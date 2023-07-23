Имя первого известного истории военного разведчика, - П.Густерин

17:28 25.07.2023

П.В. Густерин

Имя первого известного истории военного разведчика



Портрет Гнея Помпея Трога в издании:

Юстин. Древней универсальной истории Трога Помпея сократитель.

Перев. Н. Попова. СПб., 1768.



Давно задавался вопросом: кто же стал первым в истории разведчиком? Не нашел ответа ни в книге М.И. Умнова "Всемирная история шпионажа" (М., 2000), где автор в Главе I "Организация шпионажа в Древнем мире" мог бы сказать об этом, ни в книге А.И. Колпакиди "Спецслужбы Российской Империи" (М., 2010), где автор в Главе 26 "Рождение военной разведки (древнейшие времена – XIII век)" также мог бы сказать об этом. Не нашел и где бы то ни было еще.



Будучи по первому диплому антиковедом, я никогда не переставал интересоваться древностью, особенно эллинизмом. И вот, мне на глаза попалась книга, которую сам собирался переводить и комментировать, и факт выхода которой в свет изменил мои творческие планы.



Труд историка I в. н.э. Гнея Помпея Трога "История Филиппа", то есть Филиппа II Аргеада, отца Александра III Аргеада (Македонского), дошел до нас в сокращении, выполненном историком II в. Марком Юнианом Юстином. Такие сокращения в древности назывались "эпитома" – краткое изложение объемного сочинения. На русском языке впервые оно было издано в Санкт-Петербурге в 2005 г. под титулом: Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога "Historiae Philippicae".



Здесь в Главе 6 Книги XXI Юстин говорит: "Между тем карфагеняне, испуганные столь великими успехами Александра Великого (разгром персов на реке Граник в 334 г. до н.э. и при Иссе в 332 г. до н.э. – П.Г.), стали опасаться, что он и Африку захочет присоединить к Персидскому царству. С целью проникнуть в намерения его они посылают к нему Гамилькара по прозвищу Родана, человека, выдававшегося среди других ловкостью и даром слова. Их страх все возрастал оттого, что (в 332 г. до н.э. после полугодичной осады. – П.Г.) взят был Тир (нынешний Сур. – П.Г.), их метрополия (государство, основывавшее колонии. – П.Г.), оттого, что на границах Африки и Египта основана была Александрия (Александрия Египетская, в 332 г. до н.э. – П.Г.), соперница Карфагена, и оттого, что счастье всегда сопутствовало царю [Македонии], алчность и удачливость которого не знали границ. Итак, Гамилькар, добившись через Пармениона (македонский полководец. – П.Г.) доступа к царю, притворился, будто бы бежал к Александру после изгнания из родины, и предложил стать рядовым солдатом в его походах. Выведывая, таким образом, замыслы Александра, он обо всем сообщал своим согражданам на деревянных дощечках, покрытых сверху слоем чистого воска. Когда по смерти царя [Александра] (в 323 г. до н.э. в Вавилоне. – П.Г.) Гамилькар возвратился на родину, то карфагеняне предали его смерти за то, что он якобы хотел продать царю свой город, показав при этом не только неблагодарное, но и жестокое сердце".



Возможно, благодаря героизму Гамилькара Роданы Карфаген и Александрия Египетская никогда не воевали.