Мельчают людишки.... Отдел стратегического планирования Администрации президента KZ возглавил малоизвестный г-н Ерназар

11:09 11.08.2023

Распоряжением Президента К.Токаева от 11 августа вакантную должность в его Администрации заместил



ЕРНАЗАР Ракымжан Серикбайулы



директор Центра стратегических проектов Казахстанского института развития индустрии (? - 08.2023);



заведующий Отделом стратегического планирования Администрации президента Республики Казахстан (11.08.2023 -