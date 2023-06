Паганино Паганини и его первое в истории типографское издание Корана, - П.Густерин

18:23 13.06.2023 П.В. Густерин

Паганино Паганини

и его первое в истории типографское издание Корана



На фото:

Первая сура Корана из издания П. Паганини

А. Нуово, профессор Университета Удине



Любому образованному россиянину известно имя великого итальянского скрипача Никколо Паганини, но едва ли кто-то сможет сказать, кем был его однофамилец Паганино Паганини и благодаря чему он вошел в историю мировой культуры.



Место и дата рождения северо-итальянского типографа и издателя Паганино Паганини, сын Гаспара, неизвестны. Доподлинно известно, что семья по отцовской линии была родом из Чиголе, небольшого городка в Нижней Брешии, поэтому сам Паганини в колофонах некоторых книг определял себя как "civis Brixiae" ("гражданин Брешии"). У него было три брата - Джироламо, Фаустино и Джакомо.



В 1483-1538 гг. Паганино работал в Венеции, Сало и Тосколано-Мадерно. Под его именем можно проследить около 60 изданий. В последнее десятилетие своей жизни он работал вместе со своим сыном Алессандро.



В 1494 г. в Венеции Паганино женился на Кристине, дочери Франческо Делла Фонтана (настоящее имя - Франц Реннер из Хайльбронна), немецкого печатника, работавшего в Венеции в 1471-1486 гг. Паганини начал свою деятельность в Венеции зимой 1483-1484 годов в партнерстве с Джорджио Арривабене из Мантуи, но вполне вероятно, что вскоре стал сотрудничать со своим тестем Делла Фонтана.



Работал Паганини по двум направлениям издательской деятельности: религиозные книги (прежде всего литургические, продолжая деятельность своего тестя, известного своими изданиями Библии и малоформатными богослужебными книгами) и книги для университетов (главным образом юридические, но также медицинские и естественнонаучные).



Паганини стал известен как издатель большой 4-томной Библии, сопровождаемой комментарием Никколо да Лира. Библия вышла в свет в 1495 г. Это самая впечатляющая европейская инкунабула, объем которой составляет 1571 страница. Впервые Библия была издана с комментариями к тексту с постраничной разбивкой.



В первом десятилетии XVI в. интересы Паганини сосредоточились на юридической и естественнонаучной литературе. Основополагающими в карьере Паганини были издания трех работ математика Луки Пачоли, напечатанные в сотрудничестве с Алессандро, который разработал типографские символы. В 1494 г. это была "Summa de arithmetica", один из ключевых текстов математической культуры эпохи Возрождения. В 1509 г. была издана "Divina Proportione" ("Божественная пропорция"), содержащая гравюры на дереве, взятые с рисунков Леонардо да Винчи, изображающих фигуры многогранников и алфавит из геометрически построенных заглавных букв. В этом же оду был издан текст Евклида под редакцией Л. Пачоли.



В 1517 г. Паганини переехал в город Сало. Переезд можно объяснить необходимостью или удобством свести в одном месте бумажное производство, которым Паганини занимались по крайней мере с начала XVI в., и книгопечатание, сохраняющее связь семьи с венецианской средой. В Сало Паганини сотрудничали с францисканцем Франческо Личето, настоятелем монастыря на острове Гарда и будущим генералом Ордена францисканцев, чей комментарий к Дунсу Скоту он опубликовал в 1517 г. в двух томах.



В городе Тосколано-Мадерно Паганино владел домом и магазином, а также по крайней мере одной бумажной фабрикой. Здесь в 1527-1533 гг. он и Алессандро вернулись к издательскому делу.



Паганино и Алессандро жили в Венеции между 1537 и 1538 годами, когда они выпустили в свет первое типографское издание Корана на арабском языке. То есть эта книга успела стать палеотипом, будучи напечатанной даже раньше, чем записки Марка Аврелия "К самому себе" (первое издание - в 1558 г.) и Библия на церковнославянском языке ("Острожская Библия", первое издание - в 1581 г.).[1]



Возможно, идея издать Коран пришла кому-то из Паганини после того, как в Венеции в 1520-х годах на языке оригинала Даниэлем Бомбергом были изданы Танах и Талмуд. "В Венеции процветало не только древнееврейское и греческое книгопечатание…, но и арабское, из которого… благодаря Паганини Брешианскому в 1530 году там же появился полный Коран Магомета. Об этом издании следует больше всего сожалеть, что не сохранилось ни одного экземпляра"[2].



