Айбек Артыкбаев отправлен послом Кыргызстана в Монголию

08:45 09.07.2023

Указом Президента КР С.Жапарова новым послом Кыргызстана в Монголии назначен



АРТЫКБАЕВ Айбек Мухтарович

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[17.06.1975 - ..]

Род. в г. Фрунзе. Кыргыз



окончил экономический факультет Ошского Технологического университета (1992-1996), Кыргызскую Государственную юридическую академию (2004-2007), получил Академическую степень "Магистр Государственного управления" в Академии Управления при Президенте КР (1999-2000). Кроме того успешно окончил обучение в Великобритании по английскому языку и по бизнес-управлению в Пенсильванском Университете, США; аспирантуру Дипакадемии МИД Российской Федерации (2013-14) Кандидат политических наук (20 мая 2014, защитил диссертацию по теме "Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации", Дипакадемия МИД РФ, Москва).

Курсы и стажировки:

05.2000-06.2005 - "Управления межэтническими отношениями" ОБСЕ, Бишкек. Кыргызстан.

05.2001-12.2002 -"Edgware Academy". "Английский язык". Лондон, Великобритания.

01-03.2004 - Институт "СМС". "Компьютерные Технологии", Нью Дели, Индия.

02-05.2006 - Университет Пенсильвании. "Английский язык для Бизнеса", Филадельфия, США.

11/2011-12/2011 - МИД Малайзии, JAICA. "Управления проектами и планирование". Куала-Лумпур, Малайзия.



С 1996 года работал на государственной службе Кыргызской Республики. Является Советником Дипломатической службы и Государственной службы КР.

07.1996 - 08.1999 - Главный специалист по маркетингу, Государственная Администрация Ноокенского района;

05-12.2000 - тренер проекта ООН "Управление Межэтническими Отношениями";

04.2001-01.2003 - аудитор "Лондон Лодж Хотел", Лондон, Англия.

06.2003-05.2005 - Ведущий специалист по делам банкротства Государственного комитета Кыргызской Республики по управлению государственным имуществом.

06-10.2005 - помощник Министра Кыргызской Республики по делам международной интеграции и сотрудничеству.

01.2007-06.2009 - юрист ОсОО "Стройтехновек".

06.2009-03.2011 - 1-й секретарь Департамента западных стран МИД КР.

В 03-04.2011 - помощник Мин-ва иностранных дел КР.

С апреля 2011 - 11.2012 - полномочный представитель МИД КР по югу, г. Ош.

12.2012-06.2014 - эксперт аппарата Правительства Кыргызской Республики

07.2015-02.2017 - генеральный директор ОсОО "Мундуз-Строй"

09.2017-06.2019 - представитель по Центральной Азии Холдинга "Росагромаркет".

11.2020- 02.2021 - советник вице-премьер-министра КР

В авг. - окт. 2020 - кандидат в депутаты Жогорку Кенеша 7 созыва, как №13 списка партии "Мекенчил".



зам. МИД КР (04.2021 - 8.07.2023)



Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Монголии (с 8.07.2023-



автор монографии: "Геополитические процессы в Центральной Азии в эпоху глобализации".

Lap Lambert Academic Publishing 10.04.2014г. Германия

Выпущенные статьи: 12 шт.



Награжден именными часами Президента Кыргызской Республики за плодотворную дипломатическую деятельность, заслуги в развитии внешней политики Кыргызстана в соответствии с Распоряжением Президента КР.

Награжден Почетной грамотой за особые заслуги перед Кыргызской Республикой, добросовестное отношение к служебным обязанностям, а также в связи с 30-летием Независимости Кыргызской Республики.

Награжден Почетной грамотой Жогорку Кенеша Кыргызской Республики за плодотворный труд, высокий профессионализм и существенный вклад в реализацию внешнеполитического курса Кыргызской Республики.



помощник брата свергнутого в результате госпереворота 7 апреля 2010 года президента Курманбека Бакиева Адыла