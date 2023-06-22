Таджик, покоривший Китай! Рашиду Алимову, бывшему Генеральному секретарю ШОС -70 лет!

12:12 24.06.2023

Таджик, покоривший Китай!

Рашиду Алимову, Экс Генеральному секретарю ШОС -70 лет!



Древние мудрецы говорили, что рождение блага есть благо.. В одной из своих работ "Абрикосовая дипломатия" Рашид Алимов привел слова Рудаки: "Мир - это море. Плыть желаешь? Построй корабль из добрых дел". Их можно считать эпиграфом к его жизненному пути.



Рашиду Алимову, выдающемуся дипломату, ученому, писателю, государственному и общественному деятелю, доктору политических наук, профессору Академии государственного управления при президенте Республики Таджикистан, почетному профессору института Тайхэ(Китай) и просто прекрасному человеку, хорошему товарищу, замечательному семьянину исполняется 70 лет!



Рашид Алимов родился 23 июня 1953 года в г. Душанбе Республики Таджикистан.



Национальность - таджик.



1970-1975 годы - студент Таджикского государственного университета имени В.И.Ленина по специальности "история"

1974-1976 -заместитель председателя профсоюзного комитета ТГУ имени В.И.Ленина

1976-1979 -заведующий лекторской группы отдела пропаганды и культурно-массовой работы ЦК ЛКСМ Таджикистана

1979-1981 -инструктор отдела пропаганды и агитации Фрунзенского районного комитета Коммунистической партии Таджикистана

1981-1982 -инструктор отдела пропаганды и агитации Душанбинского городского комитета Коммунистической партии Таджикистана



1982-1986 -инструктор, заведующий лекторской группой, заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации ЦК ВЛКСМ г. Москва

1984-1985 -директор Международного пресс-центра Х11 Всемирного фестиваля молодежи и студентов г. Москва

1986-1988 -первый секретарь ЦК ЛКСМ Таджикистана, член бюро ЦК ВЛКСМ

1988-1989 -первый секретарь Фрунзенского комитета Коммунистической партии Таджикистана

1989 Академия общественных наук при ЦК КПСС

1986-1990 член Президиума Верховного Совета Таджикистана

1989-1990 -второй секретарь Душанбинского городского комитета Коммунистической партии Таджикистана

1990-1991 -Председатель Комитета Верховного Совета Таджикистана по делам молодежи

1991-1992 -Государственный советник Президента Республики Таджикистан

1992-1994 -Министр иностранных дел Республики Таджикистан

1986-1995 -депутат Верховного Совета Республики Таджикистан двух созывов

1994-2005 -Постоянный представитель Республики Таджикистан при ООН г. Нью-Йорк, заместитель Председателя Генеральной Ассамблеи ООН(1990-2000,2003-2004гг.)

2005-2015 -Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Таджикистан в Китайской Народной Республике

2016-2018 Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, Постоянный представитель Республики Таджикистан при ШОС г.Пекин



Жизненный и профессиональный путь Рашида Алимова - образец беззаветного служения своей Родине и народу, идеалам независимого Таджикистана, стратегические интересы которого он всегда ставит во главу угла. Благодаря высшему дипломатическому мастерству и тонкому политическому чутью он вносил вклад в поиск и нахождение формулы мира и стабильности, будучи Генеральным секретарем ШОС .Ему всегда удавалось умело увязывать интересы стран, участниц ШОС ,с уважительным отношением ко всем странам мира, с утверждением и продвижением принципов многополярного мира и справедливости в международных отношениях. Высокий профессионализм позволял ему в самые сложные для всего мира времена представлять достойный путь настоящего и будущего всего человечества, умело и аргументированно излагая свое мнение при обсуждении проблемных международных вопросов. Быть по-настоящему знаковой фигурой Рашиду Алимову помогало умение налаживать и поддерживать добрые личные отношения и с коллегами, и с руководителями стран.



Автор 13 монографий и более 200 статей по проблемам международных отношений, опубликованных в научных изданиях Китая, Казахстана, России, США и Таджикистана, на протяжении двух десятилетий постоянный автор сайта ведущей газеты Китая "Жэньминь Жибао".



Рашид Алимов - член международных экспертных советов Шанхайской академии международных исследований и международного клуба "Валдай", входит в редакционный совет журнала "Российское китаеведение" Института Китая и современной Азии РАН.



Научная, журналистская и писательская деятельность отмечена заслуженной наградой.14 июня 2023 года Рашид Алимов награжден специальной книжной премией Special Book Award of China: высшей национальной наградой в области литературы, переводческой и издательской деятельности, вручаемой гражданам иностранных государств за выдающийся вклад в укрепление диалога между цивилизациями и популяризацию достижений современного Китая.



Заслуги Рашида Алимова получили признание: он награжден орденами "Дружбы Народов"(1986г),"Шараф"(1999 г.),медалями и другими наградами Республики Таджикистан. Обладатель международной премии и золотой медали "Шелковый путь-гуманитарно сотрудничество", присужденных за особый вклад в гуманитарное сотрудничество между государствами-членами ШОС .Почетный профессор Китайского университета международных отношений и Пекинского аграрного университета.



Можно еще долго рассказывать о годах работы, достижениях и заслугах, о профессиональных, интеллектуальных и общечеловеческих качествах, а также о цифре 70 - это много или мало. Друзья Рашида Алимова, его единомышленники ,коллеги, его родные и близкие уверены, что впереди у него еще много свершений и побед, Ведь миром правят молодые, правда, когда состарятся. Так что в добрый путь ,Рашид. В жизни еще много непокоренных вершин, которые ждут отважных, умелых и мудрых.



Отправил Мухамедов С.Д.