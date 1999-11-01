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Посол в РФ Ермек Кошербаев пересел в кресло акима Восточно-Казахстанской области
09:04 16.06.2023

Сегодня объявлено о новом назначении. Уходящего на пенсию аксакала Д.Ахметова в Восточном Казахстане сменит, как и прогнозировалось, Ермек Кошербаев

КОШЕРБАЕВ Ермек Беделбаевич
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[02.05.1965 - ..]
Родился 2 мая 1965 года в городе Алматы, казах.

Окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности "Историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке".
Окончил Дипломатическую академию Министерства иностранных дел СССР по специальности "Международные отношения и внешняя политика, дипломат".

08.1982-06.1988 студент Казахского государственного университета им. С.М. Кирова, г.Алматы
08.1988-09.1988 старший инспектор по секретному делопроизводству Министерства иностранных дел Казахской ССР, г.Алматы
09.1988-10.1989 помощник Министра иностранных дел Казахской ССР, г.Алматы
11.1989-06.1990 первый секретарь отдела печати и информации Министерства иностранных дел Казахской ССР, г.Алматы
06.1990-09.1991 первый секретарь консульского отдела Министерства иностранных дел Казахской ССР, г.Алматы
09.1991-04.1993 слушатель факультета переподготовки Дипломатической академии Министерства иностранных дел СССР , г.Москва
05.1993-08.1993 первый секретарь Управления стран Азии Министерства иностранных дел Республики Казахстан, г.Алматы
08.1993-12.1993 первый секретарь Управления Госпротокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан, г.Алматы
12.1993-06.1994 заведующий отделом Управления Госпротокола Министерства иностранных дел Республики Казахстан, г.Алматы
06.1994-01.1996 консультант международного отдела Аппарата Президента Республики Казахстан, г.Алматы
01.1996-04.1996 исполняющий обязанности руководителя протокольной службы Президента Республики Казахстан, г.Алматы
04.1996-08.1997 первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, г.Берн Швейцарская Конфедерация
08.1997-10.1997 начальник отдела Азиатской Безопасности Департамента многостороннего сотрудничества, г.Алматы
10.1997-11.1999 помощник Премьер Министра Республики Казахстан, г. Алматы, г.Астана
11.1999-01.2000 временно не работал, г.Алматы
01.2000-05.2000 заместитель директора по коммерческим и общим вопросам общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева", г.Алматы
05.2000-10.2000 первый заместитель директора общественного фонда "Фонд образования Нурсултана Назарбаева", г.Алматы
10.2000-01.2001 руководитель пресс – службы закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл", г.Астана
01.2001-06.2001 руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания по транспортировке нефти "КазТрансОйл", г.Астана
06.2001-03.2002 руководитель аппарата закрытого акционерного общества Национальная компания "Трнаспорт Нефти и Газа", г.Алматы
03.2002-01.2003 руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз", г. Астана
01.2003-03.2003 советник первого Вице – Президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз", г. Астана
03.2003-12.2003 руководитель аппарата президента закрытого акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз", г. Астана
12.2003-05.2004 генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г.Астана
05.2004-08.2004 первый заместитель руководителя Центрального аппарата партии: Республиканская политическая партия "Отан", г.Астана
08.2004-04.2005 руководитель аппарата президента акционерного общества Национальная компания "КазМунайГаз", г. Астана
04.2005-05.2006 первый заместитель исполнительного директора объединения юридических лиц "Общенациональный союз предпринимателей и работодателей Казахстана "Атамекен", г.Астана
05.2006-02.2007 руководитель центрального аппарата партии: общественное объединения Республиканская политическая партия "Отан", г.Астана
02.2007-07.2007 директор товарищества с ограниченной ответственностью финансово - промышленная группа "Беркут", г.Астана
07.2007-11.2007 временно не работал, г.Алматы, г.Астана
11.2007-04.2008 исполнительный директор Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса "KazEnerqy", г.Астана
04.2008-05.2008 генеральный продюсер акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г.Астана
05.2008-02.2009 генеральный директор акционерного общества "Рауан Медиа Групп", г.Астана
02.2009-07.2010 председатель правления акционерного общества Национальная компания "Социально предпринимательская корпорация "Ертіс", г.Семей
07.2010-09.2010 исполняющий обязанности заместителя акима Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск.
09.2010 - 10.2012 - заместитель акима Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск.
С 10.2012 - 12.2014 - 1-й заместитель акима Восточно-Казахстанской области, г.Усть-Каменогорск
С 12.2014 - 10.2016 - вице-министр сельского хозяйства РК
С 12.10.2016 - ответственный секретарь Министерства сельского хозяйства РК
С 28.05.2018 - 16.01.2019 - статс-секретарь МИД РК
с 16 янв. 2019 - 29 янв. 2020 - зам. МИД РК
с 29 янв. 2020 - 06.2023 - посол РК в РФ

с 16.06.2023 - аким Восточно-Казахстанской обл.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686895440


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