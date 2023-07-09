Аскар Ертаев возглавил Миграционную службу Казахстана

12:30 10.07.2023

Сегодня, распоряжением премьер-министра РК, назначен новый глава Комитета по миграции Минтруда страны. Им стал



ЕРТАЕВ Аскарбек Маратович

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[..1977 - ..]

Родился в г. Актюбинск (ныне - Актобе). Казах.



Окончил Актюбинский институт менеджмента, бизнеса и права "НУР", Актюбинский государственный университет им. К. Жубанова.



Трудовую деятельность начал в 1997 году специалистом II категории по вопросам промышленности, транспорта, связи, строительства и коммунального хозяйства Аппарата акима Мугалжарского района Актюбинской области.

В 2000-2014 годы работал в банковской сфере на разных должностях. 2014-2021 годы – главный эксперт, начальник управления, заместитель директора департамента развития системы государственного управления, директор департамента стратегического анализа и развития Министерства национальной экономики РК. 2021-2022 годы – заведующий сектором аналитического отдела Совета безопасности РК Администрации президента РК.

С июня 2022 - июль 2023 - зав. Экономическим отделом Аппарата правительства РК.



с 10.07.2023 - председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК