 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 11.08.2023
11:52  Оказавшийся госзаговорщиком и взяточником экс-начальник Департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов (брат Карима) сел на 10 лет
11:50  Алматы. Узб-олигаршонок Шадиев - вор и махинатор - освобожден из-под стражи. Отсидел 1 месяц
11:49  Умирающим шерпом западные альпинисты в Пакистане пожертвовали ради рекорда
11:46  Сценарий "Общемировая катастрофа". Маловероятный вариант будущего, - А.Школьников
11:45  Запад обречен. Россия перехватила лидерство на новом фронте, - L'Opinion
11:42  "Пятидневная война" между Грузией и Россией: некоторые выводы и уроки 15 лет спустя
11:39  Россия запустила станцию на Луну. Чего ждать стране от первой за 50 лет лунной миссии?

11:35  Зачем адмирал Макаров ставил мину у дворца турецкого султана (история)
11:16  Вода из Кыргызстана не подается. Ситуацию в Жамбылской области Казахстана назвали критической
11:09  Мельчают людишки.... Отдел стратегического планирования Администрации президента KZ возглавил малоизвестный г-н Ерназар
10:28  Блогеры Санжар Икрамов и Шерали Комилов объявлены в розыск МВД Узбекистана
08:20  Вышла в свет книга-разоблачение Марины Мироновой "Пандемия: технологии глобального беззакония"
08:04  События в Нигере: на смену Франсафрике приходит Российская Африка, - Вл.Прохватилов
08:01  65 детей погибли в Узбекистане от приема препаратов индийской Marion Biotech
07:55  Утвержден проект заселения российских деревень африканцами. Для начала планируют строительство 30 населенных пунктов, - МК
07:52  ЛГБТ-помешательство: западные страны соревнуются по степени безумия, - В.Ильин
03:15  Рейтинговый звоночек Америке. Неприкосновенность США нарушена агентством Fitch, - В.Катасонов
03:14  Все в БРИКС. в преддверии встречи "кирпичной" пятерки, - Арсений Латов
00:05  Киргизия становится хабом для переброски товаров в Россию
Четверг, 10.08.2023
22:53  Повстанцы пригрозили убить свергнутого президента Нигера, если на них пойдут войной
22:39  Иранский след: в Российской армии замечены северокорейские снаряды
22:38  Россия и КНР: кому в "большой игре" начал подыгрывать Китай? - Татьяна Полоскова
22:24  Асад решил держать Эрдогана на расстоянии, - Игорь Субботин
20:28  Лидеру горного края - Народному губернатору Бадахшана Альмамаду Ниезмамадову - 80 лет!
11:19  Безногий инвалид украл... чугунные батареи в Кыргызстанском министерстве
11:16  Что показало расследование заражения ВИЧ пациентов в Алматы
11:10  Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других, - Евдокия Шереметьева
11:09  "Учебник Мединского": история Руси была и остается продажной девкой идеологов
10:59  В Казахстане разоблачено порно-модельное агентство "транснациональной ОПГ"
09:20  СВО: осознание цели. Не было и не будет для России более опасного движения, чем украинство, - Р.Ищенко
09:17  Подлинность чуда или Танк, одухотворенный, - Александр Проханов
09:09  Взявшие власть в Нигере военные сформировали гражданское "Переходное правительство", во главе с Л.З.А. Махамане
08:51  Турецкая Cengiz Holding будет строить туннель через узбекский перевал Тахтакарача
08:26  Новый поход. Как Си Цзиньпин соединил марксизм и конфуцианство, - Юрий Тавровский
07:46  В Эквадоре застрелили (три пули в голову) кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсио
07:43  Разборки между Россией и Казахстаном: появилась новая Яндекс-причина
02:26  Токаев заинтриговал - анонсировал "кардинальные решения" и новое Послание
02:10  Кто уронил рубль. Российская валюта оказалась без защиты, - МК
02:07  Узбекистан берет курс на Азербайджан. Мирзиеев свой первый визит после выборов совершит в Баку
01:24  Каковы перспективы транзитных коридоров Евразии?
00:53  В Оше приостановлена деятельность 39 мечетей: Сколько их в общем по области?
00:48  Кадровые перестановки в Узбекистане: кого уволил Мирзиеев после выборов?
00:36  Эрдоган задумал расширенную версию зернового соглашения, - И.Субботин
00:28  Дебила-акима казахстанского Щучинска Нурмагамбетова наказали строгим выговором
00:11  Пакистан имранен. Лидера оппозиции лишили возможности баллотироваться, - С.Строкань
Среда, 09.08.2023
22:34  Сын Джо Байдена получал деньги от казахских и российских олигархов
22:16  За 2022 год около миллиона человек прибыло в Россию из Кыргызстана в поисках работы
21:06  Дочь опального экс-президента Узбекистана Гульнару Каримову на Западе цинично продолжают "раздевать", - МК
14:17  Назначены новые заместители генпрокурора Узбекистана - Шерзод Тухтабаев и Жахонгир Хатамов
13:11  Китай в Джидде... далее со всеми остановками в странах MENA (Ближний Восток и Северная Африка), - "Завтра"
13:09  Размышления о народе на фоне СВО, - Римма Соколова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Мельчают людишки.... Отдел стратегического планирования Администрации президента KZ возглавил малоизвестный г-н Ерназар
11:09 11.08.2023

Распоряжением Президента К.Токаева от 11 августа вакантную должность в его Администрации заместил

ЕРНАЗАР Ракымжан Серикбайулы

директор Центра стратегических проектов Казахстанского института развития индустрии (? - 08.2023);

заведующий Отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан (11.08.2023 -

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691741340


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Ерлан Карин провел заседание Комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий
- Кадровые перестановки
- Азат Перуашев: нынешнюю экономическую политику правительства трудно назвать "моделью"
- В АЗРК подвели итоги полугодия и обсудили дальнейшие планы
- Планируется введение запрета на экспорт сжиженного нефтяного газа
- МИИР РК готовит заслон неправомерному экспорту коммунально-бытового угля, предназначенного для внутреннего рынка
- Минздрав РК: 11 медколледжей не прошли государственную аттестацию
- МВД пресекло деятельность транснациональной организованной преступной группы в сфере порноиндустрии
- Алихан Смаилов потребовал усилить контроль безопасности детей в интернатных и медико-социальных учреждениях
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  