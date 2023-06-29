Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана - фактор нестабильности Центральной Азии, - К.Ларионов

14:40 30.06.2023

Пограничные проблемы Кыргызстана и Таджикистана - фактор нестабильности Центральной Азии



Как известно, вопросы пограничного урегулирования между соседними государствами являются важным фактором, определяющим степень напряженности с одной стороны и развития сотрудничества с другой, не только в двусторонних отношениях, но и внутри региона в целом.



В условиях глобализации и интеграции для стран Центральной Азии нерешенность пограничных проблем выступает одним из основных препятствий в развитии межгосударственного и межрегионального сотрудничества.



В настоящее время особая напряженность по данной проблеме отмечается между Кыргызстаном и Таджикистаном.



Примечательно, что между государствами региона с более сильной экономикой - Казахстаном, Узбекистаном и Туркменистаном - приграничные вопросы, так или иначе, решены положительно (отсутствуют причины возникновения конфликтов). В большей степени это связано с состоявшимися транзитами власти в этих странах, поскольку передача власти в условиях неурегулированности пограничных проблем считается неприемлемым с точки зрения благополучной преемственности. Более того, в условиях долгосрочной неопределенности, вызванной политической нестабильностью и транзитом власти в Казахстане после января 2022 года, а также военных действий в Украине, устойчивость Центральной Азии еще более становится хрупкой. Особенно на фоне заявлений ряда экспертов, которые прогнозируют активизацию ИГИЛ в Афганистане.



Безусловно, эти вышеперечисленные проблемы, если отбросить страшилки, которые зачастую выдают желательное за действительное не могут не волновать население Кыргызстана и Таджикистана. Эти страны с относительно слабой экономикой, только год назад пережили боевые действия и встали на путь очень неуверенного, но все таки упорного согласования вопросов по спорным участкам общих границ. Ведь сегодня негативный фактор приграничья еще сильно усугубляет их положения не только в экономической сфере, но и на международной политической арене.



Вместе с тем Кыргызстан, стремясь поддерживать демократический путь развития, имеет более выгодное положение (как в политическом, экономическом, так и в географическом плане) нежели Таджикистан. Действующее руководство страны как не раз говорил президент С. Жапаров ставит своим приоритетом вопрос решения приграничных спорных участков с Таджикистаном наиболее приемлемым и правовым способом. Кыргызстан активно участвует в интеграционных и кооперационных процессах, в том числе в рамках Евразийского экономического союза и инициативы Китайской Народной Республики "Один пояс - один путь". Также в стране действует миссия ОБСЕ и ЕС, которые так или иначе заинтересованы в стабилизации ситуации в приграничной местности двух стран. В планах у Кыргызстана реализация крупных транслогистических (строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан) и энергетических (строительство Камбаратинской ГЭС с участием Казахстана и Узбекистана) проектов. Участие в международных инициативах, позволяет развивать нынешней власти свою политику в отношении делимитации и демаркации государственных границ. Те проблемы, которые возникали еще год или два назад, переосмысливаются и в их отношении выстраиваются более лучшие практики и решения. И это позволяет осторожно предполагать что процесс решения приграничных вопросов, который относительно не решался, наконец тронулся с места.



В то время, как Таджикистан находится на важном для страны этапе предстоящего транзита власти. В стране с каждым годом становятся сложнее внутренние и внешние противоречия, которые официальные власти стремятся разрешить или выстроить баланс. Президент страны имея за плечами опыт положительных кейсов в решении проблем гражданской войны и нахождении баланса между политическими силами внутри страны и за ее пределами понимает, что передача власти преемнику должна произойти в условиях полного урегулирования пограничных проблем. В противном случае, вновь избранный президент вместе с властью будет вынужден принять такие сопутствующие проблемы, как незаконная миграция, незаконный оборот наркотиков, распространение религиозного экстремизма и др. (в большей степени, имеющих отношение к ситуации в Афганистане) и ожидать их усиления, что в целом может стать триггером социальных недовольств, где главным вопросом встанет - состоятельность действующей власти. А так как опыт передачи власти в странах ЦА зачастую сталкивался с осложнением социально-политической ситуации, власти страны стремятся максимально их снизить или купировать, используя уроки соседних стран.



В последнее время наблюдаются позитивные настроения президентов С.Жапарова и Э.Рахмона, в первую очере по вопросу границ. Это стало заметным после ряда непосредственных встреч двух глав государств и рабочих групп, что говорит об актуальности обсуждения двусторонних острых проблем минимально прибегая к ресурсам заинтересованных внешних игроков и посредников.



Региональные эксперты знакомые с ситуацией в стране считают, что в окружении президента Таджикистана единственным человеком, которого прислушивается Э. Рахмон при принятии важных политических решений является глава таджикских спецслужб С.Ятимов, который выступает главным инициатором множества нерезультативных решений по кыргызско-таджикскому приграничью, в том числе приводимых к эскалации конфликтов между сообществами, живущих на границе.



Существует мнение, что С. Ятимов, в имея свои политические амбиции, хочет так называемую операцию "Преемник" (передачи власти к Рустаму Эмомали) использовать по своему. Известно, что между С.Ятимовым и Р.Эмомали складываются сложные и враждебные отношения. Более того, если верить этим экспертам, С.Ятимов, демонстрируя привязанность к другой возможной кандидатуре - дочери Э.Рахмон Озоде Рахмон, может вынашивать скрытые амбиции - в перспективе занять пост главы государства. Эта ситуация с таким негативным сценарием может отложить в долгий ящик скрупулезно проделанную работу по описании кыргызско-таджикской границы.



Говоря о Кыргызстане и Таджикистане, нельзя забывать об их взаимовыгодных точках соприкосновения, что, к сожалению, в последнее время игнорируются с обеих сторон. Например, в таком стратегически важном, актуальном на сегодняшний день, вопросе как использование водных ресурсов. Напомним, что государства Кыргызстан и Таджикистан являются странами так называемого "верховья", а Казахстан, Узбекистан и Туркменистан - странами "низовья". И в этом кругу согласование и отстаивание общей для Кыргызстана и Таджикистана позиции в вопросах использования и распределения водных ресурсов трансграничных рек не менее важно, а возможно и важнее приграничного вопроса.



Резюмируя, следует отметить, что проблемы урегулирования границ между Кыргызстаном и Таджикистаном препятствуют полноценному развитию всей Центральной Азии, разрешение которых в интересах всех центральноазиатских государств. В этом ключе уместно обозначить, что Центральная Азия - геостратегический важный регион, где сконцентрированы интересы крупных геополитических игроков, часть из которых являются ее соседями. На этом фоне, учитывая существующую конфронтацию между отдельными из них, всем странам региона нельзя сбрасывать со счетов возможное ими использование пограничной напряженности между Кыргызстаном и Таджикистаном для дестабилизации всего центрально-азиатского региона. В этой связи позитивная катализация процессов делимитации и демаркации границ, позволит преодолеть сложные времена, с которыми столкнулся евразийский континент.



Константин Александрович Ларионов

исследователь-аналитик