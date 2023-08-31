Путин и Жапаров дают старт началу строительства школ в Кыргызстане

21:05 01.09.2023

1 сентября президент России Владимир Путин и президент Кыргызстана Садыр Жапаров в режиме видеоконференции дают старт началу строительства в Бишкеке, Баткене и Караколе трех общеобразовательных школ с обучением на русском языке.



В новом учебном году около 120 педагогов из России будут вести в 51 кыргызской школе занятия в рамках проекта "Русский учитель за рубежом" - Путин на открытии трех русскоязычных школ в Бишкеке, Баткене и Караколе.



В Кыргызстане работает 251 школа с преподаванием на русском языке, еще в 416 школах русский изучают наряду с другими языками, также заявил президент России.



"Выпускники этих школ получат аттестат двух стран, обучение будет проводиться на русском языке, а программа будет основана на государственных стандартах обеих стран", - заявил Жапаров на церемонии открытия трех русскоязычных школ в Бишкеке, Баткене и Караколе.



