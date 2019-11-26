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Пятница, 16.06.2023
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Четверг, 15.06.2023
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Вместо Марата Тажина послом Казахстана в Чехии стал Бакыт Дюсенбаев
15:17 16.06.2023

Патриарх казахстанской политии Марат Тажин сегодняшним указом освобожден от должности посла Казахстана в Чехии, на его место назначен Бакыт Дюсенбаев

ТАЖИН Марат Муханбетказиевич
/ /
[08.04.1960 - ..]
Родился в гор. Актюбинске. Казах младшего жуза.

Оконч. Алма-Атинский институт народного хозяйства (1981 г.), экономист, кандидат философских наук, доктор социологических наук, профессор, академик Академии социальных наук Казахстана и России, президент Академии политической науки Казахстана. Член (академик) Национальной Академии наук РК (1.06.2017).

После окончания института работал инженером-экономистом СОПС АН Казахстана (1981-83 гг.); аспирант, преподаватель КазГУ (1983-87 гг.); стажер Лондонского университета (1987-88 гг.); старший преподаватель, доцент КазГУ (1988-91 гг.); зав. кафедрой ИПК преподавателей общественных наук при КазГУ (1991-92 гг.); первый зам. зав. отделом внутренней политики Аппаpата Пpезидента и Кабинета Министров РК (1992-93 гг.); зав. отделом внутренней политики Аппаpата Пpезидента и Кабинета Министров РК (январь – июнь 1993 г.); зам. руководителя Аппаpата Пpезидента и Кабинета Министров, Аппарата Президента РК – руководитель Инфоpмационно-аналитического центра (июнь 1993 г. – октябрь 1994 г.); государственный советник РК – руководитель Инфоpмационно-аналитического центра Аппарата Президента РК (октябрь 1994 г. – октябрь 1995 г.); зам. руководителя Администрации Президента РК – руководитель Центра анализа и стратегических исследований (октябрь 1995 г. – февраль 1999 г.); помощник Президента РК по национальной безопасности – секретарь Совета безопасности РК (февраль 1999 г. – май 2001 г.); председатель КНБ РК (май – декабрь 2001 г.); с декабря 2001 г. – помощник Президента РК по национальной безопасности – секретарь Совета безопасности РК.
В авг. 2002-31 марта 2004 – первый зам. руководителя Администрации Президента РК.
31 марта 2004-13 апреля 2006 - первый зам. руководителя Администрации Президента РК - начальник Управления внутренней политики.
13 апреля 2006 - 11 янв. 2007 - помощник президента-секретарь Совета безопасности РК.
С 11 янв. 2007 - 4 сент. 2009 - министр иностранных дел РК;
С 4 сент. 2009 - 16 янв. 2013 - помощник Президента - Секретарь Совета Безопасности Республики Казахстан.
С 16 янв. 2013 - 21 янв. 2014 - государственный секретарь РК.

С 11 февр. 2014 - 12 янв. 2017 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

С 12 янв. 2017 - 1-й заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан

+ с 19.04.2017 - зам. пред. Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан

С 25 марта 2019 - 18 сент. 2019 - Государственный секретарь РК

с 26.11.2019 - 16.06.2023 - ЧиПП Казахстана в Чехии

Член Совета безопасности РК. Зам. председателя Национального совета по государственной политике при Президенте РК.

С мая 2002 г. – президент Ассоциации социологов РК.
С апр. 2008 - вице-президент Союза социологов тюркоязычных стран.

Награжден орденами: "Курмет" (2002 г.), "Барыс" I степени (12.2007). "Барыс" ІІ степени (12.2016), Барыс III степени (04.2020). Почетный сотрудник органов национальной безопасности РК.
Почетный профессор Стамбульского университета (04.2008).

Автоp книг "Региональное исследование в СССР" (Лондон, 1988 г.), "Непроизводственная активность городского населения в СССР" (Гаага, 1989 г.), "Человек. Город. Регион" (1990 г.), "Региональная социология" (1993 г., в соавт.), "Основы социологии" (1993 г., в соавт., на каз. яз.), "Рядом с первым" (М., 2016, в соавт.).

Женат, дочь.

(Источник: Д.Ашимбаев "Кто есть кто в Казахстане", Алматы, 2003 г.)
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ДЮСЕНБАЕВ Бакыт Амангельдинович
/ /
[08.03.1970 - ..]
Род. в г. Петропавловск. Казах.

окончил Московский государственный университет имени M.B. Ломоносова, историк; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации

Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Испании;
Начальник управления Европы, заместитель директора департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан;
Директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2004);
Советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Испании (2004-2009);
Заместитель директора департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (06.2009-01.2012);
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Испания (01.2012-27.04.2018), чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Княжестве Андорра по совместительству (02.2015-27.04.2018), Постоянный представитель Республики Казахстан при Всемирной туристской организации по совместительству (05.2012-27.04.2018);
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея (27.04.2018-16.06.2023);
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Чешской Республике (с 16.06.2023)

Первый секретарь 1-го класса

Женат. Сын - Мади (2002 г.р.)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1686917820


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