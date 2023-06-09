Рогунская ГЭС: об общем собрании акционеров и проекте Всемирного банка

17:47 11.06.2023

Рогунская ГЭС: об общем собрании акционеров и проекте Технической помощи Всемирного банка



Открытое акционерное общество (ОАО) Рогунская ГЭС является преимущественно государственным. Примерно 97% акций общества принадлежит Правительству РТ (Государственный комитет по инвестициям и управлению государственным имуществом Республики Таджикистан) и владельцами оставшихся 3% акций являются физические лица-граждане Таджикистана и местные юридические лица. Общее их число превалирует за 300 тысяч владельцев (голосов). Акционеры проживают и/или размещены во всех городах и административных районах страны, то есть по территории всей республики.



Согласно законодательству акционерные общества любого типа обязаны проводить ежегодное общее собрание акционеров в сроки не ранее чем 2-х месяцев и не позже 6-ти месяцев после завершения отчетного года. В подновленном официальном веб-сайте ОАО Рогунской ГЭС (www.rogunges.tj ) на государственном (таджикском) языке размещена уведомление о предстоящем (16 июня т. г.) общем собрании акционеров компании. В виде слайдов опубликованы также бюллетени с порядком голосования по каждому рассматриваемому вопросу. Обсуждаемых вопросов всего - 9.



Рассматриваемые вопросы на русский язык переводятся так: годовой (за 2022 год) отчет о финансово-производственной (строительной) деятельности ОАО Рогунской ГЭС; аудиторское заключение ОАО "Рогунская ГЭС" за 2022 год; отчет Ревизионной комиссии о финансовой деятельности ОАО Рогунской ГЭС за 2022 год; об увеличении уставного капитала ОАО Рогунской ГЭС; о внесении изменений в устав ОАО Рогунской ГЭС; об избрании членов Наблюдательного совета (Совета директоров) ОАО Рогунской ГЭС; об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Рогунская ГЭС"; об избрании членов Счетной комиссии ОАО "Рогунская ГЭС"; и утверждение наименования фирмы - аудитора ОАО "Рогунская ГЭС" на 2023 год и суммы его вознаграждения. Общее собрание акционеров, представители акционеров путем голосования будут принимать решения по всем указанным 9-ти вопросам по отдельности.



Безусловно, первый вопрос повестки дня имеет отличительную по сравнению с предыдущими годами особенность. Дело в том, что в начале 2023 года Всемирный банк одобрил документ/проект "Техническая помощь в целях разработки структуры финансирования проекта строительства Рогунской ГЭС". Общая сумма выделенного гранта для реализации проекта Технической помощи (ТП) составляет 20 млн. долл. США (15 млн. долл. со стороны Всемирного банка (ВБ) и 5 млн. долл. со стороны Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ)). Плановый срок реализации проекта ТП - начало марта месяца 2022 года по конец декабря 2026 года.



С марта месяца 2022 года путем ретроактивного финансирования должны были начаты работы по обновлению экологических и социальных документов Проекта, привлечение Панели (группы) экспертов по вопросам безопасности плотины и начаты работы по привлечению консультантов по финансовым и правовым вопросам в целях оказания помощи в составлении и согласовании долгосрочных Соглашений о закупке электроэнергии (СЗЭ), на продажу электроэнергии, выработанной на Рогунской ГЭС. Уверены, что в отчетном докладе по первому вопросу будут освещены и эти вопросы.



В целом оценивая значимость этого проекта ТП, должен сказать, что это без преувеличения судьбоносный для Рогунской ГЭС проект. От успешной реализации, которого напрямую зависит поток внешних инвестиций в проект завершения строительства Рогунской ГЭС. При выполнении поставленных ВБ в проекте ТП условий и требований, ВБ сама может напрямую участвовать в финансировании строительства Рогунской ГЭС. ВБ является координатором Рогунской координационной группы партнеров по развитию. Заинтересованными в завершении строительства Рогунской ГЭС партнерами по развитию, помимо ВБ, могут быть:



Европейский Союз (ЕС), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ), Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Азиатский банк развития (АБР), Агентство США по международному развитию (USAID), Посольство США в Таджикистане, Исламский банк развития (ИБР), Евразийский банк развития (ЕАБР), Кувейтский фонд арабского экономического развития, Саудовский фонд развития, Министерство иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Германский банк развития.



Представители партнеров по развитию (возможной группы внешних инвесторов), провели за текущий 2023 год уже две деловые встречи с равными правами участников (круглый стол) по проблематике и тематике финансирования проекта Рогунской ГЭС. Первый проведена в начале февраля месяца в Дубае (ОАЭ), вторая - в начале мая месяца в Душанбе (РТ).



Партнеры по развитию выдвигают различные условия возможного в дальнейшем изучения вопросов финансирования строительства Рогунской ГЭС. Мы эти условия принимаем и начинаем выполнять. Хотелось бы, чтобы и со стороны партнеров по развитию параллельно начались работы по сформированию Консорциума инвесторов Рогунской ГЭС. На мой взгляд, им необходимо не теряя время подготовить текст и подписать между собой Соглашение о создании Консорциума, выбрать ведущего. Это явиться дополнительным для нас стимулом по ускорению и качественному выполнению поставленных в проекте ТП задач.



В свою очередь нам нужно в последующие годы (начиная со следующего 2024 года) в повестку дня общего собрания акционеров ОАО Рогунской ГЭС включать отдельным вопросом ход выполнения всех четырех компонентов проекта "ТП в целях разработки структуры финансирования проекта строительства Рогунской ГЭС". Этот проект ТП является проектом ВБ в проекте Рогунской ГЭС и непосредственно затрагивает вопросы внешнего финансирования и интересы всех акционеров.



инж. Сирожидинов Камолидин

г. Душанбе, 11 июня 2023 года