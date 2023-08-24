 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 26.08.2023
14:03  Имеем шесть представить. На саммите БРИКС за одну ночь прибыло, - А.Колесников
13:28  Скончался экс-глава Администрации Ельцина - Сергей Филатов
13:02  Мирзиеев наградил лучших иностранных инвесторов орденами
12:46  Главными донорами Таджикистана продолжают оставаться Китай и США
12:10  Самая сексуальная боксерша Казахстана Ангелина Лукас защитила титул чемпионки мира
09:11  Очередной эмиссар Вашингтона (глава комитета Сената по нацбезу Питерс) пытается уговорить Мирзиеева предать Россию
08:56  У друзов лопнуло терпение. Юг Сирии вновь охватили протесты

08:52  На саммите БРИКС российско-китайский дуэт переубедил индийско-бразильский, - Кирилл Семенов
08:41  КазВласти робко пожурили рабовладельца-олигарха Машкевича
08:37  Умер первый председатель КНБ Казахстана (в 1991-1993 гг.) Булат Баекенов
08:21  Токаев поручил урегулировать фуро-ситуацию на казахско-кыргызской границе
05:10  Насколько иллюзорен контроль над вооружениями, - Юрий Паниев
04:30  Узбекистан продолжает реабилитацию жертв советских репрессий (+ 240 к списку)
04:28  Саида Мирзиеева стала помощником президента Узбекистана
01:37  Долгожданная катастрофа. Почему Америка мечтает о поражении Украины
01:12  Башар Асад умерит амбиции Эрдогана, - Глеб Простаков
01:08  Западня ВТО. Как Россия оказалась во Всемирной торговой организации и сможет ли выбраться из нее, - П.Селезнев
00:40  Foreign Affairs: Зеленский не жилец, если следы убийц Пригожина приведут в Киев
00:19  БРИКС: геополитический успех южноафриканского саммита, - Владислав Гулевич
00:15  Евгений Сатановский: Трампа попытались "взять за вымя"
Пятница, 25.08.2023
22:29  В конфликте на Украине наступил перелом, - ВВС
22:23  Россия может помочь Туркменистану выйти из газового тупика, - Вл.Прохватилов
16:06  Конспирологические версии крушения самолета ЧВК "Вагнер" от западных СМИ
13:57  Некомфортные переговорщики: особенности дипломатических отношений Киргизии и стран Персидского залива
13:50  Древняя Гнездовская дорога. В России обнаружена дорога возрастом 1100 лет
13:10  У России есть все, чтобы стать центром новой глобализации, - Игорь Караулов
13:08  Байдену нашли замену из числа черных женщин, - Дм.Бавырин
12:52  Отчего современные т.н. "правители" так боятся Сталина? - Александр Проханов
09:54  Мирзиеев раздолбал самаркандских хокимов... за раздолбайство
08:50  Рахмон летит с визитом в Казахстан
07:26  ВЭФ-2023: шанс для КР на создание новой логистики и инвестиций, - Виктория Гунгер
06:56  Военные доктрины США и КНР: геополитические аспекты, - Вас.Иванов
06:52  Пентагон готовится к биологической войне и окружает мир биолабораториями, - Вл.Овчинский
06:50  Азиатская версия НАТО? США создают новую коалицию против Китая, России и Северной Кореи, - Валерий Панов
06:21  Шагреневая кожа колониализма, - Игорь Леонидов
06:18  ЕАЭС заглядывается на будущее. "Пятерка" начинает строить планы интеграции вдолгую, - "Къ"
05:33  БРИКС набрал мировой вес и влияние – в США бьют тревогу, - Елена Острякова
05:29  Единая валюта стран БРИКС: конец господства доллара? - Le Point
01:05  БРИКС: как расширение изменит организацию, - Дмитрий Лару
00:59  Трамп выиграл партийные дебаты, не участвуя в них, - Данила Моисеев
00:01  Турция подчинит север Сирии супергубернатору, - Игорь Субботин
Четверг, 24.08.2023
19:56  "Бедные - это проигравшие"? Бездушие новых хозяев жизни, - Сергей Кожемякин
16:46  Формула БРИКС: по каким пяти критериям принимались новые страны, - Г.Мирзаян
16:45  Лоббисты ядерного комплекса США готовят новую Мировую войну
15:41  Нелояльны и непрофессиональны: в чем причина кадрового дефицита в Казахстане, - М.Казначеев
15:39  Семья БРИКС усиливает суверенитет России, - Валерия Вербинина
15:37  Запад ведет культурное расчеловечивание, - Дм.Орехов
15:28  Бюджетников Ашхабада отправляют на репетиции торжеств в честь Дня независимости
14:39  В Мургабском районе таджикские власти переименовали 1005 географических названий, а также браузер Mozilla Firefox
12:23  Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия войдут в БРИКС с 2024 года
06:45  Казахстан на пороге водного кризиса, - Алма Бектенова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   КАДРЫ   | 
Скончался экс-глава Администрации Ельцина - Сергей Филатов
13:28 26.08.2023

