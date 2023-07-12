Транспортная изоляция Туркестана или Почему Туркестан не может активно включиться в туристические маршруты

11:57 13.07.2023 На вопросы корреспондента Информационно-аналитического сайта "ЦентрАзия" отвечает Раушан Шамильевна Шамиль, Заслуженный деятель отрасли туризма, Президент Национальной Ассоциации Индустрии Туризма, Член Общественного Совета Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.



Журналист: Добрый день, Раушан Шамильевна! Спасибо, что согласились дать интервью. Сегодня мы хотели бы обсудить тему Туркестана как потенциальной туристической Мекки. Почему, на ваш взгляд, Туркестан не стал таким привлекательным туристическим направлением, каким мог бы быть?



Раушан Шамильевна: Добрый день! Спасибо за приглашение. Действительно, Туркестан имеет огромный потенциал для развития туризма, но пока не стал туристической Меккой. Это связано с несколькими факторами.



Во-первых, необходимо отметить, что Туркестан является историческим и культурным центром Казахстана. Здесь расположены такие уникальные памятники, как Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, Мечеть Ходжи Ахмеда Ясави, а также другие исторические и архитектурные объекты. Однако, несмотря на это, недостаточная развитость транспортной инфраструктуры в регионе, недостаток транспортных маршрутов, отсутствия авиа и автобусных маршрутов из Туркестана в соседние страны региона и в первую очередь в Узбекистан ограничивают возможности привлечения большого числа туристов в Туркестан.



Во-вторых, необходимо развивать туристическую индустрию в Туркестане и продвигать его как туристическое направление. Недостаточное продвижение и маркетинговые усилия приводят к тому, что многие туристы не знают о потенциале этого региона. Необходимо проводить активные маркетинговые кампании, участвовать в международных выставках и привлекать внимание туристических агентств и операторов.



Журналист: Несмотря на впечатляющие суммы инвестиций в сферу туризма в Туркестанской области, эффективность их использования вызывает вопросы. Как вы видите ситуацию?



Раушан Шамильевна: Действительно, инвестиции в сферу туризма в Туркестанской области впечатляют, однако, эффективность их использования вызывает определенные вопросы. Регион имеет огромный потенциал для развития туризма, но для достижения реального экономического роста необходимо улучшить инфраструктуру и привлечь больше иностранных туристов. Одной из основных проблем является недостаточная развитость международной транспортной инфраструктуры в регионе. Это ограничивает возможности привлечения большого числа туристов. Недостаточное количество качественных туристических автобусов ограничивает возможности доставки туристов из соседних стран региона в Туркестан.



Журналист: Вы упомянули о потенциале привлечения туристов из Узбекистана. Какие возможности представляются в этом направлении?



Раушан Шамильевна: Узбекистан с населением более 36 миллионов человек представляет огромный потенциал для привлечения туристов в Туркестан. Ежегодно сотни тысяч узбекских туристов могли бы посещать этот регион, что способствовало бы загрузке инфраструктуры туризма. Однако, в попытках организовать потоки узбекских туристов в Международный туристический комплекс "Керуен-Сарай", туроператоры сталкиваются с проблемой недостатка качественных лицензированных туристических автобусов для доставки туристов из Узбекистана в Туркестан. Отсутствие авиа и автобусных маршрутов из Туркестана в Узбекистан создает определенные проблемы для развития туризма в регионе. Город становится тупиковым пунктом в туристических маршрутах, что затрудняет и замедляет процесс доставки туристов из Узбекистана в Туркестан.



Журналист: Какие последствия это имеет для потенциальных туристов и развития туризма в регионе?



Раушан Шамильевна: Отсутствие прямых авиа и автобусных маршрутов из Туркестана в Узбекистан создает неудобства для туристов и затрудняет их поездку в регион. Невозможность удобной доставки туристов из Узбекистана и других стран региона затрудняет приток иностранных туристов в Туркестан. Например, чтобы привезти туристов из Ташкента, Самарканда и других городов Узбекистана в Туркестан, приходится прокладывать авиационный путь через Алматы, что увеличивает время и стоимость поездки. Это отталкивает потенциальных туристов от посещения города и снижает привлекательность региона для туристических поездок.



Журналист: Согласно статистическим данным, Узбекистан является ключевым генерирующим туристским рынком для Казахстана в регионе. Однако, несмотря на значимость города Туркестана и его культурное наследие, неразвитость транспортной инфраструктуры делает его неудобным для посещения туристов. Как вы видите ситуацию и какие меры могут быть предприняты для развития туризма в регионе?



