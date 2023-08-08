Лидеру горного края - Народному губернатору Бадахшана Альмамаду Ниезмамадову - 80 лет!

20:28 10.08.2023

Ниезмамадов Альмамад

Niezmamadov Almamad

( 11.09.1943 -)



Лидеру горного края Народному губернатору Бадахшана Ниезмамадову Альмамаду 80 лет.



В середине 90 годов Таджикский Бадахшан, занимающий 47% территории страны, переживал самые трудные времена своего существования.



Поэтому в 1994 году Центральным правительством туда для дальнейшего укрепления центральной власти и улучшения экономического положения, стабилизации обстановки был направлен Ниезмамадов Альмамад, уроженец г. Хорога.



По окончании средней школы, он поступил в Таджикский политехнический институт, но с 3 курса был призван в армию. После службы в Закавказье поступил в Таджикский сельскохозяйственный институт, и в 1972 году получил диплом с отличием по специальности "инженер -механик сельхозпроизводства". Далее его карьера развивается по нарастающей. С1972 по1983 года он работал в Таджик сельхозтехнике, в Управлении делами Совета Министров Таджикской ССР, в Шаартузом райисполкоме. В 1985году он успешно закончил Ташкентскую высшую партийную школу по специальности "политолог", после чего до 1993 года занимал различные должности в партийном аппарате. 1988 – 1993 гг. - 1-й секретарь. Пянджского райкома Компартии Таджикистана.



С началом гражданской войны переезжает в ГБАО. С 1994 по 2006 год являлся Председателем (губернатором) хукумата Горно-Бадахшанской автономной области и , одновременно, председателем областного комитета Народно-демократической партии Таджикистана. С 1995 года был избран народным депутатом Маджлиси Оли, а с 2000 по 2005 гг. являлся членом Совета Маджлиси Оли и заместителем Председателя Маджлиси Оли.



За годы работы как руководителем Горного Бадахшана, область добилась больших успехов в развитии укреплении социально-экономического потенциала региона.



Ниезмамадов приобрел авторитет и снискал уважение своих земляков. Высокий профессионализм, богатый практический опыт, компетентность способствовали развитию региона.



Ниезмамадов всегда оставался Человеком с большой буквы: порядочным, отзывчивым, бескорыстным, демократичным; все спорные вопросы решал без задействования силовых структур в рамках строгого соблюдения закона.



Благодаря этому он заслуженно пользовался всенародной поддержкой и доброй славой.



Его имя достойно вместе с знаменитыми таджиками вошло в историю независимого Таджикистана.



80 лет достойная веха: есть мудрость, которой можно делиться, есть силы для продолжения успешного пути и есть продолжатели дела :дети и внуки.



И рядом, несмотря на расстояния многочисленные друзья и соратники-единомышленники, которые желают тебе благополучия, крепкого здоровья, внутренней опоры, личностного роста, гармонии в семье, заботы и поддержки близких, солнца в душе, безграничного добра.



С праздником тебя, с днем рождения!



Отправил Мухамедов С.Д.