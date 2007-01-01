 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.07.2023
09:34  Шансов больше нет: Эрдоган приговорил Зеленского, - В.Хомяков
09:15  В Узбекистане голосуют за нового старого президента
09:10  Елки-палки. Узбекские озеленители не смогли без приписок
09:08  "Мозговые центры" Китая: анализ деятельности
09:06  Неолиберализм или Управление рынками, - Диего Фузаро
09:02  Протесты во Франции: чья это вина? - katehon.com
08:48  Кырпрез Жапаров улетел с госвизитом в Улан-Батор

08:45  Айбек Артыкбаев отправлен послом Кыргызстана в Монголию
08:24  Укро-попики сдали Лавру. Кадило угодило..., - НГ
00:25  Арабская интифада разорвет не только Францию, но и весь Евросоюз. Дело времени, - Эмиль Амин
00:17  Зачем чешским жуликам "зерновая сделка"?
00:12  Почему в Европе бунтуют. Что вызывает рост преступности: нигилизм или расизм? - Джонатан Миллер
00:07  Бунты и протесты: национальный фольклор Франции
00:04  Макрон спускаетися в ад, - Александр Дугин
Суббота, 08.07.2023
23:10  Знаменитый спринтер "Астаны" Кэвендиш упал и сошел с "Тур де Франс-2023"
21:46  Правительство Нидерландов Марка Рютте ушло в отставку из-за миграционного вопроса
20:44  Эрдоган вернул на Украину главарей "Азова" вопреки обещаниям держать их в Турции до конца войны
15:07  "Марш Вагнера": как бьют по Казахстану российские катастрофы, - Адил Урманов
15:00  Деградация технических кадров: о чем говорит череда производственных аварий в Казахстане
12:39  Юань набирает обороты против доллара
12:35  Саранча атакует север Казахстана
11:58  Елбасиный зять - олигарх Кулибаев переизбран вице-президентом Олимпийского совета Азии
11:40  Washington Post: США заряжают Украину кассетными бомбами
11:34  План "Б", или Кто будет хвататься за шасси американского лайнера, улетающего из Киева? - CП
11:32  Путину расхотелось встречаться с "другом" Эрдоганом
08:11  Шанхайская Организация Сотрудничества: удастся ли прийти к общему знаменателю? - Д.Нефедов
08:01  Гастарбайтерам из РФ ехать некуда, - Валерий Выжутович
07:59  Сенатор Косачев: Важно не допускать образования и разрастания мигрантских анклавов
07:42  Ереван и Баку не могут преодолеть противоречия, - Юрий Рокс
07:31  Предать - это предвидеть. Эрдоган выступил за вступление Украины в НАТО
00:51  Что пообещали избирателям действующие лица досрочных выборов президента Узбекистана
00:47  Африка в центре геополитической битвы
00:43  В Душанбе похищен и вывезен в Турцию бывший глава организации "Диалог" Эмсал Коч
00:41  Полупроводниковые войны
00:24  В Ташкенте также отменен концерт Григория Лепса. Таких друзей - и врагов не надо...
00:22  Сынишка экс-главы МИД Узбекистана стал совладельцем "российской" Уральской горно-металлургическая компании
00:17  Дефицит воды бьет по энергетике Киргизии
00:15  Кадровые перестановки в Туркменистане: главное – лояльность
00:12  Цифровой апартеид. Тотальная слежка за палестинцами в Израиле
00:06  Беларусь официально просится в состав БРИКС
Пятница, 07.07.2023
17:20  Рыночный конформизм. Победив, Эрдоган быстро отказался от антизападной риторики, - Сергей Кожемякин
16:00  Зеленский летит к "кремлевскому другу" Эрдогану. Обтяпывать очередной сговор
15:47  Туркестан: забытый город в туристических маршрутах, - Алишер Мухамедов
14:31  Какая польза от простой верблюжьей колючки
13:12  Белый Белый дом. Кокаиновая дорожка семьи Байденов
13:06  Самобытное государство-цивилизация, его соседи и родственники, - Юрий Слезкин
13:03  Образ желанного мира и бюрократия, - В.Рыбаков
13:01  "Мир усеян могилами великих держав, потерявших национальную идею", - Сергей Караганов
12:59  Байден зачем-то стал пинать трибуну во время выступления в Южной Каролине
12:57  Россия накрыла одним супер-ударом по Львову 800 наемников и британские танки Challenger
12:01  Мятеж французских зуммеров неожиданно стих, - Дм.Бавырин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Айбек Артыкбаев отправлен послом Кыргызстана в Монголию
08:45 09.07.2023

