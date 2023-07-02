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    Узбекистан   | 
Имидж Мирзиеева. Экономические, налоговые реформы. Либерализация, - Алишер Арипов
19:06 03.07.2023

Сразу после прихода к власти в сентябре 2016 года глава объявил о масштабных переменах и делал все, чтобы не ассоциироваться с режимом своего предшественника. В экономике Узбекистана начались либеральные реформы, признаки свободы слова, политическая элита начала восстанавливать международные и локальные связи с общественностью.

Перезагрузка

Когда Мирзиеев возглавил страну после смерти Каримова, новый чиновник стал сразу менять очень многое. Перемены начались с экономики, публичной политики и международных отношений. Из узбекских тюрем освободили большинство политзаключенных. Также была закрыта тюрьма Жаслык, известная жестокими пытками осужденных.

Новая религиозная политика

Шавкат Мирзиеев принял меры по смягчению религиозной политики в Узбекистане:

1. С 2017 года в некоторых мечетях (в том числе в мечети Ташкента) был разрешен азан;

2. В 2018 году увеличено число разрешений для паломников, отправляющихся в хадж. В 2018 году было разрешено выехать в хадж 7520 чел. (Саудовская Аравия выделила квоту в три раза больше). С 1992 по 2016 годы из Узбекистана ежегодно разрешалось выезжать 5200 чел.;

3. Сняты ограничения и снижены цены на умру;

4. В декабре 2017 года Мирзиеев амнистировал 763 заключенных "по
религиозным мотивам";

5. Резкое сокращение числа лиц, включенных в списки за связь с экстремистскими организациями (нахождение в списке накладывало на его фигуранта определенные ограничения). К 2018 году из списков исключили около 18 тысяч человек. В списках осталось менее тысячи человек;

6. Создан Центр исламской цивилизации, Международный научно-исследовательский центр имени  Имама Бухари в Самарканде, и Ташкентская исламская академия.

В результате при Мирзиееве увеличилось количество мечетей, а число заключенных по религиозным мотивам сократилось. В 2016-2017 годах число заключенных за экстремистскую и незаконную религиозную деятельность в Узбекистане уменьшилось с 13,5 тыс. до 7 тыс. чел. Число мечетей достигло 2042 - максимального числа с 1998 года. Все вышеперечисленное вызвало позитивную реакцию на Западе. Впервые с 2005 года Комиссия США по международной религиозной свободе (USCIRF) исключила Узбекистан из списка стран, где нарушаются религиозные свободы граждан.

Ташкент начал восстанавливать отношения с соседями – возобновились переговоры с Киргизией и Таджикистаном о демаркации границ и использовании вод трансграничных рек. Узбекистан стал гибче подходить к переговорам об обмене территориями и строительстве ГЭС в соседних странах. Кроме того, Ташкент возобновил региональный диалог, в рамках которого главы пяти стран Центральной Азии встретились в 2018 и 2019 годах.

Параллельно Мирзиеев стал демонстрировать миру, что инвестировать в узбекскую экономику теперь выгодно и безопасно. Правительство унифицировало обменные курсы, разрешило валютные операции, реформировало банковский сектор и убрало многие административные барьеры для иностранных инвесторов.

Главные преобразования

Почти сразу после назначения Мирзиеев запустил виртуальную приемную, куда со своими проблемами и предложениями могут обратиться все жители страны. Создание такого института в Узбекистане стало настоящей революцией и прорывом. На сегодняшний день в виртуальную приемную президента поступило больше 7 800 000 обращений.

Валютная либерализация

1. Свободная конвертация валюты.

2. Достижение рыночного курса национальной валюты.

3. Упразднение требования по обязательной продаже валютной выручки.

Налоговая реформа

1. Реорганизация налоговой системы.

2. Упразднение или объединение дублируюмых налогов.

3. Совершенствование законодательства налогообложения.

4. Каникулы от налогов для компаний и предпринимателей.

Экономические реформы

1. Изменение госкомпаний, поддержка и перепрофилирование неэффективных предприятий и производственных мощностей.

2. Приватизация нестратегических предприятий с государственной долей через фондовый рынок, приватизация также и стратегических компаний с продолжением функционирования понятия "золотая
акция".

3. Облегчение условий для ведения бизнеса, стимулирование экспорта предприятий.

4. Упразднение монополии на экспорт плодоовощной продукции.

5. Либерализация рынка автомобилей.

6. Защита прав предпринимателей. Внедрение института бизнес-омбудсмена.

7. Оцифровывание предоставления государственных услуг посредством "единого окна".

8. В 2022 году во время первого Ташкентского международного инвестиционного форума объявил о планах в ближайшие 5 лет довести ВВП страны до 100 миллиардов долларов США, а годовой объем экспорта - до 30 миллиардов долларов. Это поможет Узбекистану, по мнению Мирзиеева, к 2030 году войти в число стран с доходами выше среднего.

Заключение

Резюмируя все вышеизложенное, можно отметить, что президент обладает большими амбициями и реформаторскими идеями. Взяв старт с 2016 года, он не планирует останавливаться и только наращивает объем преобразований, отвечающий мировым стандартам в социальной, политической, правовой и прочих сферах.

Алишер Арипов

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688400360


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