Раушан Шамильевна: Действительно, Узбекистан является ключевым генерирующим туристским рынком для Казахстана в регионе. Однако, неразвитость транспортной инфраструктуры в Туркестанской области создает определенные проблемы для развития туризма в этом регионе. Отсутствие привлекательных комбинированных туров, включающих посещение Туркестана, ограничивает потенциал развития туризма. Для решения этой проблемы необходимо развивать авиационную и автобусную инфраструктуру в регионе. Важно создать прямые авиа и автобусные маршруты из Туркестана в Узбекистан, чтобы облегчить и ускорить процесс доставки туристов. Это позволит сократить время и стоимость поездки, а также сделает Туркестан более привлекательным для туристов из Узбекистана и других стран региона. Это позволит привлечь больше иностранных туристов и развить комбинированные региональные туры, включающие посещение Туркестана. Кроме того, необходимо продвигать регион как туристическое направление.



Журналист: Вопрос касательно проблемы получения разрешения на организацию регулярных международных автобусных перевозок пассажиров и туристов из соседней Ташкентской области Узбекистана в Туркестан и из других городов Узбекистана в Шымкент. Как вы видите ситуацию и какие меры могут быть предприняты для решения этой проблемы?



Раушан Шамильевна: Действительно, самой актуальной проблемой является получение разрешения на организацию регулярных международных автобусных перевозок из соседних регионов Узбекистана в Туркестан и Шымкент.



Так по информации автобусных перевозчиков из Туркестанской области и Шымкента они столкнулись с проблемой получения разрешения на организацию регулярных международных автобусных перевозок пассажиров и туристов из соседней Ташкентской области Узбекистана в Туркестан, из Самарканда - в Туркестан, из Ташкента - в Шымкент. Перевозчики показали мне кучу отписок, которые им прислали с Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. Перевозчики обращались в этот Комитет с просьбой дать им разрешения на организацию регулярных международных автобусных перевозок пассажиров и туристов из соседних регионов Узбекистана и получили раз за разом бюрократические отписки. Это создают препятствия для развития туристической индустрии в регионе.



Журналист: Какие меры могут быть предприняты для решения этой проблемы и облегчения организации международных автобусных перевозок?



Раушан Шамильевна: Для решения этой проблемы необходимо упростить процедуру получения разрешений на организацию международных автобусных перевозок. Комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК должен учесть потребности перевозчиков и туристической индустрии в развитии международных автобусных маршрутов. Необходимо создать более гибкую и прозрачную систему выдачи разрешений, чтобы упростить процесс и сократить бюрократические препятствия.



Развитие международных автобусных перевозок и привлечение большего числа туристов из Узбекистана имеет множество преимуществ. Во-первых, это способствует развитию туристической индустрии в регионе и увеличению туристического потока. Во-вторых, это способствует развитию экономики региона.



Журналист: Вопрос, связан с требованиями руководителей Правительства Казахстана к Комитету транспорта. В последнее время перевозчики сталкиваются с отписками и бюрократическии препятствиями со стороны чиновников. Когда руководители Правительства Казахстана начнут требовать конкретных результатов от Комитета транспорта, а не отписки их чиновников?



Раушан Шамильевна: Действительно, проблема отписок и бюрократических препятствий со стороны чиновников в Комитете транспорта Казахстана является серьезной. Руководители Правительства Казахстана должны требовать конкретных результатов от Комитета транспорта, чтобы обеспечить эффективное развитие транспортной инфраструктуры и поддержку туристической индустрии.



Для того, чтобы руководители Правительства Казахстана начали требовать конкретных результатов от Комитета транспорта, необходимо провести системный анализ работы этого органа. Важно выявить причины, по которым возникают отписки и бюрократические препятствия, и разработать меры для их устранения. Также, необходимо установить четкие показатели и сроки, по которым будет оцениваться работа Комитета транспорта, и требовать их выполнения.



Требование конкретных результатов от Комитета транспорта со стороны руководителей Правительства Казахстана позволит повысить эффективность работы Комитета и ускорить развитие транспортной инфраструктуры. Это способствует улучшению условий для развития туристической индустрии и привлечению большего числа туристов в регион.



Журналист: Вопрос, связанный с простоем гостиниц в Туркестане из-за отсутствия организации международных автобусных перевозок. Владельцы гостиниц вынуждены оплачивать коммунальные платежи, налоги и зарплаты сотрудникам за пустующие комнаты. Было бы справедливо, если бы отельеры выставляли счета в Комитет транспорта Казахстана за простой своих гостиниц. Как вы видите эту ситуацию и какие меры могут быть предприняты для решения этой проблемы?



