 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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На Пике Победы (Киргизия) сгинули 4 "рос-альпиниста", ранее вывесившие украинский флаг на Пике Путина
08:04 28.07.2023

Группа из 4-х российских альпинистов-релокантов в ночь на 20 июля пропала при попытке взойти на пик Победы в горах Кыргызстана (пик находится на границе с СУАР на хребте Какшаал-Тоо, высота - 7439 метров, высшая точка Тянь-Шаня и Киргизии).

Группа полезла на пик не по классическому маршруту, а по технически сложному - маршруту Абалакова. По данным связистов до отметки 7300 м они добрались, сильно замерзли и не покорив вершину, начали обратный спуск, во время которого и пропали. Якобы, последний сигнал был с высоты 6579 м, что может говорить о срыве или лавине.

Облеты с вертолета результатов не дал.

Все четверо альпинистов - из России, бежавшие из страны из-за нежелания служить в армии и неодобрения СВО. Супружеская пара Дмитрий и Светлана Павленко, профессиональные гиды. Именно они прославились в ютубе в мае 2022 года установив флаг Украины на пике Путина в Чуйских горах (4446 м.).

Дмитрий - опытный альпинист, двукратный обладатель "Золотого ледоруба", "Снежный барс". Победитель и призер чемпионатов России по альпинизму. Про их коллег-напарников мало что известно.

Такая вот судьба и ирония... злая и жестокая.

Источник - ЦентрАзия
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