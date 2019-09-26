 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 02.09.2023
13:52  Массовые беспорядки в Кыргызстане на глазах у Садыра Жапарова: пострадало более 100 человек
12:57  Погибшую с Пригожиным стюардессу Кристину Распопову похоронили в Казахстане
12:47  Арман Шаккалиев возглавил Министерство торговли и интеграции РК
12:43  Аида Балаева назначена министром культуры и информации Казахстана, Ержан Саденов возглавил МВД
12:42  Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову во главе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана
12:38  Два "Искандера" - точно в штаб ВСУ: Одним центром принятия решений на Украине стало меньше
11:39  Марат Карабаев - новый министр транспорта KZ

09:38  Токаев поручил трансформировать холдинг "Байтерек" и перезагрузить деятельность "Отбасы банка"
08:17  Структура администрации президента Казахстана вновь реорганизована. А вы, друзья, как ни садитесь...
07:01  У президента Токаева теперь новые: советник (Баспаев) и помощник (Иргалиев)
06:46  Токаев освободил от должностей четырех министров
06:32  Арабо-британский миллиардер Мухаммед Аль-Файед (отец "принца" Доди) умер в Лондоне
00:20  Отставка президента Нагорного Карабаха может помочь началу переговоров
00:18  Кадровые перестановки в Киргизии: ротация акимов - лекарство от управленческого сепаратизма
00:16  Искусственный интеллект обещает людям утку под кроватью
00:15  В Таджикистане за полгода потеряли каждый пятый киловатт
00:13  МОК не разрешил России участвовать в Азиатских играх
00:12  Торговые связи России и Туркестана в конце XIX - начале XX века
00:09  Подальше от мечты: почему в Грузии хотят отстранить президента Зурабишвили
00:06  За самостийными атаками на Псков и Тарханкут стоят США
Пятница, 01.09.2023
21:14  Пояс и путь России - из Ледовитого океана в Индийский
21:12  Токаев предложил вынести вопрос строительства АЭС в Казахстане на референдум
21:08  Почему культурные институции не могут быть вне идеологии
21:05  Путин и Жапаров дают старт началу строительства школ в Кыргызстане
21:02  Саммит G20 в 2023 году: программа и участники
19:24  В Казахстане создано два новых министерства
18:35  Олигархия и олигофрения: что их роднит, - Михаил Синельников-Оришак
16:24  Евгений Сатановский: Вашингтон - плохой танцор, и с тем, что ему мешает, ничего не поделать
16:10  Искусственный интеллект для войны с Китаем проходит курс молодого бойца
16:03  Переворот в Габоне: "второй фронт" против Франции? - Д.Нефедов
12:07  Европу ждут феодальные войны, - Дм.Евстафьев
12:06  Атака на "партию победы": смерть Пригожина поставила Россию под угрозу смуты
12:02  Будущее Прибалтики – это фундаментальное и тотальное безлюдье
06:44  Подмосковные мигрантские анклавы. Кому нужны эти гетто?
06:34  Большой проект МСХ: потекут ли в Казахстане молочные реки?
06:09  Деградация политического руководства Евросоюза, похоже, достигла апогея, - Игорь Веремеев
06:08  Сколько стоит свобода слова? Как в США формируют "мнение истеблишмента" за счет его же кошелька
06:02  В 1939 году Англия совратила Европу на мировую войну, - П.Игнатавичюс
00:49  Валерий Гарбузов: Для самопознания России необходимы знания, а не мифы
00:42  Морские ворота Казахстана: проблемы и перспективы порта Актау
00:38  Армия человекомашин. Как из позиционного тупика попасть сразу в будущее
00:36  Память жертв репрессий в Узбекистане увековечат в махаллях, где они жили
00:34  В США рождается боевой Голем, - В.Прохватилов
00:31  Польша и ее союзники угрожают перекрыть китайский транспортный коридор
00:09  Кадровые перестановки в Узбекистане: президент "обезглавил" свою администрацию
00:03  Лесбийские цветочки на гробе державности Украины
Четверг, 31.08.2023
21:14  От "энергокольца" к "энергопетле". Как свет в Центральной Азии становится роскошью, - Сергей Кожемякин
20:54  Шеф афганской разведки пересекся с американцами в Ташкенте
20:46  Кыролигарх Бабанов решил подобрать обиженные СМИ?
20:36  Япония стремится стать самостоятельной военной державой
20:27  Казахстан купил танкеры для поставок нефти по Каспию в обход России
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову во главе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана
12:42 02.09.2023

Указом Президента К.Токаева назначен новый глава Министерства труда и социальной защиты населения РК

ЖАКУПОВА Светлана Кабыкеновна
/ /
[16.01.1968 - ..]
родилась в Карагандинской области.

В 1991 окончила Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 - Алматинскую академию экономики и статистики.

В 1984 - 1986 годы работала воспитателем группы продленного дня, учителем начальных классов Каройской НШ; в 1986 - 1991 годы - студент Целиноградского государственного пединститута; в 1991 - 1995 годы - учитель математики СШ № 16, НСШ № 36; в 1997 - 1998 годы - старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; в 1998 - 2001 годы - главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; в 2001 - 2008 годы - директор Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; в 2008 - 2011 годы - и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК; в 2011 – 2013 годы - руководитель программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии". С августа 2013 года по август 2014 года - вице-министр труда и социальной защиты населения РК. С августа 2014 года по январь 2017 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.
С февраля 2017 - 26.09.2019 - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.
с 12.06.2023 - Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения РК

с 2.09.2023 - министр труда и социальной защиты населения РК,

Награждена орденом "Курмет".

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1693647720


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Фракция партии "AMANAT" заслушала информацию Правительства об исполнении Посланий Президента
- Решения Совета ЕЭК устраняют барьеры в госзакупках и техрегламентах для сельхозтехники
- О телефонном разговоре глав МИД Казахстана и Таджикистана
- Кадровые перестановки
- Постановление ЦИК РК от 31 августа 2023 года №83/780
- 1 сентября ждем с содроганием
- Расследование почти тысячи дел в отношении организаторов незаконного игорного бизнеса завершили в АФМ
- Руководитель департамента фармконтроля подозревается в получении взяток
- Рабочий график главы государства
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  