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|Даулет Кусаинов из АП отъедет послом Казахстана в Канаду
09:55 04.07.2023
Сегодня, распоряжением Президента К.Токаева, назначен новый посол Казахстана в Канаде. Им стал -
КУСАИНОВ Даулетбек Каирбекович
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[17.05.1977 - ..]
Род. в Северо-Казахстанской обл. Казах.
окончил Кокчетавский университет им. Ш. Валиханова (1998);
Евразийский гуманитарный институт (2010), Бакалавр экономики и бизнеса; Университет Стирлинг, магистратура (2016)
Преподаватель кафедры немецкого языка Кокшетауского университета им. Ш. Валиханова (1998-1999);
Консультант Национального центра устойчивого развития Министерства охраны окружающей среды РК (1999-2000);
Атташе, 3-й, 2-ой секретарь Департамента многостороннего сотрудничества МИД РК (2000-2004);
Третий секретарь Посольства Республики Казахстан в Королевстве Бельгия (2004-2008);
Начальник управления Департамента торговых переговоров Министерства индустрии и торговли РК (2008-2009);
Консультант, Инспектор, Заведующий сектором Центра внешней политики Администрации Президента РК (2009-01.2014);
Заместитель заведующего Центром внешней политики Администрации Президента РК (02.2014-09.2014);
Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии (09.2014-03.2017);
Советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Соединенных Штатах Америки (03.2017-07.2019);
С 10.2019 - 07.2023 - заведующий Отделом внешней политики и международных связей Администрации Президента Республики Казахстан;
с 4.07.2023 - ЧиПП Казахстана в Канаде
женат, 3 детей