Все экземпляры напечатанного Корана считались утраченными еще в XVI в. Лишь один экземпляр был найден в 1987 г. профессором Удинского университета Анжелой Нуово в Венеции, в библиотеке Сан-Микеле-ин-Изола, на котором можно прочитать запись о том, что им владел Тезео Амброджо дельи Альбонези (лат. Theseus Ambrosius)[3], оставивший в книге "Introductio ad Chaldaicam linguam, Syriacam, atque Armenicam, et decem alias linguas" (Pavia, 1539) точные свидетельства о существовании этого издания. Он сообщил достаточно сведений, чтобы можно было приписать первую печатное издание Корана Паганини и датировать его периодом между 9 августа 1537 г. и 9 августа 1538 г.



А. Нуово утверждает, что никаких других свидетельств о Коране, изданном Паганини, не было известно до 1620 г. Тогда Томас ван Эрпе (Эрпениус)[4] в своей работе "Rudimenta linguae Arabicae" (Leidae, 1620) говорит буквально следующее: "Alcoranus Arabice circa annus 1530" ("аль-Коран на арабском языке около 1530 года"), добавляя: "sed instancearia omnia cremata sunt" ("однако все экземпляры были сожжены"). С этого утверждения берет свое начало совершенно необоснованная легенда о том, что все копии этой книги были уничтожены. Поскольку легенда была сформулирована в протестантской среде, многие пришли к выводу, что ответственность за этот акт вандализма должна нести Римская католическая церковь, а именно - Папа Римский Павел III. Примечательно, что немецкий востоковед Иоганн Фюк, говоря о Коране, "якобы изданном в Венеции около 1530 г.", называет имя Павла III, но не называет имя издателя.[5][6]



Однако, кроме упомянутого выше Тесея Амбросия, также Гийом Постэлль[7] в книге "Alcorani seu legis Mahometi, et Evangelistarum concordiae liber" (Parisiis, 1543) говорит об издании Корана именно Паганини. Еще в 1807 г. Джованни де Росси[8] в своей диссертации писал, что они оба "ясно сообщают, что о нашем арабском издании позаботился Паганини Брешианский, но оба умалчивают о годе его появления, и первым, кто отважился отнести его примерно к 1530 году, был… Эрпениус, за которым то же самое стали повторять и другие авторы"[9].



Можно согласиться с А. Нуово, что это издание не предназначалось для европейских ученых. Оно было задумано как экспортный товар для арабо-турецкого рынка, то есть для народов мусульманского вероисповедания, еще не владевших типографской печатью.[10][11]



Эта гипотеза тем более вероятна, если принять во внимание политический контекст. Как раз в это время решался вопрос, сможет ли Османская империя привлечь на свою сторону Венецианскую республику как союзника в борьбе против Священной Римской империи и Неаполитанского королевства. Венеция отказалась от предложения Стамбула вступить в союзнические отношения, но продолжила политику умиротворения агрессора.[12] К этой политике как нельзя кстати пришлось бы распространение напечатанного Корана в Османской империи. Тогда становится понятным, насколько римский понтифик был разгневан выходом в свет Священного Писания потенциального противника, то есть османского султана. Самым примечательным здесь является коммерческая оперативность венецианских типографов Паганини, выбравших наиболее подходящий момент для проникновения на мусульманский книжный рынок с самым ходовым там книжным товаром.



Венецианские типографы преодолели исключительные технические трудности. Так, для особенностей арабского письма требовалось до 600 различных типографских знаков. Неизвестно, с кем сотрудничали Паганини, чтобы напечатать этот Коран подвижным шрифтом. Конечно, они должны были контактировать со специалистами, родившимися или жившими в арабском мире, незаменимыми в качестве рабочих в мастерской. Однако до сих пор каких-либо документальных подтверждений этому нет, и никакое сравнение с арабскими гравюрами, ранее сделанными в Италии, невозможно из-за полного несоответствия их характеру изданного Корана.



