года заместитель начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы;

С декабря 2011 года и.о. начальника Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы;

С января 2012 года начальник Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города Алматы;

С марта 2013 года заместитель акима города Алматы;

С октября 2015 года Государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан;



С апреля 2016 года - заместитель Министра внутренних дел Республики Казахстан по ЧС.



с 11 сент. 2020 - 10 июня 2023 - Министр по ЧС РК



генерал-майор (6 мая 2020)

генерал-лейтенант (6 мая 2022)



Награжден- орденом "Құрмет" (в 2013 году), 8 юбилейными медалями.



Женат. Воспитывает троих детей.