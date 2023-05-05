Генерал Сыдыков стал вице-министром обороны Казахстана по вооружению

10:57 29.06.2023

Сегодня распоряжением Президента К.Токаева назначен



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СЫДЫКОВ Бакытбек Сапарбекович



начальник Департамента военно-технической политики Министерства обороны Республики Казахстан

+ зам. сопредседателя казахстанской части Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (с 14.09.2018 -



Начальник Главного управления вооружения Вооруженных Сил Республики Казахстан



начальник Вооружения Вооруженных сил Республики Казахстан (с 11 апр. 2022 -



заместитель министра обороны Республики Казахстан (с 30.06.2023 -



генерал-майор (5.05.2023)