В тексте имеют место орфографические и грамматические ошибки, а также опечатки из-за несовершенства шрифта. Однако качество бумаги исключительно высокое: вощеная, никогда ранее не использовавшаяся в изданиях Паганини. Видно намерение издателя выпустить роскошную книгу, которая была бы иллюминирована и роскошно переплетена.



Паганини через семью Делла Фонтана можно включить в обширный профессиональный клан. В своем завещании от 1505 г. он назначил душеприказчиком свояка Джованни Бартоломео да Габиано, женившегося на Изабете, другой дочери Делла Фонтана.



Родство Паганини с издателями и книготорговцами Габиано объясняет стремление издать Коран. Помимо своей деятельности в Венеции, Лионе и Фландрии, Джованни Бартоломео Габиано проявлял интерес к Леванту[13]. Он женился на дочери Николы Делла Веккья (Вукович), сына Бозидара (Дионисио), печатника родом из Подгорицы (Черногория), работавшего в Венеции и специализировавшегося на печати богослужебных книг на славянском языке для православных сербов. Коммерческая сеть Вуковичей была распространена от Далмации до Османской империи. Со своей стороны, и у Габиано в эти годы были представители в Стамбуле.[14]



Паганино Паганини умер в Венеции между 27 июня (дата его последнего завещания) и 11 августа 1538 г. (когда он называется почившим в другом акте того же нотариуса). В своем последнем завещании он назвал своего родного сына Алессандро своим единственным наследником.[15]



ПРИМЕЧАНИЯ



[1] В Европе книгопечатание на арабском языке началось в Гранаде в 1505 г. (см.: Fück J. Die arabischen Studien in Europe. Lpz., 1955, S. 30).

[2] De Corano arabico. Venetiis Paganini typis impresso sub in sec. XVI. Dissertation Joh. Bernardi de-Rossi Prof. linguarum or. Parmae Ex Imperiali Typographeo, MDCCCV, pp. 3-4. Автор приводит примерную дату выхода в свет названной книги.

[3] Тесей Амбросий (1469-1540) - итальянский лингвист.

[4] Томас Эрпениус (1584-1624) - голландский арабист и гебраист.

[5] Fück J. Op. cit., S. 36.

[6] В следующий раз в Европе Коран на арабском языке был издан Абрахамом Хинкельманом в Гамбурге в 1694 г.

[7] Гийом Постэлль (1510-1581) - французский полимат, в том числе арабист и гебраист.

[8] Джованни Бернардо де Росси (1742-1831) - профессор восточных языков Пармского университета.

[9] De Corano arabico, pp. 14-15.

[10] Nuovo A. The Book Trade in the Italian Renaissance. Brill, 2013, p. 79.

[11] В России Коран впервые был напечатан в Петербурге в 1787 г., на зарубежном Востоке - в Тегеране в 1828 г., в арабских странах - в Каире в 1833 г. Что касается Османской империи, то там запрет на печатание Корана был снят в 1871 г., а первое издание вышло в Стамбуле в 1874 г.

[12] Норвич Д. История Венецианской республики. М., 2010, с. 588-589.

[13] Левант - Восточное Средиземноморье.

[14] Nuovo A. Il Corano arabo ritrovato // La Bibliofilia. 1987, LXXXIX, pp. 237-271.

[15] Nuovo A. PAGANINI, Paganino. – In: Dizionario Biografico degli Italiani. - Vol. 80. - Roma, 2014. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686669780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы почтили память погибших минутой молчания

- Кадровые перестановки

- Вопросы совершенствования налоговой политики обсудили в Сенате

- Астана: коммунальная засуха – политический слив

- Мобильная группа приступила к круглосуточному дежурству на рынке "Алтын Орда"

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Распоряжение Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №40

- Указ Президента Республики Казахстан от 11 июня 2023 года №254