Раушан Шамильевна: Действительно, простой гостиниц в Туркестане из-за отсутствия организации международных автобусных перевозок является серьезной проблемой для владельцев гостиниц. Они вынуждены нести дополнительные расходы на коммунальные платежи, налоги и зарплаты сотрудникам за пустующие комнаты. Было бы справедливо, если бы отельеры выставляли счета в Комитет транспорта Казахстана за простой своих гостиниц, поскольку они не выполняют свои обязанности по организации международных автобусных перевозок.



Журналист: Вопрос, связанный с завершением строительства Большой Соборной Мечети в Туркестане. Как вы видите важность этого проекта для развития туризма в регионе и какие ожидаются результаты после его завершения?



Раушан Шамильевна: Действительно, завершение строительства Большой Соборной Мечети в Туркестане имеет огромное значение для развития туризма в регионе. Туристский поток в Туркестан, как в прошлом, так и сейчас, в основном формируется за счет паломников. Строительство мечети позволит соответствовать стандартам "Ziyorat turizm" и продлить сроки пребывания туристов паломников в городе. Это позволит привлечь больше верующих и продлить их пребывание в городе, что в свою очередь способствует развитию туристической индустрии и экономики региона.



Строительство Большой Соборной Мечети в Туркестане для 5000 верующих было начато еще в 2019 году. Как известно, мечеть является подарком Узбекистана Казахстану и куратором проекта является лично Президент Республики Узбекистан Ш.Мирзиеев. Архитектурный комплекс будет включать здание для проведения обрядов, конгресс-холл, медресе на 180 мест, библиотеку, столовую, спортивные площадки, автостоянку на 500 мест и фонтан. Остается надеется, что к моменту проведения 10-го юбилейного Саммита тюркских государств в октябре этого года Мечеть будет торжественно открыта в присутствии глав государств.



Журналист: Какие меры могут быть предприняты для ускорения завершения строительства Большой Соборной Мечети и обеспечения ее открытия к моменту проведения 10-го юбилейного Саммита тюркских государств?



Раушан Шамильевна: Для ускорения завершения строительства Большой Соборной Мечети необходимо обеспечить эффективное управление проектом и координацию между всеми заинтересованными сторонами. Важно соблюдать установленные сроки и качество работ, а также обеспечить финансирование проекта.



Журналист: Вопрос, связанный с созданием Центра тюркского мира в Туркестане и его роли в привлечении туристов. Как вы видите важность этого проекта и какие меры могут быть предприняты для его успешной реализации?



Раушан Шамильевна: Создание Центра тюркского мира в Туркестане является важным шагом для привлечения туристов и развития туристической индустрии в регионе. Этот проект, порученный Президентом Казахстана К.-Ж.К. Токаевым, имеет потенциал стать магнитом для туристов, привлекая внимание не только из тюркоязычных государств, но и со всего мира.



Чтобы идея опять не превратилась в помпезный монумент, правительства стран Центральной Азии, ШОС, Организации тюркских государств, должны реально, а не на словах, стимулировать региональное сотрудничество в сфере туризма: предоставить в Центре тюркского мира в Туркестане помещения для коворкинг-центров, выделить на безвозмездной основе офисы для рабочих групп из туроператоров, выделять туроператорам региона гранты и субсидии на проекты развития регионального сотрудничества и продвижения регионального тур продукта.



Журналист: Многофункциональный туристический комплекс "Керуен-Сарай" в Туркестане был назван блогерами "казахстанской Венецией". Расскажите нам, пожалуйста, о комплексе и его особенностях для туризма.



Раушан Шамильевна: МТК "Керуен-Сарай" в Туркестане действительно является уникальным и привлекательным местом для туристов. Он получил прозвище "казахстанская Венеция" благодаря своей особенности - все сооружения комплекса связаны между собой водными каналами, а по этим каналам передвигаются лодки. Это создает атмосферу уюта и романтики, которая напоминает Венецию.



В комплексе "Керуен-Сарай" есть множество объектов и развлечений для посетителей. Здесь можно прогуляться по водным каналам на лодках и насладиться красивыми видами, посетить рестораны и кафе, где можно попробовать национальные казахстанские блюда, а также посетить магазины с сувенирами и ремесленными изделиями. Кроме того, комплекс предлагает различные развлечения, такие как концерты, выставки и мастер-классы, чтобы сделать пребывание посетителей еще более интересным и запоминающимся.



МТК "Керуен-Сарай" играет важную роль в развитии туризма в регионе. Его уникальная архитектура и атмосфера могут привлекать множество туристов, как из Казахстана, так и из других стран.



