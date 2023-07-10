Британской ракетой на Укрфронте убит рос-генерал Олег Цоков - выпускник Ташкентского ВОКУ

20:29 11.07.2023

Оле́г Ю́рьевич Цо́ков (23 сентября 1971, СССР - 11 июля 2023, Бердянск) - российский военачальник, генерал-лейтенант (2023).



Из-за вторжения России на Украину находился под санкциями Евросоюза, Великобритании и Новой ЗеландииПерейти к разделу "Санкции".



Родился 23 сентября 1971 года в семье военнослужащего и учительницы. Поменял 11 школ, прежде чем получил аттестат о среднем образовании.



Окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное училище (1994), Военную академию им. М. В. Фрунзе (2000).



После окончания училища проходил службу в Сибирском военном округе командиром взвода, роты. Участвовал в первой чеченской войне.



С 2000 по 2004 год командир 2-го мсб 74-й омсбр, майор, подполковник (Юрга). Участвовал во второй чеченской войне.



С 2004 года - заместитель командира 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденов Кутузова и Суворова бригады.



С 2006 года - командир 228-го мотострелкового Севастопольского ордена Александра Невского полка.



С 2011 по 2014 год заместитель командира 33-й отдельной мотострелковой бригады 49-й армии Южного военного округа (Майкоп).



С 2014 по 2015 год - командир 810-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты имени 60-летия образования СССР[1].



С 2015 по 2018 год - командир 205-й отдельной мотострелковой бригады (Буденновск Ставропольского края).



С 2018 по 2019 год - заместитель командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (Ставрополь)[2].



С сентября 2019 по июнь 2021 года - слушатель Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации (факультет национальной безопасности и обороны государства)



С 24 февраля 2022 года участвует в войне с Украиной. С августа 2022 года - командир 144-й гвардейской мотострелковой Ельнинской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии (Смоленск).



Погиб в июле 2023 года в должности зам. командующего Южным военным округом в результате удара по запасному командному пункту 58-й армии в Бердянске в ходе украинского контрнаступления в июле 2023 года.



Семья

Женат, воспитывал сына и дочь.



Награды

Орден Жукова;

Три Ордена Мужества;

Орден "За военные заслуги";

Медаль "Участнику военной операции в Сирии";

Медаль "За отличие в военной службе" III, II, I степени;

Медаль "За воинскую доблесть" 1-й степени и 2-й степени

Медаль "За укрепление боевого содружества";

Медаль "За участие в военном параде в День Победы";

Медаль За отличие в службе в Сухопутных войсках

Медаль Стратегическое командно-штабное учение "Кавказ - 2012"

Медаль За возвращение Крыма

Заслуженный военный специалист Российской Федерации.