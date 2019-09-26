Светлана Жакупова сменила Тамару Дуйсенову во главе Министерства труда и социальной защиты населения Казахстана

12:42 02.09.2023

Указом Президента К.Токаева назначен новый глава Министерства труда и социальной защиты населения РК



ЖАКУПОВА Светлана Кабыкеновна

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[16.01.1968 - ..]

родилась в Карагандинской области.



В 1991 окончила Целиноградский государственный педагогический институт, в 2006 - Алматинскую академию экономики и статистики.



В 1984 - 1986 годы работала воспитателем группы продленного дня, учителем начальных классов Каройской НШ; в 1986 - 1991 годы - студент Целиноградского государственного пединститута; в 1991 - 1995 годы - учитель математики СШ № 16, НСШ № 36; в 1997 - 1998 годы - старший специалист, главный специалист отдела операционного учета Акмолинского городского отделения РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; в 1998 - 2001 годы - главный специалист, начальник отдела экономического анализа, заместитель директора филиала Акмолинского (Астанинского) городского филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; в 2001 - 2008 годы - директор Акмолинского областного филиала РГКП "Государственный центр по выплате пенсий"; в 2008 - 2011 годы - и.о. директора, директор департамента социального обеспечения и социального страхования Министерства труда и социальной защиты населения РК; в 2011 – 2013 годы - руководитель программ Проектного офиса АО "Национальные информационные технологии". С августа 2013 года по август 2014 года - вице-министр труда и социальной защиты населения РК. С августа 2014 года по январь 2017 года - вице-министр здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

С февраля 2017 - 26.09.2019 - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

с 12.06.2023 - Уполномоченный по правам социально уязвимых категорий населения РК



с 2.09.2023 - министр труда и социальной защиты населения РК,



Награждена орденом "Курмет".