Умер первый председатель КНБ Казахстана (в 1991-1993 гг.) Булат Баекенов

|22:29 В конфликте на Украине наступил перелом, - ВВС
22:23 Россия может помочь Туркменистану выйти из газового тупика, - Вл.Прохватилов
16:06 Конспирологические версии крушения самолета ЧВК "Вагнер" от западных СМИ
13:57 Некомфортные переговорщики: особенности дипломатических отношений Киргизии и стран Персидского залива
13:50 Древняя Гнездовская дорога. В России обнаружена дорога возрастом 1100 лет
13:10 У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации, - Игорь Караулов
13:08 Байдену нашли замену из числа черных женщин, - Дм.Бавырин
12:52 Отчего современные т.н. "правители" так боятся Сталина? - Александр Проханов
09:54 Мирзиеев раздолбал самаркандских хокимов... за раздолбайство
08:50 Рахмон летит с визитом в Казахстан
07:26 ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер
06:56 Военные доктрины США и КНР: геополитические аспекты, - Вас.Иванов
06:52 Пентагон готовится к биологической войне и окружает мир биолабораториями, - Вл.Овчинский
06:50 Азиатская версия НАТО? США создают новую коалицию против Китая, России и Северной Кореи, - Валерий Панов
06:21 Шагреневая кожа колониализма, - Игорь Леонидов
06:18 ЕАЭС заглядывается на будущее. "Пятерка" начинает строить планы интеграции вдолгую, - "Къ"
05:33 БРИКС набрал мировой вес и влияние – в США бьют тревогу, - Елена Острякова
05:29 Единая валюта стран БРИКС: конец господства доллара? - Le Point
01:05 БРИКС: как расширение изменит организацию, - Дмитрий Лару
00:59 Трамп выиграл партийные дебаты, не участвуя в них, - Данила Моисеев
00:01 Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин
|19:56 "Бедные - это проигравшие"? Бездушие новых хозяев жизни, - Сергей Кожемякин
16:46 Формула БРИКС: по каким пяти критериям принимались новые страны, - Г.Мирзаян
16:45 Лоббисты ядерного комплекса США готовят новую Мировую войну
15:41 Нелояльны и непрофессиональны: в чем причина кадрового дефицита в Казахстане, - М.Казначеев
15:39 Семья БРИКС усиливает суверенитет России, - Валерия Вербинина
15:37 Запад ведет культурное расчеловечивание, - Дм.Орехов
15:28 Бюджетников Ашхабада отправляют на репетиции торжеств в честь Дня независимости
14:39 В Мургабском районе таджикские власти переименовали 1005 географических названий, а также браузер Mozilla Firefox
12:23 Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
06:45 Казахстан на пороге водного кризиса, - Алма Бектенова
06:27 Генконсул РФ в Алма-Ате Бобров: концерты российских исполнителей отменяются из-за финансируемых Западом НПО
06:20 В Молдове создают "министерство правды" для защиты от влияния Москвы
06:18 Решить судьбу Испании может Каталония, - Д.Моисеев
06:16 Поле битвы - мозг, - Игорь Веремеев
06:15 Адское лето Европы, - Николай Петров
06:14 Трамп: Байден не дотянет до выборов президента 2024 года
|Умер первый председатель КНБ Казахстана (в 1991-1993 гг.) Булат Баекенов
08:37 26.08.2023
БАЕКЕНОВ Булат Абдрахманович
/ /
[21.11.1942 - 24.08.2023]
Родился в г. Гурьев. казах. Отец - офицер РККА.
Окончил исторический факультет Карагандинского государственного университета. Профессор КазГЮУ.
Во время учебы в университете выдвинулся как комсомольский активист. После окончания в 1960 году Уральского техникума механизации сельского и лесного хозяйства был направлен на работу в г. Сарань Карагандинской области. Заведовал автомотоклубом местного горкома ДОСААФ, затем работал автомехаником автобазы, одновременно преподавая на курсах автомотоклуба.
В 1961-1962 годах служил в рядах Советской Армии.
С декабря 1964 года заведовал межшкольными учебно-производственными мастерскими Саранского городского отдела народного образования.
С 1966 по 1973 год находился на комсомольской и партийной работе, стал первым секретарем Саранского горкома комсомола, затем заведующим орготделом Саранского горкома партии.
В 1971 году был избран вторым секретарем Карагандинского обкома комсомола, заочно окончил исторический факультет Карагандинского Государственного университета.
В 1973 году решением Центральным комитетом компартии Казахстана направлен в Высшую школу КГБ СССР на курсы подготовки руководящего состава, по окончании которых назначен заместителем начальника отдела контрразведки управления КГБ по Карагандинской области.
В 1977-1980 годах работал в должности заведующего отделом административных органов Карагандинского обкома компартии.
В 1980 году по решению ЦК компартии Казахстана вновь направлен в органы госбезопасности и назначен заместителем начальника управления КГБ по Алма-Атинской области.
В 1982-1985 годах - старший инспектор Инспекторского управления КГБ СССР (г. Москва).
В 1985-1987 годах - начальник управления КГБ по Кокчетавской области.
заместитель председателя КГБ КазССР (1986-90);
начальник управления КГБ по Алма-Атинской области (1990-91);
пред. КГБ КазССР (10.1991-07.1992)
Председатель КНБ РК (07.1992-12.1993)
секретарь, заместитель председателя (председатель - Н.Назарбаев) Совета безопасности Республики Казахстан (12.1993-10.1994);
Министр внутренних дел РК (октябрь 1994 - октябрь 1995);
начальник Службы охраны Президента РК (март 1997 - май 2001).
с мая 2001 - в отставке на пенсии
ректор Алматинской юридической академии Казахского гуманитарного юридического университета.
Президент Ассоциации охранных организаций Республики Казахстан,
генерал-лейтенант
награды:
орден "Курмет", 22 медали СССР и РК
"Почетный сотрудник КНБ РК"
Почетный гражданин города Сарань.