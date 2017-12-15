 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Старшежузовец и экс-мининформ Абаев стал новым послом Казахстана в Москве
09:25 03.07.2023

Сегодня, указом президента РК К.Токаева назначен

АБАЕВ Даурен Аскербекович
/ /
[18.04.1979 - ..]
Род. в Алма-Атинской области. Казах.

Оконч. Казахский национальный университет имени аль-Фараби (2001); Лейденский университет (2006)

Референт, атташе, третий секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2001-2003);
Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Азербайджане (2003);
Второй секретарь, Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Нидерландах (2003-2007);
Начальник отдела пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007);
Эксперт, консультант протокола Президента Республики Казахстан (2007-2008);
Заместитель пресс-секретаря Президента Республики Казахстан (2008-2009);
Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (2009-10.2011);
Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (10.2011-07.2013)

С 07.2013 - советник Президента Республики Казахстан - Пресс-секретарь Президента Республики Казахстан.

С 6 мая 2016 - 21.02.2019 - министр информации и коммуникации РК
21-25.02.2019 - и.о. министра информации и коммуникации РК
+ с 19.04.2017 - член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте Республики Казахстан
С 25.02.2019 - 4 .05.2020 - министр информации и общественного развития РК

с 4 мая 2020 - 1-й зам. рук. Администрации Президента РК

с 11.01.2022 - 4.01.2023 - министр культуры и спорта РК

с 03.2023 - заместитель Генерального секретаря СНГ

+ член политсовета партии Нур Отан (до 28.01.2022)

с 3.07.2023 - ЧиПП Казахстана в России

Соавтор книги "Государственный протокол Республики Казахстан" (2010).

Награжден орденом "Парасат" (15.12.2017)

Женат. Двое детей.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688365500


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