Указом Президента КР С.Жапарова новым послом Кыргызстана в Монголии назначен

АРТЫКБАЕВ Айбек Мухтарович
/ /
[17.06.1975 - ..]
Род. в г. Фрунзе. Кыргыз

окончил экономический факультет Ошского Технологического университета (1992-1996), Кыргызскую Государственную юридическую академию (2004-2007), получил Академическую степень "Магистр Государственного управления" в Академии Управления при Президенте КР (1999-2000). Кроме того успешно окончил обучение в Великобритании по английскому языку и по бизнес-управлению в Пенсильванском Университете, США; аспирантуру Дипакадемии МИД Российской Федерации (2013-14) Кандидат политических наук (20 мая 2014, защитил диссертацию по теме "Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации", Дипакадемия МИД РФ, Москва).
Курсы и стажировки:
05.2000-06.2005 - "Управления межэтническими отношениями" ОБСЕ, Бишкек. Кыргызстан.
05.2001-12.2002 -"Edgware Academy". "Английский язык". Лондон, Великобритания.
01-03.2004 - Институт "СМС". "Компьютерные Технологии", Нью Дели, Индия.
02-05.2006 - Университет Пенсильвании. "Английский язык для Бизнеса", Филадельфия, США.
11/2011-12/2011 - МИД Малайзии, JAICA. "Управления проектами и планирование". Куала-Лумпур, Малайзия.

С 1996 года работал на государственной службе Кыргызской Республики. Является Советником Дипломатической службы и Государственной службы КР.
07.1996 - 08.1999 - Главный специалист по маркетингу, Государственная Администрация Ноокенского района;
05-12.2000 - тренер проекта ООН "Управление Межэтническими Отношениями";
04.2001-01.2003 - аудитор "Лондон Лодж Хотел", Лондон, Англия.
06.2003-05.2005 - Ведущий специалист по делам банкротства Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом.
06-10.2005 - помощник Министра Кыргызской Республики по делам международной интеграции и сотрудничеству.
01.2007-06.2009 - юрист ОсОО "Стройтехновек".
06.2009-03.2011 - 1-й секретарь Департамента западных стран МИД КР.
В 03-04.2011 - помощник Мин-ва иностранных дел КР.
С апреля 2011 - 11.2012 - полномочный представитель МИД КР по югу, г. Ош.
12.2012-06.2014 - эксперт аппарата Правительства Кыргызской Республики
07.2015-02.2017 - генеральный директор ОсОО "Мундуз-Строй"
09.2017-06.2019 - представитель по Центральной Азии Холдинга "Росагромаркет".
11.2020- 02.2021 - советник вице-премьер-министра КР
В авг. - окт. 2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва, как №13 списка партии "Мекенчил".

зам. МИД КР (04.2021 - 8.07.2023)

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Монголии (с 8.07.2023-

автор монографии: "Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации".
Lap Lambert Academic Publishing 10.04.2014г. Германия
Выпущенные статьи: 12 шт.

Награжден именными часами Президента Кыргызской Республики за плодотворную дипломатическую деятельность, заслуги в развитии внешней политики Кыргызстана в соответствии с Распоряжением Президента КР.
Награжден Почетной грамотой за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, добросовестное отношение к служебным обязанностям, а также в связи с 30-летием Независимости Кыргызской Республики.
Награжден Почетной грамотой Жогорку Кенеша Кыргызской Республики за плодотворный труд, высокий профессионализм и существенный вклад в реализацию внешнеполитического курса Кыргызской Республики.

помощник брата свергнутого в результате госпереворота 7 апреля 2010 года президента Курманбека Бакиева Адыла

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1688881500


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Спикер Сената встретился с гендиректором "Тенгизшевройл"
- В Мажилисе обсудили вопросы казахстанско-японского сотрудничества
- Субсидирование фермеров, цифровизация ОСИ и экологический контроль: новые электронные платформы обсудили в Правительстве
- Имеющихся запасов топлива достаточно для всей республики - Алихан Смаилов о ЧС в западных регионах Казахстана
- О регулировании игорного бизнеса
- Рациональное использование воды, модернизация инфраструктуры и внедрение цифровых систем учета: вопрос водообеспечения рассмотрен в Правительстве
- Кадровые перестановки
- С 2024 года количество плановых проверок бизнеса планируется сократить в два раза
- Коран Кенесары хана передан Духовному управлению мусульман Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  