Британской ракетой на Укрфронте убит рос-генерал Олег Цоков - выпускник Ташкентского ВОКУ

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20:29 11.07.2023
Оле́г Ю́рьевич Цо́ков (23 сентября 1971, СССР - 11 июля 2023, Бердянск) - российский военачальник, генерал-лейтенант (2023).
Из-за вторжения России на Украину находился под санкциями Евросоюза, Великобритании и Новой ЗеландииПерейти к разделу "Санкции".
Родился 23 сентября 1971 года в семье военнослужащего и учительницы. Поменял 11 школ, прежде чем получил аттестат о среднем образовании.
Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище (1994), Военную академию им. М. В. Фрунзе (2000).
После окончания училища проходил службу в Сибирском военном округе командиром взвода, роты. Участвовал в первой чеченской войне.
С 2000 по 2004 год командир 2-го мсб 74-й омсбр, майор, подполковник (Юрга). Участвовал во второй чеченской войне.
С 2004 года - заместитель командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады.
С 2006 года - командир 228-го мотострелкового Севастопольского ордена Александра Невского полка.
С 2011 по 2014 год заместитель командира 33-й отдельной мотострелковой бригады 49-й армии Южного военного округа (Майкоп).
С 2014 по 2015 год - командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР[1].
С 2015 по 2018 год - командир 205-й отдельной мотострелковой бригады (Буденновск Ставропольского края).
С 2018 по 2019 год - заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Ставрополь)[2].
С сентября 2019 по июнь 2021 года - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (факультет национальной безопасности и обороны государства)
С 24 февраля 2022 года участвует в войне с Украиной. С августа 2022 года - командир 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии (Смоленск).
Погиб в июле 2023 года в должности зам. командующего Южным военным округом в результате удара по запасному командному пункту 58-й армии в Бердянске в ходе украинского контрнаступления в июле 2023 года.
Семья
Женат, воспитывал сына и дочь.
Награды
Орден Жукова;
Три Ордена Мужества;
Орден "За военные заслуги";
Медаль "Участнику военной операции в Сирии";
Медаль "За отличие в военной службе" III, II, I степени;
Медаль "За воинскую доблесть" 1-й степени и 2-й степени
Медаль "За укрепление боевого содружества";
Медаль "За участие в военном параде в День Победы";
Медаль За отличие в службе в Сухопутных войсках
Медаль Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ - 2012"
Медаль За возвращение Крыма
Заслуженный военный специалист Российской Федерации.