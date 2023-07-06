Туркестан: забытый город в туристических маршрутах, - Алишер Мухамедов

15:47 07.07.2023 Туркестан: забытый город в туристических маршрутах

или Почему Туркестан не стал туристской Меккой



Опубликованные данные о капиталовложениях в сферу туризма в Туркестанской области вызывают вопросы о том, насколько эффективно эти инвестиции используются. Капиталовложения в сферу туризма в Туркестанской области сопоставимо с инвестициями во все остальные регионы Казахстана. Однако, несмотря на такие огромные инвестиции, Туркестанская область заметно уступает многим регионам страны по результатам деятельности в сфере туризма.



Многофункциональный туристический комплекс "Керуен-Сарай" в Туркестане мог бы стать магнитом для туристов, в том числе и для туристов из стран региона, и особенно из Узбекистана. Однако, пустующие комнаты гостиниц Туркестана и отсутствие иностранных туристов оставляют удручающее впечатление.



Хотя инвестиции в сферу туризма в Туркестанской области впечатляют, эффективность их использования вызывает вопросы. Регион должен улучшить свою инфраструктуру и привлечь больше иностранных туристов, чтобы добиться реального экономического роста. Ежегодно сотни тысяч туристов из Узбекистана, с населением более 36 миллионов человек, могли бы посещать Туркестан, загружая инфраструктуру туризма. Однако, в попытках организовать потоки узбекских туристов в МТК "Керуен-Сарай", туроператоры натыкаются, в первую очередь, на невозможность доставки туристов качественными лицензированными туристическими автобусами из Узбекистана в Туркестан.



Отсутствие авиа и автобусных маршрутов из Туркестана в Узбекистан делает город тупиковым пунктом в туристических маршрутах. Аэропорт Хазрет Султан принимает рейсы только из Астаны, Алматы и Стамбула. Чтобы привезти туристов из Ташкента, Самарканда и других городов Узбекистана в Туркестан, приходится прокладывать авиационный путь через Алматы, что затрудняет и замедляет процесс. Это не только увеличивает время и стоимость поездки, но и отталкивает потенциальных туристов от посещения города. Естественно, в этих условиях, нельзя ожидать серьезных потоков туристов из стран региона в Туркестан.



Согласно статистическим данным, Узбекистан является для Казахстана ключевым генерирующим туристским рынком в регионе. Согласно опубликованным данным Агентства по статистике Республики Узбекистан, в период с января по май текущего года Казахстан с туристическими целями посетили 255,7 тысячи граждан Узбекистана. В тоже время, в соответствии с предоставленными сведениями по "eQonaq" - информационной системы для сбора и учета туристического потока и миграционного контроля Казахстана, в этот же период в гостиницах и других средствах размещения Туркестанской области прожили 7641 иностранных туриста (в том числе, для участия в конференциях и мероприятиях). Из них, всего 2031 турист из Узбекистана. Туристы из Таджикистана и Кыргызстана можно считать не посещали Туркестан.



Несмотря на значимость города и его культурное наследие, крупные инвестиции, неразвитость транспортной инфраструктуры делает Туркестан неудобным для посещения туристов. Невозможно выстроить привлекательные комбинированные туры, с включением в маршрут посещения Туркестана, и для сотен тысяч иностранных туристов, посещающих Узбекистан. Это ограничивает потенциал развития туризма в регионе.



Так по информации автобусных перевозчиков из Туркестанской области и Шымкента они столкнулись с проблемой получения разрешения на организацию регулярных международных автобусных перевозок пассажиров и туристов из соседней Ташкентской области Узбекистана в Туркестан, из Самарканда - в Туркестан, из Ташкента - в Шымкент. Перевозчики показали мне кучу отписок, которые им прислали с Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Перевозчики обращались в этот Комитет с просьбой дать им разрешения на организацию регулярных международных автобусных перевозок пассажиров и туристов из соседних регионов Узбекистана и получили раз за разом бюрократические отписки.



Вопрос возникает: когда руководители Правительства страны будут требовать конкретных результатов от Комитета транспорта МИИР РК, а не отписки чиновников? Профессионалы туризма знают, что для владельцев гостиниц самая дорогая комната в гостинице - это пустующая комната. За пустующие комнаты, построенных в Туркестане четырех- и пятизвездочных гостиниц, владельцы гостиниц оплачивают коммунальные платежи, налоги, зарплаты сотрудникам и т.д. Не говоря уже об отсутствии возврата по капиталовложениям. Было бы справедливо, если бы отельеры Туркестана выставляли счета в уполномоченные органы Казахстана за простой своих гостиниц, поскольку они не выполняют свои обязанности по организации международных автобусных перевозок, что приводит к убыткам для бизнеса и экономики региона.



Туристский поток в Туркестан, как в прошлом, так и теперь, в основном формируется за счет паломников. Чтобы соответствовать стандартам "Ziyorat turizm", необходимо в кратчайшие сроки завершить строительство Большой Соборной Мечети для 5000 верующих, начатое еще в 2019 году в Туркестане. Это также позволит продлить сроки пребывания туристов паломников в городе. Как известно, мечеть является подарком Узбекистана Казахстану и куратором проекта является лично Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиеев. Архитектурный комплекс будет включать здание для проведения обрядов, конгресс-холл, медресе на 180 мест, библиотеку, столовую, спортивные площадки, автостоянку на 500 мест и фонтан. Остается надеется, что к моменту проведения 10-го юбилейного Саммита тюркских государств в октябре этого года Мечеть будет торжественно открыта в присутствии глав государств.



