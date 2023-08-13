Экс-вице-премьер и глава КазМИД Мухтар Тлеуберди отправлен послом в Вену

06:57 14.08.2023

Указом Президента К.Токаева от 13.08.2023 назначен



ТЛЕУБЕРДИ Мухтар Бескенулы

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[30.06.1968 - ..]

родился в с.Аксу Чимкентской области. Казах.



Окончил философско-экономический факультет КазГУ им. С.М.Кирова. Стажировался в Институте стран Азии и Африки при МГУ им. Ломоносова (г.Москва, Россия) и в Институте лингвистики при Университете Енсэ (г. Сеул, Южная Корея). Владеет английским, корейским и японским языками.



В системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан с 1993 года. В 1993 – 1996 гг. - атташе, третий секретарь Управления стран Азии.

С 1996 по 1999 гг. работал третьим, вторым секретарем Посольства РК в Республике Корея.

В 1999-2000 гг. занимал должности – первый секретарь Департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальник отдела Департамента двустороннего сотрудничества.

В 2000-2001 гг. работал в Администрации Президента РК на должности советника Государственного секретаря по международным вопросам.

С 2001 г. по 2003 г. - советник Посольства РК в Государстве Израиль.

В июле 2003 - августе 2004 - Вице-Министр иностранных дел Республики Казахстан.

С августа 2004 - июль 2009 - посол Казахстана в Малайзии.

С 10 марта 2005 - июль 2009 - по совместительству, посол Казахстана в Республике Индонезия, Бруней Даруссаламе и Республике Филиппины.

С 9 июля 2009 - посол Казахстана в Швейцарии.

С 4 марта 2016 - 18 сент. 2019 - 1-й заместитель министра иностранных дел Казахстана

с 18 сент. 2019 - 3 апр. 2023 - Министр иностранных дел РК

+ с 18.01.2021 - одновременно, заместитель премьер-министра РК



с 13 авг. 2023 - ЧиПП Казахстана в Австрии



Чрезвычайный и Полномочный Посланник 1-го класса (21 июня 2010 г.)