Серге́й Алекса́ндрович Фила́тов (10 июля 1936, Москва - 25 августа 2023) - российский государственный, политический и общественный деятель, Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.

Родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Федоровича Филатова (1913-1985).

Образование и работа
В 1964 году окончил Московский энергетический институт по специальности "инженер-электромеханик". Кандидат технических наук.

Работал на Московском металлургическом заводе "Серп и молот", на металлургическом заводе им. Хосе Марти на Кубе. Был заведующим лабораторией, а с 1986 года - заведующим отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова.

Политическая деятельность
В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации, был членом Комитета Верховного Совета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности, членом Комитета по вопросам экономической реформы и собственности.

С января по ноябрь 1991 года - Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР.

В августе 1991 года во время ГКЧП возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома.

С ноября 1991 года - первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР, по должности являлся членом Президиума Верховного Совета РСФСР.

С апреля 1992 года - Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (по должности).

В сентябре-октябре 1993 года - один из организаторов акции силового подавления Верховного Совета России.

С 1993 по 1996 год был руководителем Администрации Президента Российской Федерации, а также председателем экспертно-аналитического совета при президенте РФ и председателем комиссии при Президенте РФ по государственным премиям в области литературы и искусства.

В 2006 году стал Председателем Экспертного совета Фонда "Внимание", который 13-14 апреля 2006 провел первый в России форум по теме СДВГ.[2]

Возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ. Член СЖР. Член, Председатель Союза писателей Москвы, сопредседатель Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России (с 2010 года).

В марте 2014 года подписал обращение против политики российской власти в Крыму[3].

Звания и награды
орден Почета (20 июля 2011 года) - за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность[4]
орден Дружбы (5 июля 1996 года) - за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу[5]
медаль "Защитнику свободной России" (5 августа 1994) - за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 года, большой вклад в проведение в жизнь демократических преобразований, укрепление дружбы и сотрудничества между народами[6]
медаль "В память 850-летия Москвы"
медаль "Ветеран труда"
Государственная премия СССР (1988) - за разработку и внедрение ресурсосберегающего совмещенного процесса непрерывного литья и прокатки сталей и сплавов (с коллективом)
Благодарность Президента Российской Федерации (9 июля 1996 года) - за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году[7]
Благодарность Президента Российской Федерации (20 ноября 2020 года) - за вклад в организацию и проведение мероприятий по увековечению памяти и празднованию 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина[8]
Действительный член Международной академии творчества, Международной академии духовного единства народов мира.
Почетный член Российской Академии художеств (2011)
Семья и увлечения
Был женат, две дочери. Увлекался лыжами, плаванием, бегом, бадминтоном, любил готовить.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693045680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Развитие человеческого капитала – основа экономического роста страны
- Народы и бизнес-сообщества стран ЕАЭС должны ощущать конкретную пользу от интеграции - Алихан Смаилов
- О религии и традициях
- Роман Скляр посетил ряд объектов в области Ұлытау
- Укрепление многостороннего сотрудничества в Центральной Азии обсудили в МИД Казахстана
- Взгляд на ход ликвидации последствий аварии на риддерской ТЭЦ
- В Правительстве состоялось заседание МВК по регулированию предпринимательской деятельности
- Кадровые перестановки
- О заседании Антитеррористического центра РК
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  