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МЧС Казахстана возглавил генерал Сырым Шарипханов
14:50 10.06.2023

Указом президента Казахстана сегодня назначен новый глава МЧС страны

ШАРИПХАНОВ Сырым Дюсенгазиевич
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[01.05.1967 - ..]
Род. в гор. Алма-Ата. Казах.

В 1991 году окончил Казанское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова по специальности "Системы управления летательных аппаратов"), Академия гражданской защиты МЧС России (2002г.), Адъюнктура при Академии гражданской защиты МЧС России (2005г.).
Доктор технических наук (2010 г.), кандидат технических наук (2005 г.)
Тема кандидатской диссертации: "Разработка методики анализа и синтеза систем оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации на основе графоаналитического метода".
Тема докторской диссертации: "Разработка информационной логистики чрезвычайных ситуаций".
Ассоциированный профессор (2019г.)

Свою служебную деятельность начал с 1991 года в качестве старшего оператора стартовой батареи ракетного дивизиона 44 ракетной бригады 40 ОА Туркестанского военного округа. С 1993 года заместитель начальника курсов штаба Гражданской обороны Жамбылской области, с 1996 года начальник центра подготовки и обучения Жамбылского областного управления по ЧС, с 1999 года заместитель начальника РГКП "Республиканские курсы повышения квалификации руководящего состава в области чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны АЧС РК" (г.Алматы), 2000-2005 обучение в Академии ГЗ МЧС России (г.Москва), с 2005г. Начальник отдела защиты территорий и населения ДЧС г.Алматы МЧС РК, с 2008 г. Начальник управления ГО ДЧС г.Алматы МЧС РК.

С февраля 2010 года проходил службу в должности заместителя начальника Кокшетауского технического института Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по учебной и научной работе, а с марта 2013 - нояб. 2020 - начальником Кокшетауского технического института МЧС Республики Казахстан.

В 3 сентября 2021 - 10 июня 2023 - начальник Академии гражданской защиты имени М.Габдуллина Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

С 10 июня 2023 - министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.

Член Экспертного совета МОН РК;
Член диссертационного совета по защите диссертаций на соискание степени доктора философии (PhD) Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Лидера Нации.
ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ: Автор 7 монографий и учебных пособий, свыше 100 научных статей, разделов в казахстанских и зарубежных научно-образовательных и научно-теоретических изданиях по проблемам гражданской обороны и безопасности в ЧС.

генерал-майор (5.05.2023)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686397800


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