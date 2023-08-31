Марат Карабаев - новый министр транспорта KZ

11:39 02.09.2023

"Назначить Карабаева Марата Каримжановича министром транспорта Республики Казахстан", - говорится в указе Президента.



Министерство транспорта образовалось после реорганизации Министерства индустрии и инфраструктурного развития. Новому ведомству передали функции в сферах:



железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта;

торгового мореплавания;

использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;

естественных монополий в области услуг аэронавигации и аэропортов;

общественно значимых рынков в области услуг аэропортов;

автомобильных дорог.

Марат Карабаев родился 4 июля 1987 года.



В 2010 году окончил университет Уорвик (Великобритания) по программе "Болашақ" - специальность "производственно-системная инженерия", в 2015 году окончил Таразский государственный университет имени Дулати по специальности "экономика".



С 2011 по 2013 год работал в Министерстве сельского хозяйства, Министерстве индустрии и новых технологий на должностях эксперта и главного эксперта.



С 2013 года работал в Департаменте транзитной и транспортной логистики Министерства транспорта и коммуникаций на должности руководителя управления.



В 2014 году – заместитель руководителя Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Южно-Казахстанской области.



С ноября 2015 по 2017 год работал на должности руководителя Управления предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма Южно-Казахстанской области.



С мая 2018 по июль 2020 года – директор Департамента развития оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и инфраструктурного развития.



С июля 2020 года по июль 2021 года - председатель Комитета индустриального развития МИИР.



С июля 2021 года по январь 2023 года - вице-министр индустрии и инфраструктурного развития.



До настоящего времени возглавлял Министерство индустрии и инфраструктурного развития.