Еще одним магнитом для привлечения туристов должен стать Центр тюркского мира в Туркестане, строительство которого поручил Президент Казахстана К.-Ж.К.Токаев 31 марта 2022 года на неофициальном Саммите сотрудничества тюркоязычных государств. Чтобы идея опять не превратилась в помпезный монумент, правительства стран Центральной Азии, ШОС, Организации тюркских государств, должны реально, а не на словах, стимулировать региональное сотрудничество в сфере туризма: предоставить в Центре тюркского мира в Туркестане помещения для коворкинг-центров, выделить на безвозмездной основе офисы для рабочих групп из туроператоров, выделять туроператорам региона гранты и субсидии на проекты развития регионального сотрудничества и продвижения регионального тур продукта.



МТК "Керуен-Сарай" в Туркестане был назван "казахстанской Венецией" блогерами, потому что все сооружения комплекса связаны между собой водными каналами, а по каналам передвигаются лодки. Однако, профессионалы сферы туризма указывают на то, что Акимат города Туркестан и руководство МТК не используют в полной мере возможности для привлечения иностранных туристов в этот кластер. МТК "Керуен-Сарай" мог бы стать магнитом для сотни тысяч иностранных туристов, если бы руководство МТК совместно с Акиматом города безвозмездно выделили всем ресторанам и кафе Туркестана для пользования по куску территории вдоль каналов, чтобы они выставили свои столики для туристов. Необходимо разрешить рестораторам обслуживать там иностранных туристов предоставлением различных видов чая, кофе, качественных прохладительных напитков. При этом, строго придерживаться запрета на алкоголь.



Вечерний отдых за столиками вдоль каналов и водоемов является одним из самых популярных видов досуга среди туристов во многих странах мира. Это не удивительно, ведь такой отдых позволяет насладиться красивыми видами, атмосферой и культурой места, а также попробовать местную кухню.



Один из ярких примеров такого отдыха можно найти в Италии. В Венеции туристы могут наслаждаться вечерним отдыхом за столиками вдоль каналов, где можно попробовать местные деликатесы, такие как паста, пицца, морепродукты и т.д. Кроме того, вечером в Венеции можно прогуляться по узким улочкам и насладиться красивыми видами города.



В Испании такой вид отдыха также очень популярен. В Барселоне туристы могут наслаждаться вечерним отдыхом за столиками вдоль пляжа, где можно попробовать местные тапасы и напитки. К тому же, вечером в Барселоне можно прогуляться по знаменитой улице Ла Рамбла и насладиться красивыми видами города.



Во Франции туристы могут наслаждаться вечерним отдыхом за столиками вдоль Сены в Париже. Здесь можно попробовать местные блюда, такие как фондю, раклет и т.д. Вдобавок, вечером в Париже можно прогуляться по Эйфелевой башне и насладиться красивыми видами города.



Такой вид отдыха также популярен в других странах мира, таких как Германия, Нидерланды, Япония и т.д. В Германии туристы могут наслаждаться вечерним отдыхом за столиками вдоль Рейна, в Нидерландах - вдоль каналов Амстердама, а в Японии - вдоль реки Камо в Киото.



Для привлечения потоков туристов из стран региона в Туркестан, необходимо проводить целенаправленную рекламно-информационную работу. В первую очередь это касается ТОО "Open Turkestan" Акимата Туркестанской области, Министерства культуры и спорта РК, АО НК "KazakhTourism", которые должны вести целенаправленную маркетинговую работу в странах региона и особенно в Узбекистане. Ключевым индикатором эффективности их работы должен стать коэффициент заполняемости гостиниц. В соответствии с мировыми стандартами пороговым значением является 66%. Чтобы достичь такого уровня, туристский кластер Туркестана должен обслуживать сотни тысяч туристов в год и без привлечения туроператоров из соседних стран это будет проблематично.



В этой связи было бы целесообразно организовать серию ознакомительных инфо-туров в Туркестан для туроператоров, турагентов и блогеров со всех регионов Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана по отдельности. Это позволит им ознакомиться с туристическими достопримечательностями и услугами, которые предлагает Туркестан, и распространить информацию о них среди потенциальных туристов.



Алишер Рустамович Мухамедов,

Эксперт по вопросам развития регионального туризма,

Директор Туристической Компании ООО "ALIZAM",

Председатель Ассоциации сотрудничества туроператоров Центральной Азии Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688734020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Спикер Сената встретился с гендиректором "Тенгизшевройл"

- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-японского сотрудничества

- Субсидирование фермеров, цифровизация ОСИ и экологический контроль: новые электронные платформы обсудили в Правительстве

- Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики - Алихан Смаилов о ЧС в западных регионах Казахстана

- О регулировании игорного бизнеса

- Рациональное использование воды, модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых систем учета: вопрос водообеспечения рассмотрен в Правительстве

- Кадровые перестановки

- С 2024 года количество плановых проверок бизнеса планируется сократить в два раза

- Коран Кенесары хана передан Духовному управлению мусульман Казахстана

