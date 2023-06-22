УзбВыборы. Кандидат на прикорме у спецслужб

11:30 23.06.2023

Как провести выборы, чтобы и результат был предсказуемым, и международные организации не докопались? Задача не из простых. С ней, кстати, недавно на отлично справились наши турецкие братья. И кандидат от оппозиции был, и интрига была, ну и победа Эрдогана как вишенка на торте.



Красиво! А как у узбеков, которые тоже выбирают в этом году президента? Тут тоже не сидят сложа руки. Для оппозиционной витрины здесь выкормлен специальный кандидат Хидирназар Оллокулов. В 2002-2004 годах он был ректором Термезского университета, и попавшись на взятке, слезно молил пощадить его. Служба нацбезопасности, взявшая его за шкирку, решила сохранить его в качестве секретного сотрудника - на будущее. И не ошиблась. Ученый мздоимец пригодился в новом Узбекистане, когда на замену старой "оппозиции" понадобилась новая. Кураторы Хидирназара вынули его как туза из рукава и начали обучать "диссидентской деятельности". Программа у любого петрушки, который играет противовеса на выборах, проста: за все хорошее против всего плохого, но коряво и непоследовательно.



Главное, периодически устраивать скандалы, чтобы напоминать о себе и показывать себя жертвой кровавого режима. Перед приездом БДИПЧ ОБСЕ кураторы поручили Хидирназару обострить борьбу. Для этого его послали в долину собирать подписи для регистрации партии в минюсте. Понятное дело, что такие мероприятия крайне благоприятны для провокаций и потасовок с милицией. Но в Фергане Оллокулов видимо перепутал инструкции куратора и вместо того, чтобы подставиться под дубинки, он сам навалял милиционерам.



Источник в органах внутренних дел рассказывает, что они были вынуждены задержать Оллокулова, но решали, что с ним делать, уже спецслужбисты. Кураторы из Ташкента намылили кандидату шею за самодеятельность, но задержать его планов не было. И его отпустили! А теперь вопрос, возможно ли подобное в Узбекистане, где девочек-блогерок сажают на 15 суток за ношение милицейской формы? То-то же. Естественно, после такого случая подозрения общественности о том, что Хидирназар проект СГБ, усилились. Нужно было спасать ситуацию, и служба инсценировала расшифровку, якобы, одного из своих сексотов который опекал и помогал Оллокулову с 2021 года - Абдурахмона Икрамова. Понятно, что это было сделано для отвлечения внимания от основной проблемы. Иначе мог разоблачиться сам Оллокулов. Да, и к тому же, какой адекватный агент "конторы" признается, что он агент, не боясь за свою судьбу. Тут однозначно попахивает постановкой в духе шпионских кинофильмов.



Ситуация вроде выровнялась. СГБ спасла своего главного сотрудника от разоблачения. Но надолго ли? Кажется, что этот недалекий и туповатый человек еще не раз подставит своих кураторов. Что ж, будем наблюдать.



Улугбек Асанов