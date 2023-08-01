Умер первый председатель КНБ Казахстана (в 1991-1993 гг.) Булат Баекенов

08:37 26.08.2023

БАЕКЕНОВ Булат Абдрахманович

/ /

[21.11.1942 - 24.08.2023]

Родился в г. Гурьев. казах. Отец - офицер РККА.



Окончил исторический факультет Карагандинского государственного университета. Профессор КазГЮУ.



Во время учебы в университете выдвинулся как комсомольский активист. После окончания в 1960 году Уральского техникума механизации сельского и лесного хозяйства был направлен на работу в г. Сарань Карагандинской области. Заведовал автомотоклубом местного горкома ДОСААФ, затем работал автомехаником автобазы, одновременно преподавая на курсах автомотоклуба.

В 1961-1962 годах служил в рядах Советской Армии.

С декабря 1964 года заведовал межшкольными учебно-производственными мастерскими Саранского городского отдела народного образования.

С 1966 по 1973 год находился на комсомольской и партийной работе, стал первым секретарем Саранского горкома комсомола, затем заведующим орготделом Саранского горкома партии.

В 1971 году был избран вторым секретарем Карагандинского обкома комсомола, заочно окончил исторический факультет Карагандинского Государственного университета.

В 1973 году решением Центральным комитетом компартии Казахстана направлен в Высшую школу КГБ СССР на курсы подготовки руководящего состава, по окончании которых назначен заместителем начальника отдела контрразведки управления КГБ по Карагандинской области.

В 1977-1980 годах работал в должности заведующего отделом административных органов Карагандинского обкома компартии.

В 1980 году по решению ЦК компартии Казахстана вновь направлен в органы госбезопасности и назначен заместителем начальника управления КГБ по Алма-Атинской области.

В 1982-1985 годах - старший инспектор Инспекторского управления КГБ СССР (г. Москва).

В 1985-1987 годах - начальник управления КГБ по Кокчетавской области.



заместитель председателя КГБ КазССР (1986-90);

начальник управления КГБ по Алма-Атинской области (1990-91);

пред. КГБ КазССР (10.1991-07.1992)

Председатель КНБ РК (07.1992-12.1993)

секретарь, заместитель председателя (председатель - Н.Назарбаев) Совета безопасности Республики Казахстан (12.1993-10.1994);

Министр внутренних дел РК (октябрь 1994 - октябрь 1995);

начальник Службы охраны Президента РК (март 1997 - май 2001).

с мая 2001 - в отставке на пенсии



ректор Алматинской юридической академии Казахского гуманитарного юридического университета.

Президент Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан,



генерал-лейтенант



награды:

орден "Курмет", 22 медали СССР и РК

"Почетный сотрудник КНБ РК"

Почетный гражданин города Сарань.