Журналист: Некоторые профессионалы сферы туризма указывают на то, что руководство комплекса и Акимат города не используют в полной мере возможности для привлечения иностранных туристов. Как вы видите эту ситуацию и какие меры могут быть предприняты для привлечения большего числа иностранных туристов?



Раушан Шамильевна: Действительно, привлечение иностранных туристов в МТК "Керуен-Сарай" в Туркестане является важной задачей. Я согласна с мнением профессионалов сферы туризма о том, что руководство комплекса и Акимат города могут использовать больше возможностей для привлечения иностранных туристов.



Для привлечения большего числа иностранных туристов в МТК "Керуен-Сарай" необходимо принять ряд мер. Во-первых, руководство комплекса и Акимат города могут сотрудничать и совместно разработать программы и маркетинговые стратегии, направленные на привлечение иностранных туристов. Важно активно продвигать комплекс на международном уровне, участвовать в туристических выставках и форумах, а также использовать современные инструменты интернет-маркетинга. Кроме того, предоставление ресторанам и кафе Туркестана возможности выставить свои столики для туристов вдоль каналов может стать эффективным способом привлечения иностранных гостей. Рестораторы могут предлагать различные виды чая, кофе и качественные прохладительные напитки, чтобы создать комфортную атмосферу для туристов. Однако, здесь важно строго придерживаться запрета на алкоголь.



Вечерний отдых за столиками вдоль каналов и водоемов является одним из самых популярных видов досуга среди туристов во многих странах мира. Это не удивительно, ведь такой отдых позволяет насладиться красивыми видами, атмосферой и культурой места, а также попробовать местную кухню.



Журналист: Вопрос, связанный с привлечением туристов из стран региона в Туркестан. Некоторые эксперты указывают на необходимость проведения целенаправленной рекламно-информационной работы для достижения этой цели. Как вы видите эту ситуацию и какие меры могут быть предприняты для привлечения большего числа туристов из соседних стран?



Раушан Шамильевна: Действительно, для привлечения потоков туристов из стран региона в Туркестан необходимо проводить целенаправленную рекламно-информационную работу. Это важный аспект развития туризма в регионе. Я согласен с мнением экспертов о том, что ТОО "Open Turkestan" Акимата Туркестанской области, Министерство культуры и спорта РК, а также АО НК "KazakhTourism" должны вести активную маркетинговую работу в странах региона, особенно в Узбекистане. Это может включать организацию презентаций, участие в туристических выставках и форумах, а также использование современных инструментов интернет-маркетинга.



Кроме того, важно установить партнерские отношения с туроператорами из соседних стран. Сотрудничество с ними позволит эффективно продвигать туристический кластер Туркестана и предлагать туристам разнообразные туристические пакеты и услуги. Ключевым индикатором эффективности работы должен стать коэффициент заполняемости гостиниц Туркестана. Для достижения мировых стандартов порогового значения в 66% среднегодовой заполняемости гостиниц туристский кластер Туркестана должен обслуживать сотни тысяч туристов в год. Без привлечения туроператоров из соседних стран это будет проблематично.



Журналист: Идея организации ознакомительных инфо-туров в Туркестан для туроператоров, турагентов и блогеров из Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Как вы видите эту инициативу и какие преимущества она может принести для привлечения туристов в Туркестан?



Раушан Шамильевна: Организация ознакомительных инфо-туров в Туркестан для туроператоров, турагентов и блогеров из соседних стран региона является очень целесообразной идеей. Это позволит представителям туристической индустрии ознакомиться с туристическими достопримечательностями и услугами, которые предлагает Туркестан, и распространить информацию о них среди потенциальных туристов.



Организация ознакомительных инфо-туров для туроператоров, турагентов и блогеров имеет несколько преимуществ. Во-первых, это позволит представителям туристической индустрии лично ознакомиться с туристическим потенциалом Туркестана, его достопримечательностями, культурой и историей. Они смогут увидеть все преимущества и уникальность этого региона и передать свои впечатления потенциальным туристам. Во-вторых, это активизирует сотрудничество между туроператорами стран региона и привлечение большего числа туристов в Туркестан. Кроме того, организация ознакомительных инфо-туров позволяет турагентам стать надежными информационными ресурсами для потенциальных туристов в своих странах. Они могут рассказывать о своих личных впечатлениях от посещения Туркестана, делиться фотографиями и видео, а также предоставлять информацию о туристических услугах и возможностях. Это помогает привлечь больше туристов и увеличить потоки посетителей в Туркестан. Источник - ЦентрАзия

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