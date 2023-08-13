 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 14.08.2023
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Воскресенье, 13.08.2023
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10:22  Экс-советник Пентагона Макгрегор: Иностранные наемники массово сбегают с Украины
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00:12  Конец блогерской вольницы
Суббота, 12.08.2023
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12:08  Сгорела дотла старая столица Гавайев - Лахайна на Мауи
11:03  Два петушка. Стало известно, где пройдет бой Маска и Цукерберга
10:58  Крах американской стратегии в Африке, - В.Прохватилов
09:21  США хотят оставить КНР без искусственного интеллекта
00:20  Энергетика Узбекистана с 11/08 переходит в режим ЧС
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00:09  "Подарок Путину" от навахо. Индейцы помогли застопорить добычу урана в США
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Пятница, 11.08.2023
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20:23  Сталинский опыт как решение энергетических проблем в Кыргызстане, - Канат Кожоев
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Экс-вице-премьер и глава КазМИД Мухтар Тлеуберди отправлен послом в Вену
06:57 14.08.2023

Указом Президента К.Токаева от 13.08.2023 назначен

ТЛЕУБЕРДИ Мухтар Бескенулы
/ /
[30.06.1968 - ..]
родился в с.Аксу Чимкентской области. Казах.

Окончил философско-экономический факультет КазГУ им. С.М.Кирова. Стажировался в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова (г.Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея). Владеет английским, корейским и японским языками.

В системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан с 1993 года. В 1993 – 1996 гг. - атташе, третий секретарь Управления стран Азии.
С 1996 по 1999 гг. работал третьим, вторым секретарем Посольства РК в Республике Корея.
В 1999-2000 гг. занимал должности – первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества.
В 2000-2001 гг. работал в Администрации Президента РК на должности советника Государственного секретаря по международным вопросам.
С 2001 г. по 2003 г. - советник Посольства РК в Государстве Израиль.
В июле 2003 - августе 2004 - Вице-Министр иностранных дел Республики Казахстан.
С августа 2004 - июль 2009 - посол Казахстана в Малайзии.
С 10 марта 2005 - июль 2009 - по совместительству, посол Казахстана в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины.
С 9 июля 2009 - посол Казахстана в Швейцарии.
С 4 марта 2016 - 18 сент. 2019 - 1-й заместитель министра иностранных дел Казахстана
с 18 сент. 2019 - 3 апр. 2023 - Министр иностранных дел РК
+ с 18.01.2021 - одновременно, заместитель премьер-министра РК

с 13 авг. 2023 - ЧиПП Казахстана в Австрии

Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (21 июня 2010 г.)

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1691985420


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