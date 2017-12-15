Старшежузовец и экс-мининформ Абаев стал новым послом Казахстана в Москве

09:25 03.07.2023

Сегодня, указом президента РК К.Токаева назначен



АБАЕВ Даурен Аскербекович

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[18.04.1979 - ..]

Род. в Алма-Атинской области. Казах.



Оконч. Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001); Лейденский университет (2006)



Референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2003);

Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2003);

Второй секретарь, Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах (2003-2007);

Начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007);

Эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан (2007-2008);

Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2008-2009);

Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2009-10.2011);

Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (10.2011-07.2013)



С 07.2013 - советник Президента Республики Казахстан - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.



С 6 мая 2016 - 21.02.2019 - министр информации и коммуникации РК

21-25.02.2019 - и.о. министра информации и коммуникации РК

+ с 19.04.2017 - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан

С 25.02.2019 - 4 .05.2020 - министр информации и общественного развития РК



с 4 мая 2020 - 1-й зам. рук. Администрации Президента РК



с 11.01.2022 - 4.01.2023 - министр культуры и спорта РК



с 03.2023 - заместитель Генерального секретаря СНГ



+ член политсовета партии Нур Отан (до 28.01.2022)



с 3.07.2023 - ЧиПП Казахстана в России



Соавтор книги "Государственный протокол Республики Казахстан" (2010).



Награжден орденом "Парасат" (15.12.2017)



Женат. Двое детей.