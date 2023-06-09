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Первое печатное изложение мусульманского вероучения на русском языке, - П.ГустеринПервое печатное изложение мусульманского вероучения на русском языке, - П.Густерин
11:01 10.06.2023

П.В. Густерин

Первое печатное изложение мусульманского вероучения
на русском языке

Первый перевод Священного Писания мусульман на русский язык был выполнен с французского перевода Андрэ Дю Рие [1] "L'Alcoran de Mahomet" (P., 1647) под названием "Алкоран о Магомете, или Закон турецкий, переведенный с французского языка на российский" по указанию Петра I переводчиком Посольского приказа Петром Васильевичем Постниковым [2]. [3] Этот перевод был опубликован в 1716 г. в Петербурге, в Синодальной типографии. Его предваряет краткое сообщение "О Вере Турецкой" - первое печатное изложение мусульманского вероучения на русском языке. [4]

Для передачи аутентичности текста это сообщение представлено в подлинной орфографии.

О ВѢРѢ ТУРЕЦКОИ

Турки вѣруютъ во едïнаго Бога и воедïну персону создателя неба и земли. и глаголютъ, яко онъ есть защïтïтель благïхъ, и наказатель sлыхъ. иже сотвори Раи ради возмездïя добрыхъ, а Адъ послѣднее наказанïе преступнïкомъ, и вмѣняютъ магомета вышше всѣхъ пророкъ, пророка посланнаго отъ Бога во свѣтъ, показати путь человѣкомъ ко спасенïю. и называютъ себя мусулманами, то есть пребывающïми въ бозѣ, или спасаемыми.

Обычаи имѣютъ турки молïтву имѣть пять кратъ въ день, по утру, въ полдни, во время вечернѣе когда солнце закатывается, и въ первомъ часу ночи.

Когда мѣсяцъ прïидетъ называемыи турецкïмъ языкомъ рамазанъ, тогда турки чрезъ сеи мѣсяцъ постятся, въ день нï пьютъ нï ядятъ, до захожденïя солнца, токмо въ ночи ядятъ, и пьютъ, до своего доволства мяса и рыбу, опрïче свïнïны и вïна. сïе имъ есть повелѣно всегда содержать. по постѣ имѣютъ празднïкъ велïкïи баïранъ, подобнѣ яко и хрïстïане Пасху по постѣ имѣютъ. Велïкïя созïдатели мечетеи, и госпïталенъ, и нового году хранïтели. тогда имѣютъ обычаи, и да бы всякъ давалъ неïмущïмъ десятую часть, кто что чрезъ годъ прешедшеï нажïлъ.

Не имѣютъ они другïхъ таïнствъ, толко обрѣзанïе, и обрѣзываютъ въ малолѣтствѣ, въ седми или осми годахъ, когда уже обрѣзуемыи можетъ разумѣть сïе слова, ла и алга, илла, аллга, мегемедъ разуль, аллга, сïрѣчь нѣсть инаго токмо едïнъ Богъ, а магометъ есть его пророкъ и его апостолъ. есть ихъ совершенство вѣры, обаче не во всѣхъ алкоранахъ обьявлено. о обрѣзанïи сказываютъ, что подражаютъ закону авраамову, законъ которыи прïказанъ есть отъ магомета. и вѣруютъ, что алкоранъ былъ прïношенъ въ разные времена чрезъ ангела гаврïила, въ городъ меку и въ медïнъ, понеже жïды и хрïстïане отложïлï святое пïсанïе и законъ Божïи.

Они могутъ имѣти четыре жены во едïно время, толïко и дѣвокъ и бабъ неволныхъ, сколко можетъ пропïтать.

Жены ихъ могутъ отъитти на волю, когда они похотятъ, заплатïвши мужъ еи по договору, что обѣщанно за замужество, и тако и разженïтïся по ихъ волѣ свободно, токмо жены должни ожïдать, дондеже увѣрïтся что она не чревата. по семъ могутъ разлучïтïся. но мужьямъ надлежïтъ у себя держать дѣтеи, и имѣть попеченïе об нïхъ. такожде и о дѣтехъ, которыхъ имѣютъ отъ неволнïцъ, содержатъ тако, яко бы и отъ своïхъ настоящïхъ женъ, и всѣ да бы содержаны были тщателно.

