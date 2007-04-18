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|Акылбек Камалдинов - новый посол Казахстана в Хорватии, Нургали Арыстанов - в Южной Корее
14:51 18.06.2023
Новые назначения в системе МИД Казахстана
Арыстанов Нургали Алмасбаевич назначен Чрезвычайным и
Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Корея;
КАМАЛДИНОВ Акылбек Абсатович
/ /
[15.11.1961 - ..]
Родился в в г.Арысь, Южно-Казахстанской области. Казах.
Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова (1990), Преподаватель русского языка и литературы; Japanese Language Institute (1995); London School of Economics and Political Science (2005)
Служба в Советской Армии (1981-1983)
Стажер Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова (1990-1992);
Преподаватель японского языка Казахского государственного университета (1992-1993);
Работал в консульском управлении Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1996);
Второй, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Японии (1996-2001);
Начальник отдела, начальник управления Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2003);
Заведующий отделом внешних связей Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2003-18.04.2007);
посол РК в Японии (18.04.2007-03.2016);
С 4 марта 2016 - 27 апр. 2018 - заместитель министра иностранных дел Казахстана
с 27.04.2018 - 16.06.2023 - ЧиПП РК в Канаде
+ с 26.09.2018 - Чрезвычайный и полномочный посол в Республике Куба по совместительству.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Хорватия (16.06.2023 -
Чрезвычайный и Полномочный Посланник 2-го класса (21 июня 2010 г.)
награды: "орден Восходящего солнца, Золотая и Серебряная звезда" (Япония, 11.2021).
Медали: "Қазақстан Конституциясына 10 жыл" (2005), "Астананың 10 жылдығы" (2008), "Ерен еңбегі үшін" (2009)
Жена: Камалдинова Ольга Владимировна
Дети: сын - Азрет (1999 г.р.)
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