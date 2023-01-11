|Ерлан Байжанов назначен послом Казахстана в Беларуси, Канат Тумыш - в Вьетнаме
12:46 28.08.2023
Указами президента К.Токаева от 25 августа 2023 года Канат Тумыш назначен послом Казахстана в Вьетнаме; Ерлан Байжанов - назначен послом РК в Беларуся
ТУМЫШ Канат Кобыландиевич
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[07.11.1975 - ..]
Родился 7 ноября 1975 года в Актобе. Казах.
В 1997 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "международные экономические отношения".
Свою дипломатическую карьеру начал с должности референта Управления Государственного протокола МИД Казахстана в 1997 году.
С 1998 по 2005 годы работал на различных должностях в центральном аппарате МИД Казахстана, а также в Генеральном консульстве Казахстана в Стамбуле, посольствах РК в Анкаре и Будапеште.
С 2005 года прошел этапы карьерного роста от первого секретаря Департамента международных организаций и проблем безопасности до заместителя директора Департамента общеазиатского сотрудничества.
В 2010 году на II Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) был назначен заместителем Исполнительного директора этой международной организации, где проработал до июня 2014 года.
В 2014-2015 годы, являлся советником Министра иностранных дел.
В феврале 2015 года был назначен советником-посланником Постоянного представительства Казахстана при ООН в Нью-Йорке.
с августа 2016 - июль 2019 - заместитель Постоянного представителя Казахстана при ООН в Нью-Йорке по вопросам Совета Безопасности ООН.
С 12 июля 2019 - Посол Казахстана в ЮАР.
с 11.01.2023 - 25 авг. 2023 - зам. МИД РК
с 25.08.2023 - посол РК в Вьетнаме
Имеет дипломатический ранг: Советника 1 класса.
Женат, трое детей.
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БАЙЖАНОВ Ерлан Сапарович
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[08.10.1963 - ..]
Род. в гор. Алма-Ата. Казах.
Окончил Московский государственный университет им.М.В.Ломоносова (1985г.), аспирантуру Московского государственного университета им.М.В.Ломоносова (1988г.). Кандидат филологических наук, тема диссертации: "Сущность и роль публицистической дискуссии в современной газете" (1989)
В 1989-1990гг. - работал старшим преподавателем Казахского государственного университета им.С.М.Кирова
В 1990-1991 гг. - парламентским обозревателем, заведующим отделом редакции газеты "Советы Казахстана".
В 1991-1996 годах работал в сфере предпринимательства.
С апреля 1996 года - первый секретарь пресс-службы МИД; заведующий отделом информации и прессы МИД.
С января 1997 года - заведующий сектором Пресс-службы Президента РК; заместитель Руководителя Пресс-службы Президента РК.
С марта 2004 года - советник, советник-посланник Посольства РК в РФ, полномочный Представитель РК при Организации Договора о коллективной безопасности.
С августа 2005 года - первый вице-министр культуры, информации и спорта РК.
С февраля 2006 - февраль 2007 - заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента РК.
С 8 февраля 2007 - авг. 2008 - пресс-секретарь Президента РК.
С авг. 2008 - 2010 - председатель правления государственного холдинга "Арна-Медиа",
В 2011-2014 - председатель правления партийного холдинга "НУР-Медиа".
С янв. 2014 - ген. директор частной компании
"Медиа Консул".
С 18 мая 2019 - авг. 2023 - Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам;
+ с 21.12.2019 - посол в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.
с 25 авг. 2023 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Беларусь, Постоянным представителем при Уставных органах СНГ по совместительству,
капитан запаса
Награжден юбилейной медалью "ҚР тәуелсіздігіне 10 жыл", медалью "Ерен еңбегі үшін".
Жена: Байжанова (Дарова) Софья Бекеровна (1968 г.р.)
Дети: сыновья - Дидар (1984 г.р.), Бекдар (1992 г.р.), Елдар (2003 г.р.)
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Алибек Бакаев и Назира Нурбаева стали заместителями главы МИД РК
БАКАЕВ Алибек Асетович
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[09.02.1981 - ..]
родился 9 февраля 1981 года в Алма-Ате. Казах.
В 2002 году окончил Казахский государственный университет международных отношений и мировых языков, с отличием; в 2011 - Академию государственного управления при Президенте РК, с отличием, магистратура.
· Референт департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004-08.2004);
· Атташе Посольства Казахстана в Германии (08.2004-2008);
· Советник по международным вопросам, Шеф протокола Министерство экономики и бюджетного планирования РК (2008-2009);
· Директор департамента международных отношений, департамента стратегического планирования и анализа Министерства экономического развития и торговли РК (2009-2012);
· Начальник Управления азиатских диалоговых форумов Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (05.2012-2013);
· Заместитель, исполняющий обязанности директора Департамента общеазиатского сотрудничества МИД (2013-2015);
· Директор Департамента общеазиатского сотрудничества МИД РК (2015-09.2019);
с 4.09.2019 - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации;
+ с 29.01.2020 - ЧиПП РК в Лихтенштейне, Ватикане и Мальтийском
ордене
с 20.10.2022 - Чрезвычайнымй и полномочный посол РК в Республике Австрия, постоянный представитель РК при международных организациях в Вене.
с 25.08.2023 - заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан
Дипломатический ранг - Советник II класса