Имѣютъ мечети, школы, и гошпïтални, изрядно убраны, имѣютъ монастыри, въ которыхъ жïвутъ законнïки постоянно, въ послушанïи вышняго своего безъ прекословïя, и во время молïтвы ïграютъ на флеïтахъ ï на ïныхъ протчïхъ ïнструментахъ.

Еще имѣютъ нѣкакïхъ законнïковъ скïтающïхся по свѣту, одѣты яко юроды французскïе, часто и наги ходятъ, и изрѣзаны ихъ кожи во многïхъ мѣстахъ. и содержутъ ихъ за святыхъ, а жïвутъ оные подаянïемъ, аще ли же кто и не ихъ есть, нïкогда не выганïваютъ, суть другïя законнïки именуемые древïсъ, и познаваютъ ихъ по одѣянïю. сïи могутъ отъитти изъ своего закону, и женïтïся когда похотятъ.

Не вѣруютъ что Ïисусъ Хрïстосъ есть Богъ ни сынъ Божïи, такожде не вѣруютъ во святую троïцу. рекутъ, Ïисусъ Хрïстосъ есть велïи пророкъ, на передъ родïлся изъ дѣвïцы безъ отца, яко и адамъ сотворенъ былъ безъ матере. а потомъ воспïтанъ, и есть наполненъ чрезъ духновенïе Божïе, и не былъ онъ распятъ, токмо Богъ его вознесъ на небеса, и приïдетъ на землю предъ окончанïемъ свѣта, укрѣпïти законъ магометовъ. такожде они подтверждаютъ, яко жïды чаяли, что распяли Ïисуса Хрïста, но распяли едïнаго человѣка у нïхъ во образъ его.

Просятъ Бога за умершïхъ, и прïзываютъ своïхъ святыхъ, которыхъ содержутъ за жïвыхъ святыхъ, обаче не имѣютъ очïщенïя, и многïе изъ нïхъ желаютъ, да бы души и тѣлеса пребыли купно во гробѣхъ, даже до дни суднаго.

Меке ï медïнъ суть городы въ арапïи въ велïкои чести, того ради что магометъ родïлся въ мекѣ, а погребенъ въ медïнѣ, и тутъ бываетъ велïкïи прïѣздъ, и почïтаютъ, что есть земля святая. такожде почïтаютъ велми и Ïеросалïмъ, понеже есть мѣсто рожденïя, и прïстанïще многïмъ пророкомъ.

Не имѣютъ обыкновенïя, да бы имѣть колокола, и во время молïтвы, всходïтъ ихъ попъ на башню, и крïчïтъ велïимъ гласомъ народу, да бы шли на молïтву, и поютъ молïтвы сложенныя отъ нïхъ.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Андрэ Дю Рие (1580–1660) - французский востоковед (арабист, иранист, османист), дипломат, переводчик, лингвист.

[2] Постников, Петр Васильевич (1666 – ок. 1710) - российский ученый, переводчик. Окончил Славяно-греко-латинскую академию и Падуанский университет, где стал первым дипломированным российским врачом.

[3] См.: Густерин П. Первый переводчик и первое издание Корана на русском языке // Исламоведение. 2011, №1; К вопросу о первенстве в переводе Корана на русский язык // Вопросы истории. 2013, №12.

[4] В труде "Скифская история" самобытного автора Андрея Ивановича Лызлова (ок. 1655 – после 1696) три главы посвящены исламу ("О вере турецкой и законе Махометцком", "О странствии ко гробу Махометову", "О торжествовании нарочитых праздников Махометских"), однако впервые это сочинение было опубликовано лишь в 1776 г. См.: Чистякова Е.В. "Скифская история" А.И. Лызлова и вопросы востоковедения. - В сб.: Очерки по истории русского востоковедения. Сб. 6. М., 1963.

Источник - ЦентрАзия
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