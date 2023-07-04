Даулет Кусаинов из АП отъедет послом Казахстана в Канаду

09:55 04.07.2023

Сегодня, распоряжением Президента К.Токаева, назначен новый посол Казахстана в Канаде. Им стал -



КУСАИНОВ Даулетбек Каирбекович

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[17.05.1977 - ..]

Род. в Северо-Казахстанской обл. Казах.



окончил Кокчетавский университет им. Ш. Валиханова (1998);

Евразийский гуманитарный институт (2010), Бакалавр экономики и бизнеса; Университет Стирлинг, магистратура (2016)



Преподаватель кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова (1998-1999);

Консультант Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК (1999-2000);

Атташе, 3-й, 2-ой секретарь Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2000-2004);

Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (2004-2008);

Начальник управления Департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК (2008-2009);

Консультант, Инспектор, Заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2009-01.2014);

Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (02.2014-09.2014);

Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-03.2017);

Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (03.2017-07.2019);

С 10.2019 - 07.2023 - заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан;



с 4.07.2023 - ЧиПП Казахстана в Канаде



женат, 3 детей