Скончался экс-глава Администрации Ельцина - Сергей Филатов

13:28 26.08.2023

Серге́й Алекса́ндрович Фила́тов (10 июля 1936, Москва - 25 августа 2023) - российский государственный, политический и общественный деятель, Президент Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ.



Родился 10 июля 1936 года в Москве в семье поэта Александра Федоровича Филатова (1913-1985).



Образование и работа

В 1964 году окончил Московский энергетический институт по специальности "инженер-электромеханик". Кандидат технических наук.



Работал на Московском металлургическом заводе "Серп и молот", на металлургическом заводе им. Хосе Марти на Кубе. Был заведующим лабораторией, а с 1986 года - заведующим отделом систем управления во Всесоюзном научно-исследовательском и проектно-конструкторском институте металлургического машиностроения имени А. И. Целикова.



Политическая деятельность

В 1990 году был избран народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета Российской Федерации, был членом Комитета Верховного Совета по свободе совести, вероисповеданиям, милосердию и благотворительности, членом Комитета по вопросам экономической реформы и собственности.



С января по ноябрь 1991 года - Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР.



В августе 1991 года во время ГКЧП возглавлял депутатский штаб обороны Белого дома.



С ноября 1991 года - первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР, по должности являлся членом Президиума Верховного Совета РСФСР.



С апреля 1992 года - Постоянный член Совета Безопасности Российской Федерации (по должности).



В сентябре-октябре 1993 года - один из организаторов акции силового подавления Верховного Совета России.



С 1993 по 1996 год был руководителем Администрации Президента Российской Федерации, а также председателем экспертно-аналитического совета при президенте РФ и председателем комиссии при Президенте РФ по государственным премиям в области литературы и искусства.



В 2006 году стал Председателем Экспертного совета Фонда "Внимание", который 13-14 апреля 2006 провел первый в России форум по теме СДВГ.[2]



Возглавлял Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ. Член СЖР. Член, Председатель Союза писателей Москвы, сопредседатель Общественного научно-консультативного совета при ЦИК России (с 2010 года).



В марте 2014 года подписал обращение против политики российской власти в Крыму[3].



Звания и награды

орден Почета (20 июля 2011 года) - за большие заслуги в развитии отечественной культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность[4]

орден Дружбы (5 июля 1996 года) - за заслуги перед государством и многолетнюю добросовестную работу[5]

медаль "Защитнику свободной России" (5 августа 1994) - за исполнение гражданского долга при защите демократии и конституционного строя 19-21 августа 1991 года, большой вклад в проведение в жизнь демократических преобразований, укрепление дружбы и сотрудничества между народами[6]

медаль "В память 850-летия Москвы"

медаль "Ветеран труда"

Государственная премия СССР (1988) - за разработку и внедрение ресурсосберегающего совмещенного процесса непрерывного литья и прокатки сталей и сплавов (с коллективом)

Благодарность Президента Российской Федерации (9 июля 1996 года) - за активное участие в организации и проведении выборной кампании Президента Российской Федерации в 1996 году[7]

Благодарность Президента Российской Федерации (20 ноября 2020 года) - за вклад в организацию и проведение мероприятий по увековечению памяти и празднованию 100-летия со дня рождения Д. А. Гранина[8]

Действительный член Международной академии творчества, Международной академии духовного единства народов мира.

Почетный член Российской Академии художеств (2011)

Семья и увлечения

Был женат, две дочери. Увлекался лыжами, плаванием, бегом, бадминтоном, любил готовить.